https://ria.ru/20250209/bespilotniki-1998217808.html
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 09.02.2025
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Несколько БПЛА уничтожены в Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T05:15:00+03:00
2025-02-09T05:15:00+03:00
2025-02-09T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Несколько БПЛА уничтожены в Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружены и с помощью нашей авиации уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в Telegram-канале. Гусев уточнил, что опасность атаки БПЛА, объявленная в регионе в 0.36 мск, сохраняется.
https://ria.ru/20250209/vsu-1998217657.html
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Гусев: в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников