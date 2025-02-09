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В ЮАР посоветовали Маску взять себя в руки - РИА Новости, 09.02.2025
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21:23 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/juar-1998304918.html
В ЮАР посоветовали Маску взять себя в руки
В ЮАР посоветовали Маску взять себя в руки - РИА Новости, 09.02.2025
В ЮАР посоветовали Маску взять себя в руки
Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья в ответ на критику американским предпринимателем Илоном Маском высказываний лидера южноафриканской партии "Борцы РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T21:23:00+03:00
2025-02-09T21:23:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья в ответ на критику американским предпринимателем Илоном Маском высказываний лидера южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малемы призвал Маска взять себя в руки и порекомендовал ознакомиться с правовой системой республики. Ранее Маск призвал объявить лидера партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малему международным преступником, отреагировав на видео в соцсети Х, на котором, как утверждается, Малема призывает к насилию и убийствам белых людей. Бизнесмен также просил президента ЮАР Сирила Рамафосу прокомментировать эти высказывания. "Пожалуйста, возьмите себя в руки! Это старые видео, конечно, вы можете их проверить. Ни один белый человек не был убит этими людьми или из-за их высказываний. У нас есть правовые инструменты для борьбы с подстрекательством. Вам действительно нужно ознакомиться с нашей правовой системой", - написал Магвенья в ответ на сообщение Маска. Ранее в феврале Рамафоса уже провел беседу с Маском на тему искажения информации о стране в связи с заявлениями предпринимателя о якобы действующих в ЮАР "расистских законах" о земельной собственности.
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в мире, технологии, юар, илон маск, сирил рамафоса
В мире, Технологии, ЮАР, Илон Маск, Сирил Рамафоса
В ЮАР посоветовали Маску взять себя в руки

В ЮАР посоветовали Маску изучить их правовую систему на фоне обвинений в расизме

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья в ответ на критику американским предпринимателем Илоном Маском высказываний лидера южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малемы призвал Маска взять себя в руки и порекомендовал ознакомиться с правовой системой республики.
Ранее Маск призвал объявить лидера партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малему международным преступником, отреагировав на видео в соцсети Х, на котором, как утверждается, Малема призывает к насилию и убийствам белых людей. Бизнесмен также просил президента ЮАР Сирила Рамафосу прокомментировать эти высказывания.
«
"Пожалуйста, возьмите себя в руки! Это старые видео, конечно, вы можете их проверить. Ни один белый человек не был убит этими людьми или из-за их высказываний. У нас есть правовые инструменты для борьбы с подстрекательством. Вам действительно нужно ознакомиться с нашей правовой системой", - написал Магвенья в ответ на сообщение Маска.
Ранее в феврале Рамафоса уже провел беседу с Маском на тему искажения информации о стране в связи с заявлениями предпринимателя о якобы действующих в ЮАР "расистских законах" о земельной собственности.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Маск призвал объявить политика из ЮАР международным преступником
Вчера, 17:33
 
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