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В небе над Ленинградской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:11 09.02.2025 (обновлено: 09:25 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/bpla-1998226539.html
В небе над Ленинградской областью сбили беспилотник ВСУ
В небе над Ленинградской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 09.02.2025
В небе над Ленинградской областью сбили беспилотник ВСУ
Дежурные средства ПВО около 7.00 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T08:11:00+03:00
2025-02-09T09:25:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
ленинградская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 7.00 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области, сообщило Минобороны РФ."Девятого февраля около 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.По данным из Telegram-канала губернатора региона, Александра Дрозденко БПЛА был уничтожен в Киришском районе."Силами ПВО над рекой Волхов в Киришском районе уничтожен БПЛА. Дежурные и оперативные службы продолжают контролировать воздушное пространство", - говорится в сообщении.
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россия
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россия, ленинградская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Ленинградская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В небе над Ленинградской областью сбили беспилотник ВСУ

МО РФ: силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над территорией Ленинградской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 7.00 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области, сообщило Минобороны РФ.
"Девятого февраля около 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.
По данным из Telegram-канала губернатора региона, Александра Дрозденко БПЛА был уничтожен в Киришском районе.
"Силами ПВО над рекой Волхов в Киришском районе уничтожен БПЛА. Дежурные и оперативные службы продолжают контролировать воздушное пространство", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛенинградская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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