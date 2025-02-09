https://ria.ru/20250209/botsan-kharchenko-1998162520.html

Александр Боцан-Харченко: протесты в Сербии могут "качнуть обстановку"

Александр Боцан-Харченко: протесты в Сербии могут "качнуть обстановку" - РИА Новости, 09.02.2025

Александр Боцан-Харченко: протесты в Сербии могут "качнуть обстановку"

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко рассказал в интервью РИА Новости о сотрудничестве после отставки сербского правительства, почему Запад выбрал... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T14:00:00+03:00

2025-02-09T14:00:00+03:00

2025-02-09T14:00:00+03:00

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Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко рассказал в интервью РИА Новости о сотрудничестве после отставки сербского правительства, почему Запад выбрал путь цветной революции в стране, есть ли выход из ситуации с санкциями США против Нефтяной индустрии Сербии, каковы перспективы для проектов РЖД в республике и ждать ли обострения в Косово и Метохии в свете предстоящих выборов.– Уважаемый Александр Аркадьевич, 28 января премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне протестов в связи с гибелью 15 человек при обрушении козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, что означает отставку правительства. Как, по-вашему, это может отразиться на сербско-российских отношениях?– Он подал в отставку в контексте реакции руководства на требования протестующих. В силу личного осознания ответственности, поскольку ранее был мэром города Нови-Сад, когда происходила реконструкция вокзала, где произошла трагедия три месяца тому назад. Что касается работы правительства, с формальной точки зрения оно продолжает работать в техническом режиме. После отставки премьера у нас были встречи с ним, с рядом других министров, они работают в полную силу. По этим встречам нельзя сказать, что они опустили руки и пересиживают какой-то период до окончательного решения вопроса с будущим правительством.Есть надежда, что в том, что касается нашего взаимодействия с правительством и работы правительства в целом, по своей экономической повестке, в первую очередь, сбоя не будет. Этот состав, этот кабинет будет продолжать работать до последнего. Хочу сделать оговорку, что по нашим контактам, по нашей повестке, правительство было активно, я имею в виду его председателя, и тех министров, которые участвуют в сотрудничестве с Россией по главным направлениям, оно было активно, профессионально, и удалось кое-что сделать. Хотелось бы большего, понятно, но, повторю, правительство было весьма эффективным.Поскольку отставка правительства состоялась в порядке реакции, в контексте протестов, то возникает вопрос, что будет и какова перспектива этих протестов. Как и ожидалось, а потом это было и заявлено со стороны оппонентов руководства страны, что это (отставка – ред.) никак не повлияет. Была информация о том, что протесты будут продолжены фактически в том же режиме, если не сказать по нарастающей, как было и ранее. Президент Сербии Александр Вучич удовлетворяет постепенно требования, в том числе относительно помилования участников протестов и другие. Cамое главное, что он предлагает диалог, что прокладывает путь к развязке и к нахождению решения, а главное, к сохранению стабильности, которая сейчас, прямо скажем, поставлена под вопрос, и к сохранению единства в Сербии, нахождения общественного консенсуса, как принято говорить, согласия.Тем не менее, внятной реакции протестующих на эти предложения не было. Что удивительно, поскольку, всем очевидно, что только в диалоге, в прямых контактах могут быть удовлетворены до конца и их, протестующих, требования. Ответ на этот вопрос я бы завершил тем, что действительно ситуация очень серьезная, она такова, что может качнуть обстановку, достаточно устойчивую в последнее время в Сербии, а главное, сильно помешать планам развития, которые не только провозглашены руководством – президентом и правительством, но часть которых успешно реализуется, намечены шаги по дальнейшей реализации и уже есть результаты. Это экономический рост Сербии, который опережает общеевропейский (рост ВВП в 2024 году 3,9% – ред.), и достижения социального порядка, реальные, которых раньше не было.– Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что массовые протесты, проходящие с ноября в Сербии, организованы при участии агентуры с Запада для свержения нынешних властей, вице-премьер Сербии Александр Вулин говорил, что они также имеют целью принуждение Белграда к введению санкций против РФ, как вы видите ситуацию?– Рассматривая, анализируя протесты, силы участников, надо говорить о том, что тут довольно разнообразные участники и разнообразные силы. И очень многие из участников это те, кто близко к сердцу воспринял трагедию в городе Нови-Сад, и на этой эмоциональной волне они продолжают участие в протестах, не имея какой-то особой политической повестки.