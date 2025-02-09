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В Махачкале автомобиль с людьми упал в канал - РИА Новости, 09.02.2025
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17:26 09.02.2025 (обновлено: 17:38 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/avtomobil-1998279363.html
В Махачкале автомобиль с людьми упал в канал
В Махачкале автомобиль с людьми упал в канал - РИА Новости, 09.02.2025
В Махачкале автомобиль с людьми упал в канал
Автомобиль с несколькими пассажирами упал в канал имени Октябрьской революции в Махачкале, находившихся в машине людей спасли трое очевидцев, двое из которых -... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:26:00+03:00
2025-02-09T17:38:00+03:00
происшествия
махачкала
хасавюртовский район
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Автомобиль с несколькими пассажирами упал в канал имени Октябрьской революции в Махачкале, находившихся в машине людей спасли трое очевидцев, двое из которых - дагестанские спортсмены, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. "Дагестанские спортсмены Мульдар Мульдаров и Шамиль Изрудинов спасли людей из упавшего в канал имени Октябрьской революции автомобиля. Машина оказалась в воде, люди звали на помощь и, конечно, ее дождались! Сразу трое молодых ребят бросились в канал, добрались до машины и сообща спасли всех четырех пассажиров", - написал Меликов. Мульдаров и Изрудинов - воспитанники спортивной школы "Эндирей", уроженцы села Новогагатли Хасавюртовского района. Имя третьего спасателя пока неизвестно, он сразу покинул место событий, отметил Меликов. Глава Дагестана сообщил, что поручил отметить поступок молодых людей.
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махачкала
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происшествия, махачкала, хасавюртовский район, сергей меликов
Происшествия, Махачкала, Хасавюртовский район, Сергей Меликов
В Махачкале автомобиль с людьми упал в канал

Меликов: спортсмены спасли людей из упавшего в канал в Махачкале автомобиля

© Эхо Дагестана/TelegramАвтомобиль с людьми упал в канал в Махачкале
Автомобиль с людьми упал в канал в Махачкале - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Эхо Дагестана/Telegram
Автомобиль с людьми упал в канал в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Автомобиль с несколькими пассажирами упал в канал имени Октябрьской революции в Махачкале, находившихся в машине людей спасли трое очевидцев, двое из которых - дагестанские спортсмены, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
«
"Дагестанские спортсмены Мульдар Мульдаров и Шамиль Изрудинов спасли людей из упавшего в канал имени Октябрьской революции автомобиля. Машина оказалась в воде, люди звали на помощь и, конечно, ее дождались! Сразу трое молодых ребят бросились в канал, добрались до машины и сообща спасли всех четырех пассажиров", - написал Меликов.
Мульдаров и Изрудинов - воспитанники спортивной школы "Эндирей", уроженцы села Новогагатли Хасавюртовского района. Имя третьего спасателя пока неизвестно, он сразу покинул место событий, отметил Меликов.
Глава Дагестана сообщил, что поручил отметить поступок молодых людей.
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ПроисшествияМахачкалаХасавюртовский районСергей Меликов
 
 
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