https://ria.ru/20250209/bespilotniki-1998217808.html

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 09.02.2025

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Несколько БПЛА уничтожены в Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T05:15:00+03:00

2025-02-09T05:15:00+03:00

2025-02-09T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Несколько БПЛА уничтожены в Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружены и с помощью нашей авиации уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в Telegram-канале. Гусев уточнил, что опасность атаки БПЛА, объявленная в регионе в 0.36 мск, сохраняется.

https://ria.ru/20250209/vsu-1998217657.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)