https://ria.ru/20250209/efremov-1998221600.html
Тело погибшего в Курской области Ефремова доставили в родной регион
Тело погибшего в Курской области Ефремова доставили в родной регион - РИА Новости, 09.02.2025
Тело погибшего в Курской области Ефремова доставили в родной регион
Военный борт доставил в Приморье тела погибших в Курской области вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова и еще двух бойцов отряда "Тигр" Александра... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T06:36:00+03:00
2025-02-09T06:36:00+03:00
2025-02-09T15:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
приморский край
сергей ефремов
сергей дмитриев
олег кожемяко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — РИА Новости. Военный борт доставил в Приморье тела погибших в Курской области вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова и еще двух бойцов отряда "Тигр" Александра Иваровского и Сергея Дмитриева, сообщил глава региона Олег Кожемяко. Ранее Кожемяко рассказал, что первый командир отряда "Тигр", вице-губернатор Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Александр Иваровский и еще один боец отряда Сергей Дмитриев. "Встретили наших героев. Сергей Ефремов, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев — на родной земле. Прощание состоится во вторник с 11:00 до 12:00 (4:00-5:00 мск) в здании правительства Приморского края", — написал Кожемяко в своем Telegram-канале. Там же опубликовано видео встречи. Погибших военнослужащих доставили в Приморье военным бортом.
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происшествия, курская область, приморский край, сергей ефремов, сергей дмитриев, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Приморский край, Сергей Ефремов, Сергей Дмитриев, Олег Кожемяко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тело погибшего в Курской области Ефремова доставили в родной регион
Тело погибшего в Курской области вице-губернатора Ефремова доставили в Приморье