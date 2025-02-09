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Эрдоган заявил о надежде Турции на мирное урегулирование по Украине - РИА Новости, 09.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:38 09.02.2025 (обновлено: 23:05 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/erdogan-1998310796.html
Эрдоган заявил о надежде Турции на мирное урегулирование по Украине
Эрдоган заявил о надежде Турции на мирное урегулирование по Украине - РИА Новости, 09.02.2025
Эрдоган заявил о надежде Турции на мирное урегулирование по Украине
Турция не хочет терять надежды на мирное урегулирование конфликта на Украине, считает позитивными "месседжи" от руководства РФ и США, заявил в воскресенье... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T22:38:00+03:00
2025-02-09T23:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
дмитрий песков
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Турция не хочет терять надежды на мирное урегулирование конфликта на Украине, считает позитивными "месседжи" от руководства РФ и США, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы не хотим терять надежды на мирное урегулирование. В этом контексте видим месседжи господина (президента США Дональда - ред.) Трампа и господина (президента РФ Владимира - ред.) Путина, они позитивные", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции в аэропорту перед "азиатским туром", включающий визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан.По его словам, Анкара готова внести свой вклад в процесс мирного урегулирования на Украине.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у России сохраняется готовность к переговорам, о чем неоднократно было сказано на уровне главы государства. Песков отметил, что урегулирование конфликта на Украине должно наступить на уровне переговоров, пока чего-то конкретного в этом направлении нет.Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил в воскресенье, что Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине.
https://ria.ru/20250205/turtsiya-1997470344.html
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в мире, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский
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Эрдоган заявил о надежде Турции на мирное урегулирование по Украине

Эрдоган: Турция не теряет надежды на мирное урегулирование украинского конфликта

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Турция не хочет терять надежды на мирное урегулирование конфликта на Украине, считает позитивными "месседжи" от руководства РФ и США, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы не хотим терять надежды на мирное урегулирование. В этом контексте видим месседжи господина (президента США Дональда - ред.) Трампа и господина (президента РФ Владимира - ред.) Путина, они позитивные", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции в аэропорту перед "азиатским туром", включающий визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Турции рассчитывают на начало инициативы по урегулированию на Украине
5 февраля, 12:05
По его словам, Анкара готова внести свой вклад в процесс мирного урегулирования на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у России сохраняется готовность к переговорам, о чем неоднократно было сказано на уровне главы государства. Песков отметил, что урегулирование конфликта на Украине должно наступить на уровне переговоров, пока чего-то конкретного в этом направлении нет.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил в воскресенье, что Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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7 февраля, 13:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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