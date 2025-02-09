https://ria.ru/20250209/politseyskiy-1998238139.html

Источник сообщил подробности нападения на полицейского в Дербенте

Источник сообщил подробности нападения на полицейского в Дербенте - РИА Новости, 09.02.2025

Источник сообщил подробности нападения на полицейского в Дербенте

Полицейский, на которого было совершено покушение в Дербенте, был ранен из своего табельного пистолета, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T10:28:00+03:00

2025-02-09T10:28:00+03:00

2025-02-09T10:28:00+03:00

происшествия

дербент

табасаранский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Полицейский, на которого было совершено покушение в Дербенте, был ранен из своего табельного пистолета, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщил, что минувшей ночью в Дербенте был ранен сотрудник полиции, он в больнице в тяжелом состоянии. "Сотрудника ОМВД России по Дербенту обстреляли из его табельного пистолета. Он получил огнестрельное ранение в бедро", – сказал собеседник агентства. По его словам, напавшие скрылись на автомобиле, один из них установлен – это 37-летний житель Табасаранского района Дагестана.

https://ria.ru/20241012/ingushetiya-1977700536.html

дербент

табасаранский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дербент, табасаранский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)