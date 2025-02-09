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Политики из ЮАР послали Маска к черту

Политики из ЮАР послали Маска к черту - РИА Новости, 09.02.2025

Политики из ЮАР послали Маска к черту

Южноафриканская партия "Борцы за экономическую свободу" (EFF) в ответ на призыв предпринимателя Илона Маска объявить ее лидера преступником из-за якобы... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T20:49:00+03:00

2025-02-09T20:49:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Южноафриканская партия "Борцы за экономическую свободу" (EFF) в ответ на призыв предпринимателя Илона Маска объявить ее лидера преступником из-за якобы расистских высказываний против белого населения, послала "к черту" самого Маска, а также его союзников в США и Израиле, обвинив миллиардера во вмешательстве во внутренние дела ЮАР и попытке подрыва суверенитета страны. В воскресенье Маск призвал объявить лидера партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малему международным преступником, отреагировав на видео в соцсети Х, на котором, как утверждается, Малема призывает к насилию и убийствам белых людей. В опубликованном партией заявлении говорится, что ее не пугают слова "миллиардера-маньяка" Маска, а оскорбление, которое тот нанес лидеру EFF с целью подорвать продвигаемые им идеи, называется вмешательством во внутренние дела ЮАР. По мнению партии, самого Маска следует рассматривать как империалиста, который стремится подорвать экономический и политический суверенитет республики. "EFF пользуется случаем, чтобы послать Илона Маска и всех его союзников в США, Израиле и правых группах в Южной Африке, которые мобилизовали Маска, к черту", - следует из заявления, опубликованного в соцсети Х партии. Партия объявила Маска, который сам является уроженцем южноафриканской республики, "врагом ЮАР и захватчиком власти в США", ведущим Америку к краху. Политики призвали прогрессивные страны, включая Россию, Китай, Индию и все африканские государства, "изолировать и отвергнуть все начинания Илона Маска в своих странах". Кроме того, EFF взяла на себя твердое обязательство, что спутниковая сеть Starlink никогда не будет работать в ЮАР без соблюдения местного законодательства, которое требует, чтобы 30% в такой компании принадлежало местным жителям. Ранее газета Financial Times сообщала, что в правящей коалиции ЮАР возник раскол по вопросу запуска спутниковой системы связи Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска на фоне его слов о "расистских законах" страны. При этом в декабре 2024 года агентство Блумберг передавало, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и Маск обсуждали, как власти могут изменить правила, чтобы глобальная спутниковая сеть системы связи Starlink могла легально работать в республике. Глобальная спутниковая сеть системы связи Starlink компании SpaceX прекратила работу на территории ЮАР 30 апреля минувшего года. Сеть Starlink не смогла получить необходимую лицензию Независимого управления связи ЮАР, которое требует, чтобы 30% компании, подающей заявку на лицензирование, принадлежало представителям социальных групп, исторически подвергавшимся дискриминации, в том числе во времена апартеида. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

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в мире, юар, сша, израиль, илон маск, сирил рамафоса, spacex