Очевидно и то, что неоднократно подчеркивал президент, говорил это и премьер в своем выступлении по поводу отставки и зампред правительства Александр Вулин, что налицо вмешательство внешних факторов или попытка запуска цветной революции, эксплуатации трагедии и чувств людей.Вучич не устраивает Запад несмотря на то, что он продолжает евроинтеграционный путь, это неоднократно подтверждено и не только словесно, но и конкретными делами, продолжением переговорного процесса о вступлении в ЕС, реформ определенными темпами. Не устраивает он по той причине, что не соглашается принять антироссийские санкции, это твердая позиция, понятая уже на Западе, несмотря на все давление, поэтому выбран сценарий "зайти" через цветную революцию, сменить руководство.Вторая причина – признание независимости самопровозглашенной республики Косово. Это давняя мечта и задача Запада – вынудить Белград признать Косово, и как они считают, закрыть этот вопрос в пользу западных интересов и той позиции, которую они занимали с самого начала косовского кризиса, с 1997 года, если не раньше – с 1990-1991 годов. Также не устраивает Запад политика Белграда в отношении Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), ее поддержка, поддержка президенту Милораду Додику и устойчиво развивающиеся прямые связи между Сербией и РС БиГ. При таком положительном отношении Белграда к Баня-Луке, сохранении этих связей, наполненных конкретным содержанием, уничтожить РС БиГ и обнулить ее полномочия, сместить президента Додика, крайне трудно.Попытки вынудить Вучича изменить политику, внести в нее необходимые коррективы по указанным темам и аспектам уже были, давление на него было невероятно высоким. Возможно, оно не было ежедневным, оно нарастало, в какой-то период было чуть слабее, но, если брать период трехгодичный, практически с начала СВО или в период введения первого пакета санкций ЕС и США в отношении РФ, давление шло в целом по нарастающей, было достаточно серьезным. Более того, сопровождалось сначала угрозами, потом и конкретными действиями по вторичным санкциям, который не вводились в масштабе всей Сербии, но отдельные шаги предпринимались.– Сербская делегация во главе с вице-премьером Александром Вулиным участвовала в саммите БРИКС в Казани, президенты РФ и Сербии провели телефонный разговор в октябре, осенью 2024 года в Белград приезжал глава Минэкономразвития Максим Решетников, в Санкт-Петербурге состоялось первое за два с половиной года заседание межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, активизировалось ли двустороннее взаимодействие?– Оно активизировалось, и мы, разумеется, не до конца, не в полной мере, но итогами прошлого года довольны. Хотя повторю, что можно было сделать и больше, но вторая половина года, действительно была более активная. Контакты на самом высоком уровне, в данном случае телефонный разговор, который, были приурочены к юбилейной дате освобождения Белграда (20 октября 1944 года – ред.), это крайне важно, особенно с учетом нашего, наверное, полного совпадения взглядов по бережному отношению к истории, исторической памяти, к мемориальным делам. Это был исключительно важный аспект разговора, но, когда на таком уровне ведутся разговоры, затрагиваются и иные аспекты.Что касается заседания межправительственной комиссии, то с приезда министра Решетникова, как сопредседателя сюда, контакта сопредседателей, подготовки заседания межправкомиссии в Санкт-Петербурге, кстати, юбилейного – 20-го, все это в целом, дало серьезный импульс, уточнило базу и основы нашего сотрудничества в нынешних условиях. Хотя Сербия не примкнула к санкциям Запада, но объективные трудности, как следствие санкционного режима и санкционного бремени, естественно, имеют место, что сказывается на товарообороте. По итогам 2024 года по данным сербской стороны он составил 2,4 миллиарда долларов.Рассчитываем прежде всего на то, что решения межправкомиссии будут реализованы в полном объеме, тянуть тут нельзя. Мы очень надеемся, что та политическая ситуация, которая затронула правительство, попытки навязать правительству вместо экономической, конкретной, практической, политизированную повестку, все-таки не будет превалировать, и мы сможем продолжить наше сотрудничество по нашим делам и направлениям с данным кабмином, пусть в техническом качестве, но я повторяюсь, активным кабинетом. И со следующим, независимо от того, как будет развиваться обстановка и каким образом будет формироваться правительство.Президент Вучич далее прояснит, он уже все объяснил, будем работать. Что касается конкретных мер (по вопросу торгового оборота – ред.) очень важна была логистика, уточнение всех аспектов, связанных с логистикой, финансовая сторона дела. Очень важно и это закреплено, переходить на расчеты в национальных валютах, естественно, посмотреть критически и взыскательно на товарооборот, посмотреть на перспективу, чем мы можем обогатить товарооборот. Все это будет делаться постепенно, ритмично, но я очень надеюсь, достаточно интенсивно. И по крайней мере из этого спада товарооборота мы выйдем, ну и в перспективе будем его наращивать.