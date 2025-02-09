https://ria.ru/20250209/izrail-1997949098.html

"Погибнут миллионы". США раскрыли план нового мирового господства

"Погибнут миллионы". США раскрыли план нового мирового господства - РИА Новости, 09.02.2025

"Погибнут миллионы". США раскрыли план нового мирового господства

Дональд Трамп готов оккупировать сектор Газа, выселить жителей, например в Египет, а затем приступить к экономическому развитию разрушенной Израилем территории. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T08:00:00+03:00

2025-02-09T08:00:00+03:00

2025-02-09T08:08:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Дональд Трамп готов оккупировать сектор Газа, выселить жителей, например в Египет, а затем приступить к экономическому развитию разрушенной Израилем территории. На это потребуется 15 лет. По его словам, "потенциал сектора Газа невероятен" — этот средиземноморский район вполне способен стать "ривьерой Ближнего Востока". Не исключено, что туда отправятся американские войска. К чему такой сценарий может привести — в материале РИА Новости.Этническая чисткаЭти идеи американский президент высказал во время визита в Тель-Авив. Там его предложение очень понравилось. И вообще, подчеркнул Биньямин Нетаньяху, Трамп — лучший друг Израиля среди всех, кто когда-либо возглавлял США.В ХАМАС, понятно, возмутились. Официальный представитель организации Сами Абу Зухри назвал идеи президента "абсурдными". "Он сказал: "Для жителей сектора Газа нет альтернативы, кроме как покинуть его". Рассматриваем это как рецепт создания хаоса и напряженности", — подчеркнул Абу Зухри.Также в ХАМАС напомнили, что Газа — это не общая территория, которую может контролировать какая-либо сторона, а "часть нашей оккупированной палестинской земли". Соответственно, любое решение должно основываться на "прекращении оккупации и соблюдении прав палестинского народа"."Газа — не та земля, о которой Трамп может говорить таким образом", — заявил советник главы Палестины Махмуд аль-Хабаш. По его мнению, это подразумевает военные преступления, этническую чистку и геноцид.Даже внутри Республиканской партии возникло как минимум замешательство, передает Politico. "Посмотрим, что скажут по этому поводу наши арабские друзья. Думаю, большинство жителей Южной Каролины не были бы в восторге от отправки американцев в сектор Газа. Полагаю, это может быть проблематично", — отметил сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм.Депутат от Северной Дакоты Джон Хувен предположил, что таким образом Трамп пытается вести переговоры. Сенатор от Миссури Джош Хоули предпочел бы, чтобы американские средства и ресурсы "тратились в Соединенных Штатах", а не в Газе.Два государстваЗарубежная реакция тоже скептическая. Глава МИД Турции Хакан Фидан указал: выносить на обсуждение идею депортации палестинцев неприемлемо, это переход к "закону джунглей". "Наступил момент, когда международное сообщество, особенно исламский мир, пришло к консенсусу относительно решения о двух государствах в границах 1967-го", — подчеркнул он.В Саудовской Аравии заверили, что продолжат добиваться создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Без этого дипломатические отношения с Тель-Авивом невозможны. "Эта непоколебимая позиция не подлежит обсуждению и не предполагает компромиссов", — говорится в официальном коммюнике.Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты призвал всех сосредоточиться на ускоренном оказании палестинцам гуманитарной помощи. Нельзя допустить, чтобы люди покинули Газу. Только формирование независимой Палестины способно "предотвратить повторение циклов кровопролития".На Западе против предложений Трампа выступили в ФРГ, Великобритании, Франции, Испании. Там тоже поддерживают курс на независимую Палестину. Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что выселение противоречит международному праву и приведит к новым страданиями. "Мы хотим видеть палестинцев, живущими в достатке на их родных землях в секторе Газа и на Западном берегу", — заверил ее британский коллега Дэвид Лэмми.Впрочем, Израиль это не сильно тревожит. В частности, министр иностранных дел Гидеон Саар сообщил, что проект палестинского государства под руководством Египта, Палестинской администрации и ХАМАС провалился. "Любой, у кого открыты глаза, понимает, что у Газы в ее нынешнем состоянии нет будущего. — добавил он. — Считаю, вместе с администрацией США под руководством Трампа у нас есть шанс на лучшее для себя и всего Ближнего Востока".По горло в кровиВедущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов сильно сомневается в реалистичности планов Трампа."Мне кажется, он хочет проложить новый Суэцкий канал под полным контролем США. Это серьезно усилит позиции Вашингтона в мире. Из-за особенностей рельефа Газа — единственное место, подходящее для подобного проекта. Но два миллиона местных жителей — большая помеха. Трамп не сможет с ними договориться, поэтому, с его точки зрения, с ними нужно поступить так же, как в свое время европейские колонисты решили проблему индейцев, то есть перебить и изгнать", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.Международное сообщество резко против идей Трампа. И дело не только в угрозе геноцида, сопоставимого с холокостом. Американская альтернатива Суэцкому каналу создаст угрозу экономическому благополучию многих стран.Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Борис Долгов полагает, что Израиль и США способны ликвидировать угрозу, исходящую от Газы, без развязывания новой войны. За последние несколько лет позиции ХАМАС и их союзников были подорваны так сильно, что теперь надо лишь обеспечить условия, в которых они не смогут восстановиться."Сектор Газа разрушен и фактически не подлежит восстановлению. Поэтому переселение людей может оказаться приемлемым вариантом. Вот только куда именно? У Египта столько собственных проблем, что с наплывом беженцев там просто не справятся. Сирия тоже разрушена. К тому же все это очень сильно напоминает геноцид. С другой стороны, у США и Израиля достаточно сил, чтобы довести операцию до победного конца, несмотря на протесты международного сообщества", — объясняет эксперт РИА Новости.С его точки зрения, Вашингтон и Тель-Авив, скорее всего, ограничатся экономическим и финансовым давлением на Газу, без войны. ХАМАС сегодня уже не является серьезной угрозой для Израиля, а боевые действия подорвут авторитет США на мировой арене.

https://ria.ru/20250207/ssha-1997349586.html

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