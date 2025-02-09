https://ria.ru/20250209/pashinyan-1998313682.html

Пашиняна пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве

Пашиняна пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве - РИА Новости, 09.02.2025

Пашиняна пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну передано официальное приглашение на мероприятия ко Дню Победы в Москве, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T23:02:00+03:00

2025-02-09T23:02:00+03:00

2025-02-09T23:04:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

армения

россия

никол пашинян

сергей копыркин

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

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ЕРЕВАН, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну передано официальное приглашение на мероприятия ко Дню Победы в Москве, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин."Хочу отметить, что через несколько месяцев все россияне вместе с народами бывшего Советского Союза будут праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну передано официальное приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве", - заявил посол.По его словам, очень ценно, что Россию и Армению по-прежнему объединяет и сплачивает уважение к памяти о подвиге наших народов. "В условиях растущих нападок на нашу общую Победу это особенно важно", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20250209/mid-1998237637.html

москва

армения

россия

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москва, армения, россия, никол пашинян, сергей копыркин, великая отечественная война (1941-1945), день победы