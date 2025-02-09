Советник муфтия Дагестана получила травмы при падении с лошади
Советник муфтия Дагестана Гамзатова получила сотрясение мозга, упав с лошади
CC BY-SA 4.0 / Российский институт стратегических исследований / Советник муфтия Республики Дагестан по связям с общественностью и СМИ Айна Гамзатова
Советник муфтия Республики Дагестан по связям с общественностью и СМИ Айна Гамзатова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова пострадала в результате падения с лошади, у нее перелом ребра и легкое сотрясение мозга, сообщил в воскресенье председатель муфтията республики Абдулла Салимов.
«
"Советник муфтия Дагестана, общественный деятель Айна Гамзатова вчера получила травмы в результате падения с лошади. По предварительным данным, у нее диагностирован перелом ребра и легкое сотрясение мозга", – написал Салимов в своем Telegram-канале.
По его словам, Гамзатова находится в больнице под наблюдением врачей. Состояние пациентки стабильное, осложнений нет, в воскресенье ее переведут в обычную палату, добавил он.
В Нижегородской области актер упал с лошади во время съемок сериала
17 сентября 2024, 19:55