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Советник муфтия Дагестана получила травмы при падении с лошади - РИА Новости, 09.02.2025
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Религия
 
18:32 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/dagestan-1998286570.html
Советник муфтия Дагестана получила травмы при падении с лошади
Советник муфтия Дагестана получила травмы при падении с лошади - РИА Новости, 09.02.2025
Советник муфтия Дагестана получила травмы при падении с лошади
Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова пострадала в результате падения с лошади, у нее перелом ребра и легкое сотрясение мозга, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T18:32:00+03:00
2025-02-09T18:32:00+03:00
религия
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова пострадала в результате падения с лошади, у нее перелом ребра и легкое сотрясение мозга, сообщил в воскресенье председатель муфтията республики Абдулла Салимов. "Советник муфтия Дагестана, общественный деятель Айна Гамзатова вчера получила травмы в результате падения с лошади. По предварительным данным, у нее диагностирован перелом ребра и легкое сотрясение мозга", – написал Салимов в своем Telegram-канале. По его словам, Гамзатова находится в больнице под наблюдением врачей. Состояние пациентки стабильное, осложнений нет, в воскресенье ее переведут в обычную палату, добавил он.
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происшествия, республика дагестан
Религия, Происшествия, Республика Дагестан
Советник муфтия Дагестана получила травмы при падении с лошади

Советник муфтия Дагестана Гамзатова получила сотрясение мозга, упав с лошади

CC BY-SA 4.0 / Российский институт стратегических исследований / Советник муфтия Республики Дагестан по связям с общественностью и СМИ Айна Гамзатова
Советник муфтия Республики Дагестан по связям с общественностью и СМИ Айна Гамзатова - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
CC BY-SA 4.0 / Российский институт стратегических исследований /
Советник муфтия Республики Дагестан по связям с общественностью и СМИ Айна Гамзатова. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова пострадала в результате падения с лошади, у нее перелом ребра и легкое сотрясение мозга, сообщил в воскресенье председатель муфтията республики Абдулла Салимов.
«
"Советник муфтия Дагестана, общественный деятель Айна Гамзатова вчера получила травмы в результате падения с лошади. По предварительным данным, у нее диагностирован перелом ребра и легкое сотрясение мозга", – написал Салимов в своем Telegram-канале.
По его словам, Гамзатова находится в больнице под наблюдением врачей. Состояние пациентки стабильное, осложнений нет, в воскресенье ее переведут в обычную палату, добавил он.
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