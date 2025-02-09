https://ria.ru/20250209/pushilin-1998291190.html

Пушилин рассказал о тактических успехах российских военных в Часовом Яре

Пушилин рассказал о тактических успехах российских военных в Часовом Яре - РИА Новости, 09.02.2025

Пушилин рассказал о тактических успехах российских военных в Часовом Яре

Российские военные в Часовом Яре добились тактических успехов, там продолжаются городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T19:17:00+03:00

2025-02-09T19:17:00+03:00

2025-02-09T19:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

часов яр

в мире

артемовск

донбасс

андрей марочко

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские военные в Часовом Яре добились тактических успехов, там продолжаются городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Что касается самого Часова Яра, наши подразделения имеют тактические успехи, продолжаются еще городские бои", — сказал он. По словам главы региона, российские силы постепенно перерезают всю логистику противника по трассе Димитров — Константиновка — Часов Яр. Пушилин также добавил, что бойцы расширяют зону контроля на Великоновоселковском направлении.Седьмого февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщал РИА Новости, что российские силы взяли под контроль большую часть города, в том числе стадион и больницу, и продвигаются вперед, приступив к штурму микрорайона Шевченко."Кураховское направление — также мы видим продвижение и в Андреевке, мы видим продвижение и достаточно ожесточенные бои в районе Дачного. Но тем не менее видим, что наши подразделения продолжают движение, не останавливаясь", — подчеркнул он.Часов Яр — один из важных рубежей обороны ВСУ в северной части ДНР из-за своего стратегического значения. Он расположен в Артемовском районе Донецкой Народной Республики, в шести-семи километрах к западу от Артемовска. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

https://ria.ru/20250209/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

часов яр

артемовск

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, денис пушилин, часов яр, в мире, артемовск, донбасс, андрей марочко