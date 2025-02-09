https://ria.ru/20250209/politseyskiy-1998238139.html
Источник сообщил подробности нападения на полицейского в Дербенте
Источник сообщил подробности нападения на полицейского в Дербенте - РИА Новости, 09.02.2025
Источник сообщил подробности нападения на полицейского в Дербенте
Полицейский, на которого было совершено покушение в Дербенте, был ранен из своего табельного пистолета, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T10:28:00+03:00
2025-02-09T10:28:00+03:00
2025-02-09T10:28:00+03:00
происшествия
дербент
табасаранский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Полицейский, на которого было совершено покушение в Дербенте, был ранен из своего табельного пистолета, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщил, что минувшей ночью в Дербенте был ранен сотрудник полиции, он в больнице в тяжелом состоянии. "Сотрудника ОМВД России по Дербенту обстреляли из его табельного пистолета. Он получил огнестрельное ранение в бедро", – сказал собеседник агентства. По его словам, напавшие скрылись на автомобиле, один из них установлен – это 37-летний житель Табасаранского района Дагестана.
https://ria.ru/20241012/ingushetiya-1977700536.html
дербент
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент, табасаранский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Дербент, Табасаранский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Источник сообщил подробности нападения на полицейского в Дербенте
Полицейского в Дербенте ранили из его табельного пистолета