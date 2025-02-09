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За нападение на полицейского в Дербенте задержали сына бывшего чиновника - РИА Новости, 09.02.2025
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13:28 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/politseyskiy-1998253886.html
За нападение на полицейского в Дербенте задержали сына бывшего чиновника
За нападение на полицейского в Дербенте задержали сына бывшего чиновника - РИА Новости, 09.02.2025
За нападение на полицейского в Дербенте задержали сына бывшего чиновника
Среди задержанных за нападение на полицейского в Дербенте - сын экс-главы Табасаранского района Дагестана Нурмагомеда Шихмагомедова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T13:28:00+03:00
2025-02-09T13:28:00+03:00
происшествия
дербент
табасаранский район
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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Среди задержанных за нападение на полицейского в Дербенте - сын экс-главы Табасаранского района Дагестана Нурмагомеда Шихмагомедова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана. В ночь на воскресенье в Дербенте трое мужчин напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз. Потерпевшего госпитализировали. По подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищении огнестрельного оружия с применением насилия задержали троих мужчин. "Один из задержанных – ранее судимый Сандро Шихмагомедов, сын экс-главы Табасаранского района Нурмагомеда Шихмагомедова", – сказав собеседник агентства.
https://ria.ru/20250209/sk-1998242152.html
дербент
табасаранский район
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происшествия, дербент, табасаранский район
Происшествия, Дербент, Табасаранский район
За нападение на полицейского в Дербенте задержали сына бывшего чиновника

Сын экс-главы района Дагестана задержан за нападение на полицейского в Дербенте

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Среди задержанных за нападение на полицейского в Дербенте - сын экс-главы Табасаранского района Дагестана Нурмагомеда Шихмагомедова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана.
В ночь на воскресенье в Дербенте трое мужчин напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз. Потерпевшего госпитализировали. По подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищении огнестрельного оружия с применением насилия задержали троих мужчин.
"Один из задержанных – ранее судимый Сандро Шихмагомедов, сын экс-главы Табасаранского района Нурмагомеда Шихмагомедова", – сказав собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В Дербенте задержали подозреваемых в нападении на полицейского
11:05
 
ПроисшествияДербентТабасаранский район
 
 
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