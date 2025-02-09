https://ria.ru/20250209/erdogan-1998310486.html

Эрдоган назвал заявления Трампа по Газе абсурдом

Эрдоган назвал заявления Трампа по Газе абсурдом - РИА Новости, 09.02.2025

Эрдоган назвал заявления Трампа по Газе абсурдом

Заявления новой администрации Соединенных Штатов по Газе не заслуживают внимания и обсуждения, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T22:34:00+03:00

2025-02-09T22:34:00+03:00

2025-02-09T23:15:00+03:00

реджеп тайип эрдоган

в мире

сша

турция

иордания

дональд трамп

палестина

сектор газа

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АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Заявления новой администрации Соединенных Штатов по Газе не заслуживают внимания и обсуждения, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту перед азиатским туром.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в ближневосточную ривьеру для всего мира. При этом он назвал эти территории при нынешнем состоянии площадкой для сноса. Глава Белого дома добавил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Трамп также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит анклав лично."С нашей точки зрения, предложения, внесенные на повестку дня новой американской администрацией под давлением сионистского лобби в отношении Газы, не имеют ничего, что стоило бы внимания и обсуждения. Это полный абсурд, это попытки взбить воду в ступе", — отметил он. Турецкий лидер добавил, что палестинцы будут продолжать жить в Газе."Никто не в силах изгнать жителей Газы с их вечной и неизменной тысячелетней родины. Палестина с ее Газой, Западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом принадлежит палестинцам. В течение 471 дня жители Газы, которые не покинули свою землю, несмотря на все виды жестокости, зверства и нападения Израиля, будут продолжать оставаться в Газе, жить в Газе и защищать Газу", — подчеркнул глава республики. ХАМАС, в свою очередь, заявило, что высказывания Трампа по изгнанию палестинцев из сектора Газа направлены на оккупацию анклава. Слова американского политика осудил и член ЦК движения ФАТХ и секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хуссейн эль-Шейх. По его словам, палестинское руководство выступает за создание двух государств в регионе.Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня.За две недели действия соглашения еврейское государство получило 18 заложников и освободило из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителям сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а ЦАХАЛ начала покидать позиции внутри него.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

https://ria.ru/20250209/tramp-1998282492.html

https://ria.ru/20250209/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250209/izrail-1998254885.html

сша

турция

иордания

палестина

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реджеп тайип эрдоган, в мире, сша, турция, иордания, дональд трамп, палестина, сектор газа