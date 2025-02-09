В ЮАР посоветовали Маску взять себя в руки
В ЮАР посоветовали Маску изучить их правовую систему на фоне обвинений в расизме
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья в ответ на критику американским предпринимателем Илоном Маском высказываний лидера южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малемы призвал Маска взять себя в руки и порекомендовал ознакомиться с правовой системой республики.
Ранее Маск призвал объявить лидера партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малему международным преступником, отреагировав на видео в соцсети Х, на котором, как утверждается, Малема призывает к насилию и убийствам белых людей. Бизнесмен также просил президента ЮАР Сирила Рамафосу прокомментировать эти высказывания.
«
"Пожалуйста, возьмите себя в руки! Это старые видео, конечно, вы можете их проверить. Ни один белый человек не был убит этими людьми или из-за их высказываний. У нас есть правовые инструменты для борьбы с подстрекательством. Вам действительно нужно ознакомиться с нашей правовой системой", - написал Магвенья в ответ на сообщение Маска.
Ранее в феврале Рамафоса уже провел беседу с Маском на тему искажения информации о стране в связи с заявлениями предпринимателя о якобы действующих в ЮАР "расистских законах" о земельной собственности.