– Какова ситуация с введением США санкций в отношении Нефтяной индустрии Сербии (НИС, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому"), минэнерго Сербии сообщало, что начаты консультации с американской и российскими сторонами, какие есть приемлемые варианты выхода из ситуации?– Санкции в отношении Нефтяной индустрии Сербии (NIS), которые формально включены в пакет антироссийских санкций по нефтяной тематике, но понятно, что это удар по Сербии. Не случайно этот удар наносится именно в период нарастания протестов, социального волнения, поскольку сбой в работе компании, естественно, означает дополнительные трудности, не только экономические, но и социальные. Я имею в виду рост цен на горючее или какие-то перебои со снабжением. Тем более, дело идет к весне. Тут очень много слоев населения будут, естественно, недовольными и есть шанс, что присоединятся к этим протестам уже со своими требованиями и повесткой.– Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханаданович сообщала о том, что проведены встречи и с представителями OFAC Office of Foreign Assets Control) и с российской стороной. Что-то уже можно сказать по характеру этих переговоров?– Переговоры, да, консультации действительно имеют место. Давайте не будем внедряться в их ткань. На то они и консультации, чтобы проходить спокойно, без какого-то внешнего интереса. Участники должны спокойно во всем разобраться, посмотреть. Главное тут другое, что санкции, разумеется, я хочу еще раз повторить, о чем неоднократно заявлялось, санкции эти нелегитимны и абсолютно неоправданы. Они направлены только на то, чтобы, во-первых, нанести удар по Сербии, по ее экономике и социальной сфере. Разумеется, они еще и подчинены задаче нечестной, некорректной конкуренции. Это сторона, которая понятна, но которая крайне важна.И во-вторых, наше сотрудничество в нефтегазовой сфере, а это и проект NIS c участием компании "Газпромнефть", строится на основе межправительственного двустороннего соглашения, которое было подписано в январе 2008 года, которое было в деталях самым основным образом проработано. Учтены очень многие в моменты, в том числе и возможные сложности. Тогда, может быть, не говорилось о санкциях, то есть о том, с чем мы сталкиваемся в настоящее время, но совершенно понятно было, что работа будет происходить в регионе, который только оправляется после многочисленных военных конфликтов, возможность провозглашения в одностороннем порядке независимости Косово была более чем очевидна, поэтому возможные риски были учтены.Мы исходим из того, что имея такую правовую базу, в виде этого соглашения, и при наличии доброй воли, вполне возможно найти варианты, которые обеспечат нормальную, бесперебойную работу NIS. Как вы видите, в настоящее время компания работает без каких-либо сложностей, которые бы проявлялись на рынке.– Ситуация с NIS каким-либо образом опять связана с идущими, насколько мы знаем, переговорами о новом долгосрочном контракте по газоснабжению России и Сербии или нет? Как это отражается взаимно?– То соглашение, базовое, подписанное в 2008 году по нашему сотрудничеству в нефтегазовой сфере, там указано несколько проектов, не только проект "Газпром нефти" – NIS, но фигурировал и проект газоснабжения. Третий – это проект подземного хранилища газа "Банатски-Двор", расширение его мощности. В этом смысле сказать можно и необходимо о том, что все это взаимосвязано, поскольку все три проекта формируют наше сотрудничество в нефтегазовой сфере.Другое дело, что, если говорить о каких-то увязках, рассматривается это всегда отдельно. В настоящее время, что касается газового контракта, который истекает в мае нынешнего года, то на рабочем уровне консультации ведутся. Вероятно, они будут постепенно более интенсивными, не исключаю перехода на какой-то более высокий уровень, процесс идет. Параллельно, естественно, с консультациями по NIS.Я бы этим ограничился, это трудоемкий переговорный процесс, потому что с учетом последних сложностей закрытия киевским режимом украинского маршрута, сейчас и вопрос объема поставок, достаточно остро, вероятно, будет стоять, и цены, какие сейчас на рынке, и так далее. Это очень многослойный и очень непростой переговорный процесс. Важно то, что мы в сфере энергетики и вообще, в двухстороннем сотрудничестве делаем все, чтобы идти навстречу Сербии и выстраивать отношения на основе взаимных интересов и учитывая то обстоятельство, что Сербия – это дружественная, братская страна и этот фактор немаловажен.– Каковы перспективы строительства нефтепровода до границы с Венгрией для поставок в Сербию нефти из "Дружбы" с учетом санкций?– В данном случае это сербско-венгерский проект, или венгерско-сербский, как угодно. Поэтому по контактам с руководством Сербии, мы знаем, что эта тема всегда существует, в контактах официального Белграда и Будапешта она не забывается, продвигается, в том числе в контактах, которые сейчас очень многочисленные, на высшем уровне, между президентом Вучичем и премьером Виктором Орбаном.