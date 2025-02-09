https://ria.ru/20250209/avtomobil-1998279363.html

В Махачкале автомобиль с людьми упал в канал

В Махачкале автомобиль с людьми упал в канал - РИА Новости, 09.02.2025

В Махачкале автомобиль с людьми упал в канал

Автомобиль с несколькими пассажирами упал в канал имени Октябрьской революции в Махачкале, находившихся в машине людей спасли трое очевидцев, двое из которых -... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T17:26:00+03:00

2025-02-09T17:26:00+03:00

2025-02-09T17:38:00+03:00

происшествия

махачкала

хасавюртовский район

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Автомобиль с несколькими пассажирами упал в канал имени Октябрьской революции в Махачкале, находившихся в машине людей спасли трое очевидцев, двое из которых - дагестанские спортсмены, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. "Дагестанские спортсмены Мульдар Мульдаров и Шамиль Изрудинов спасли людей из упавшего в канал имени Октябрьской революции автомобиля. Машина оказалась в воде, люди звали на помощь и, конечно, ее дождались! Сразу трое молодых ребят бросились в канал, добрались до машины и сообща спасли всех четырех пассажиров", - написал Меликов. Мульдаров и Изрудинов - воспитанники спортивной школы "Эндирей", уроженцы села Новогагатли Хасавюртовского района. Имя третьего спасателя пока неизвестно, он сразу покинул место событий, отметил Меликов. Глава Дагестана сообщил, что поручил отметить поступок молодых людей.

https://ria.ru/20241207/ozero-1987924455.html

махачкала

хасавюртовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, хасавюртовский район, сергей меликов