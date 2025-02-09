https://ria.ru/20250209/politseyskiy-1998253886.html

За нападение на полицейского в Дербенте задержали сына бывшего чиновника

За нападение на полицейского в Дербенте задержали сына бывшего чиновника - РИА Новости, 09.02.2025

За нападение на полицейского в Дербенте задержали сына бывшего чиновника

Среди задержанных за нападение на полицейского в Дербенте - сын экс-главы Табасаранского района Дагестана Нурмагомеда Шихмагомедова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T13:28:00+03:00

2025-02-09T13:28:00+03:00

2025-02-09T13:28:00+03:00

происшествия

дербент

табасаранский район

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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Среди задержанных за нападение на полицейского в Дербенте - сын экс-главы Табасаранского района Дагестана Нурмагомеда Шихмагомедова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана. В ночь на воскресенье в Дербенте трое мужчин напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз. Потерпевшего госпитализировали. По подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищении огнестрельного оружия с применением насилия задержали троих мужчин. "Один из задержанных – ранее судимый Сандро Шихмагомедов, сын экс-главы Табасаранского района Нурмагомеда Шихмагомедова", – сказав собеседник агентства.

https://ria.ru/20250209/sk-1998242152.html

дербент

табасаранский район

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дербент, табасаранский район