Что касается практической стороны дела, я так понимаю, что идут какие-то подготовительные необходимые работы и деятельность, в том числе финансовая, и, естественно, проектная. Направление, на наш взгляд, важное, разумеется, которое будет дополнительно давать важные элементы энергетической безопасности Сербии. На данном этапе, я еще раз повторю, это сербский и венгерский проект.– Начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович упоминал без деталей, что из-за санкций и вызванных ими ограничений на реализацию поставок часть контрактов по ВТС с Россией была заморожена сербской стороной, от части отказались, ведется ли сейчас сотрудничество в этой сфере?– Сербия отделена от нас странами, которые являются членами НАТО, естественно, это к большому, сожалению стало фактором, который мешает военно-техническому сотрудничеству (ВТС). В то же время, неправильно бы было говорить, что оно приостановлено, поскольку есть те направления, по которым мы можем взаимодействовать. Сейчас это и техника пожаротушения, и ряд средств, оборудование, которое может быть использовано в гражданских сферах и так далее. То есть само сотрудничество было очень объемным, имеется опыт и традиция, основа. Поэтому мы убеждены, что, когда условия будут благоприятствовать, оно возобновится с прежней интенсивностью.Что касается подхода Сербии, то они всегда, и даже в те времена, когда было проще развивать сотрудничество по линии ВТС и не было санкций, Запад все равно пытался помешать этому, но сама Сербия кроме нас, ориентировалась на другие страны и старалась широко подходить к вопросам оснащения собственной армии за счет собственного производства, которое достаточно солидное и других стран, с которыми они взаимодействуют.– Как развиваются проекты РЖД в Сербии, ожидалось скорое завершение строительства Единого диспетчерского центра для железных дорог страны?– Это проект, который будет успешно завершен, и это самый современный диспетчерский центр в регионе, это совершенно очевидно. Также РЖД в первую очередь получило подтверждение о сохранении интереса сербской стороны к южному направлению от города Валево к границе с Черногорией, и эти проекты остаются. РЖД готово, и РЖД сохраняет интерес для присутствия и работы в Сербии. Надо напомнить о том, что они огромное дело сделали, имея в виду скоростную дорогу Белград-Новый Сад, огромное дело, сложный участок, и она просто изумительно была проведена, та часть проекта, которая входила в ответственность нашей компании. Поэтому у РЖД отличная репутация, авторитет здесь в Сербии, и я думаю, что перспектива весьма и весьма положительная.– Власти самопровозглашенной республики Косово в последние месяцы 2024 года заняли и фактически закрыли многие сербские органы самоуправления и учреждения на севере края, "парламентские выборы" назначены на февраль, ожидаете ли обострения?– Приштина не встречает отпора своим шагам, потому что они пользуются, если мы отбросим всякие, для видимости, критические высказывания, западных стран, иногда Брюссель может что-то сказать в адрес Курти, все понимают, что это очень формальное высказывание. На самом деле Курти имеет карт-бланш, его понимают, поддерживают, его точку зрения разделяют и поощряют. Его точка зрения и главная стратегическая задача, состоит в том, чтобы обрести полный контроль, стопроцентный, над всей территорией Косово, включая и населенные сербами районы. В отношении анклавов (в центре и на юге края – ред.), это уже во многом, практически сделано, поскольку они анклавы. В отношении севера края – нет, вот север — это его задача, которая решается, знаете, таким гибридным способом и силовое запугивание имеет место, размещение сил спецназа. Был период, когда их вводили, потом убирали, потом перестали их выводить. И, разумеется, удары по обеспечению сербов, если взять всю совокупность действий, то это, можно охарактеризовать как создание для сербов невыносимых условий проживания, заставляя их, тем самым, их покидать север Косово, выезжать из края. Мечтой Кути было бы, наверное, сделать это одномоментно, но если нельзя так, то за какой-то протяженный период. Он прекрасно знает, что реального противодействия со стороны Запада не будет, это и понятно, потому что Запад признал самопровозглашенную независимость Косово. Трудно предположить, что страны ее признавшие, будут противодействовать установления контроля Приштины на территорией этого сербского автономного края.Что касается вспышек кризиса, разумеется, когда выборы, сопровождавшиеся махинациями в отношении партии "Сербский список" и в целом, ситуация там такая, что вспышки и кризисные проявления там могут возникать в любой момент. А предвыборная ситуация, сами выборы и после выборов, это, как говорится, по времени зона повышенного риска.

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Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, александр боцан-харченко, сербия, косово, россия, александр вулин, александр вучич