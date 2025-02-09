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Суд арестовал депутата из Дербента по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 09.02.2025
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13:51 09.02.2025 (обновлено: 14:42 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/deputat-1998256094.html
Суд арестовал депутата из Дербента по делу о незаконной миграции
Суд арестовал депутата из Дербента по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 09.02.2025
Суд арестовал депутата из Дербента по делу о незаконной миграции
"Замуровавший" в торговом центре жилую квартиру депутат из Дербента Ровшан Омаров арестован по делу об организации незаконной миграции, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T13:51:00+03:00
2025-02-09T14:42:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. "Замуровавший" в торговом центре жилую квартиру депутат из Дербента Ровшан Омаров арестован по делу об организации незаконной миграции, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарема Мамаева.В пятницу в следственном управлении СК РФ по республике сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении директора и бенефициара тепличного хозяйства в Дербентском районе Дагестана по факту организации незаконной миграции (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ), оба подозреваемых вскоре были задержаны. Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что в их числе депутат городского собрания Дербента Ровшан Омаров, который ранее "замуровал" в торговом центре жилую квартиру."Советским районным судом города Махачкалы избрана мера пресечения в отношении генерального директора (депутат) и конечного бенефициара ООО "Инвест-2", обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст.322.1 УК РФ, сроком на один месяц 28 суток, то есть по 4 апреля 2025 года включительно", – сообщила Мамаева.По данным следствия, подозреваемые в 2024 году организовали незаконное пребывание в России четырех иностранцев, которые не были поставлены на миграционный учет, не имели разрешения на работу и по истечении установленного срока временного пребывания уклонились от выезда из РФ. Подельники предоставили мигрантам место жительства в заранее обустроенном помещении, питание и работу.В феврале 2024 года Омаров оказался в центре скандала из-за того, что начал строить торговый центр вокруг квартиры жительницы Дербента, которая отказалась продавать свою жилплощадь, и тем самым "замуровал" ее “однушку”. Глава Дагестана Сергей Меликов тогда поручил проверить законность действий дербентского депутата. Руководитель региона заверил, что ситуация без внимания не останется и будет разрешена в рамках законодательства. После этого политсовет местного отделения "Единой России" принял решение исключить Омарова из партии.
https://ria.ru/20250209/politseyskiy-1998238139.html
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дербент, происшествия
Дербент, Происшествия
Суд арестовал депутата из Дербента по делу о незаконной миграции

Замуровавший квартиру депутат из Дербента арестован из-за нелегальных мигрантов

© Фото : Официальный сайт городского округа "город Дербент"Ровшан Омаров
Ровшан Омаров - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : Официальный сайт городского округа "город Дербент"
Ровшан Омаров. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. "Замуровавший" в торговом центре жилую квартиру депутат из Дербента Ровшан Омаров арестован по делу об организации незаконной миграции, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарема Мамаева.
В пятницу в следственном управлении СК РФ по республике сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении директора и бенефициара тепличного хозяйства в Дербентском районе Дагестана по факту организации незаконной миграции (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ), оба подозреваемых вскоре были задержаны. Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что в их числе депутат городского собрания Дербента Ровшан Омаров, который ранее "замуровал" в торговом центре жилую квартиру.
"Советским районным судом города Махачкалы избрана мера пресечения в отношении генерального директора (депутат) и конечного бенефициара ООО "Инвест-2", обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст.322.1 УК РФ, сроком на один месяц 28 суток, то есть по 4 апреля 2025 года включительно", – сообщила Мамаева.
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По данным следствия, подозреваемые в 2024 году организовали незаконное пребывание в России четырех иностранцев, которые не были поставлены на миграционный учет, не имели разрешения на работу и по истечении установленного срока временного пребывания уклонились от выезда из РФ. Подельники предоставили мигрантам место жительства в заранее обустроенном помещении, питание и работу.
В феврале 2024 года Омаров оказался в центре скандала из-за того, что начал строить торговый центр вокруг квартиры жительницы Дербента, которая отказалась продавать свою жилплощадь, и тем самым "замуровал" ее “однушку”. Глава Дагестана Сергей Меликов тогда поручил проверить законность действий дербентского депутата. Руководитель региона заверил, что ситуация без внимания не останется и будет разрешена в рамках законодательства. После этого политсовет местного отделения "Единой России" принял решение исключить Омарова из партии.
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