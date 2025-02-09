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Эрдоган заявил о надежде Турции на мирное урегулирование по Украине

Эрдоган заявил о надежде Турции на мирное урегулирование по Украине - РИА Новости, 09.02.2025

Эрдоган заявил о надежде Турции на мирное урегулирование по Украине

Турция не хочет терять надежды на мирное урегулирование конфликта на Украине, считает позитивными "месседжи" от руководства РФ и США, заявил в воскресенье... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T22:38:00+03:00

2025-02-09T22:38:00+03:00

2025-02-09T23:05:00+03:00

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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Турция не хочет терять надежды на мирное урегулирование конфликта на Украине, считает позитивными "месседжи" от руководства РФ и США, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы не хотим терять надежды на мирное урегулирование. В этом контексте видим месседжи господина (президента США Дональда - ред.) Трампа и господина (президента РФ Владимира - ред.) Путина, они позитивные", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции в аэропорту перед "азиатским туром", включающий визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан.По его словам, Анкара готова внести свой вклад в процесс мирного урегулирования на Украине.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у России сохраняется готовность к переговорам, о чем неоднократно было сказано на уровне главы государства. Песков отметил, что урегулирование конфликта на Украине должно наступить на уровне переговоров, пока чего-то конкретного в этом направлении нет.Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил в воскресенье, что Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине.

https://ria.ru/20250205/turtsiya-1997470344.html

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