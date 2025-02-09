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Пашиняна пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве - РИА Новости, 09.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:02 09.02.2025 (обновлено: 23:04 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/pashinyan-1998313682.html
Пашиняна пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве
Пашиняна пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве - РИА Новости, 09.02.2025
Пашиняна пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве
Премьер-министру Армении Николу Пашиняну передано официальное приглашение на мероприятия ко Дню Победы в Москве, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T23:02:00+03:00
2025-02-09T23:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
армения
россия
никол пашинян
сергей копыркин
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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ЕРЕВАН, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну передано официальное приглашение на мероприятия ко Дню Победы в Москве, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин."Хочу отметить, что через несколько месяцев все россияне вместе с народами бывшего Советского Союза будут праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну передано официальное приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве", - заявил посол.По его словам, очень ценно, что Россию и Армению по-прежнему объединяет и сплачивает уважение к памяти о подвиге наших народов. "В условиях растущих нападок на нашу общую Победу это особенно важно", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20250209/mid-1998237637.html
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москва, армения, россия, никол пашинян, сергей копыркин, великая отечественная война (1941-1945), день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Армения, Россия, Никол Пашинян, Сергей Копыркин, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы
Пашиняна пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве

Премьеру Армении Пашиняну передали приглашение на 80-летие Победы в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну передано официальное приглашение на мероприятия ко Дню Победы в Москве, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.
"Хочу отметить, что через несколько месяцев все россияне вместе с народами бывшего Советского Союза будут праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну передано официальное приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве", - заявил посол.
По его словам, очень ценно, что Россию и Армению по-прежнему объединяет и сплачивает уважение к памяти о подвиге наших народов. "В условиях растущих нападок на нашу общую Победу это особенно важно", - отметил дипломат.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваАрменияРоссияНикол ПашинянСергей КопыркинВеликая Отечественная война (1941-1945)День Победы
 
 
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