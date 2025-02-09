Пушилин рассказал о тактических успехах российских военных в Часовом Яре
Пушилин: ВС России достигли успехов в Часовом Яре, городские бои продолжаются
© РИА новостиШтурмовики отряда "Русь" ведут активные бои в квартале "Северный" Часова Яра
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Штурмовики отряда "Русь" ведут активные бои в квартале "Северный" Часова Яра. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские военные в Часовом Яре добились тактических успехов, там продолжаются городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
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"Что касается самого Часова Яра, наши подразделения имеют тактические успехи, продолжаются еще городские бои", — сказал он.
По словам главы региона, российские силы постепенно перерезают всю логистику противника по трассе Димитров — Константиновка — Часов Яр. Пушилин также добавил, что бойцы расширяют зону контроля на Великоновоселковском направлении.
Седьмого февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщал РИА Новости, что российские силы взяли под контроль большую часть города, в том числе стадион и больницу, и продвигаются вперед, приступив к штурму микрорайона Шевченко.
"Кураховское направление — также мы видим продвижение и в Андреевке, мы видим продвижение и достаточно ожесточенные бои в районе Дачного. Но тем не менее видим, что наши подразделения продолжают движение, не останавливаясь", — подчеркнул он.
Часов Яр — один из важных рубежей обороны ВСУ в северной части ДНР из-за своего стратегического значения. Он расположен в Артемовском районе Донецкой Народной Республики, в шести-семи километрах к западу от Артемовска. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
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