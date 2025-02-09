https://ria.ru/20250209/dagestan-1998286570.html

Советник муфтия Дагестана получила травмы при падении с лошади

Советник муфтия Дагестана получила травмы при падении с лошади - РИА Новости, 09.02.2025

Советник муфтия Дагестана получила травмы при падении с лошади

Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова пострадала в результате падения с лошади, у нее перелом ребра и легкое сотрясение мозга, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T18:32:00+03:00

2025-02-09T18:32:00+03:00

2025-02-09T18:32:00+03:00

религия

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова пострадала в результате падения с лошади, у нее перелом ребра и легкое сотрясение мозга, сообщил в воскресенье председатель муфтията республики Абдулла Салимов. "Советник муфтия Дагестана, общественный деятель Айна Гамзатова вчера получила травмы в результате падения с лошади. По предварительным данным, у нее диагностирован перелом ребра и легкое сотрясение мозга", – написал Салимов в своем Telegram-канале. По его словам, Гамзатова находится в больнице под наблюдением врачей. Состояние пациентки стабильное, осложнений нет, в воскресенье ее переведут в обычную палату, добавил он.

https://ria.ru/20240917/akter-1973270589.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика дагестан