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Эрдоган заявил, что палестинцы продолжат жить в Газе
Эрдоган заявил, что палестинцы продолжат жить в Газе - РИА Новости, 09.02.2025
Эрдоган заявил, что палестинцы продолжат жить в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из сектора Газа, заявил, что... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T22:55:00+03:00
2025-02-09T22:55:00+03:00
2025-02-09T22:56:00+03:00
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АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из сектора Газа, заявил, что народ Газы будет продолжать жить в Газе. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично. "Никто не в силах изгнать жителей Газы с их вечной и неизменной тысячелетней родины. Палестина с ее Газой, Западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом принадлежит палестинцам. В течение 471 дня жители Газы, которые не покинули свою землю, несмотря на все виды жестокости, зверства и нападения Израиля, будут продолжать оставаться в Газе, жить в Газе и защищать Газу", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции в аэропорту перед "азиатским туром", который предусматривает визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан.
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в мире, сша, турция, иордания, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, палестина, сектор газа
В мире, США, Турция, Иордания, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Палестина, Сектор Газа
Эрдоган заявил, что палестинцы продолжат жить в Газе
Эрдоган, комментируя слова Трампа: палестинцы будут жить в Газе и защищать ее