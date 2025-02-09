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Пушилин рассказал о тактических успехах российских военных в Часовом Яре - РИА Новости, 09.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 09.02.2025 (обновлено: 19:43 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/pushilin-1998291190.html
Пушилин рассказал о тактических успехах российских военных в Часовом Яре
Пушилин рассказал о тактических успехах российских военных в Часовом Яре - РИА Новости, 09.02.2025
Пушилин рассказал о тактических успехах российских военных в Часовом Яре
Российские военные в Часовом Яре добились тактических успехов, там продолжаются городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T19:17:00+03:00
2025-02-09T19:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
часов яр
в мире
артемовск
донбасс
андрей марочко
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские военные в Часовом Яре добились тактических успехов, там продолжаются городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.&quot;Что касается самого Часова Яра, наши подразделения имеют тактические успехи, продолжаются еще городские бои&quot;, — сказал он. По словам главы региона, российские силы постепенно перерезают всю логистику противника по трассе Димитров — Константиновка — Часов Яр. Пушилин также добавил, что бойцы расширяют зону контроля на Великоновоселковском направлении.Седьмого февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщал РИА Новости, что российские силы взяли под контроль большую часть города, в том числе стадион и больницу, и продвигаются вперед, приступив к штурму микрорайона Шевченко."Кураховское направление — также мы видим продвижение и в Андреевке, мы видим продвижение и достаточно ожесточенные бои в районе Дачного. Но тем не менее видим, что наши подразделения продолжают движение, не останавливаясь", — подчеркнул он.Часов Яр — один из важных рубежей обороны ВСУ в северной части ДНР из-за своего стратегического значения. Он расположен в Артемовском районе Донецкой Народной Республики, в шести-семи километрах к западу от Артемовска. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
https://ria.ru/20250209/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
часов яр
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донецкая народная республика, денис пушилин, часов яр, в мире, артемовск, донбасс, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Часов Яр, В мире, Артемовск, Донбасс, Андрей Марочко
Пушилин рассказал о тактических успехах российских военных в Часовом Яре

Пушилин: ВС России достигли успехов в Часовом Яре, городские бои продолжаются

© РИА новостиШтурмовики отряда "Русь" ведут активные бои в квартале "Северный" Часова Яра
Штурмовики отряда Русь ведут активные бои в квартале Северный Часова Яра - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА новости
Штурмовики отряда "Русь" ведут активные бои в квартале "Северный" Часова Яра. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские военные в Часовом Яре добились тактических успехов, там продолжаются городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
«

"Что касается самого Часова Яра, наши подразделения имеют тактические успехи, продолжаются еще городские бои", — сказал он.

По словам главы региона, российские силы постепенно перерезают всю логистику противника по трассе Димитров — Константиновка — Часов Яр. Пушилин также добавил, что бойцы расширяют зону контроля на Великоновоселковском направлении.
Седьмого февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщал РИА Новости, что российские силы взяли под контроль большую часть города, в том числе стадион и больницу, и продвигаются вперед, приступив к штурму микрорайона Шевченко.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
Вчера, 10:46
"Кураховское направление — также мы видим продвижение и в Андреевке, мы видим продвижение и достаточно ожесточенные бои в районе Дачного. Но тем не менее видим, что наши подразделения продолжают движение, не останавливаясь", — подчеркнул он.
Часов Яр — один из важных рубежей обороны ВСУ в северной части ДНР из-за своего стратегического значения. Он расположен в Артемовском районе Донецкой Народной Республики, в шести-семи километрах к западу от Артемовска. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЧасов ЯрВ миреАртемовскДонбассАндрей Марочко
 
 
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