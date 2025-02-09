https://ria.ru/20250209/juar-1998304918.html

В ЮАР посоветовали Маску взять себя в руки

В ЮАР посоветовали Маску взять себя в руки - РИА Новости, 09.02.2025

В ЮАР посоветовали Маску взять себя в руки

Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья в ответ на критику американским предпринимателем Илоном Маском высказываний лидера южноафриканской партии "Борцы РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T21:23:00+03:00

2025-02-09T21:23:00+03:00

2025-02-09T21:23:00+03:00

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сирил рамафоса

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья в ответ на критику американским предпринимателем Илоном Маском высказываний лидера южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малемы призвал Маска взять себя в руки и порекомендовал ознакомиться с правовой системой республики. Ранее Маск призвал объявить лидера партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малему международным преступником, отреагировав на видео в соцсети Х, на котором, как утверждается, Малема призывает к насилию и убийствам белых людей. Бизнесмен также просил президента ЮАР Сирила Рамафосу прокомментировать эти высказывания. "Пожалуйста, возьмите себя в руки! Это старые видео, конечно, вы можете их проверить. Ни один белый человек не был убит этими людьми или из-за их высказываний. У нас есть правовые инструменты для борьбы с подстрекательством. Вам действительно нужно ознакомиться с нашей правовой системой", - написал Магвенья в ответ на сообщение Маска. Ранее в феврале Рамафоса уже провел беседу с Маском на тему искажения информации о стране в связи с заявлениями предпринимателя о якобы действующих в ЮАР "расистских законах" о земельной собственности.

https://ria.ru/20250209/mask-1998279814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, юар, илон маск, сирил рамафоса