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Петербуржцев отправили под арест за обман контрактников ВС России

Петербуржцев отправили под арест за обман контрактников ВС России - РИА Новости, 09.02.2025

Петербуржцев отправили под арест за обман контрактников ВС России

Трех жителей Санкт-Петербурга отправили под стражу за присвоение средств контрактников, поступивших на службу в российскую армию, об этом сообщила объединенная... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T02:47:00+03:00

2025-02-09T02:47:00+03:00

2025-02-09T02:47:00+03:00

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санкт-петербург

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Трех жителей Санкт-Петербурга отправили под стражу за присвоение средств контрактников, поступивших на службу в российскую армию, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы в своем Telegram-канале.По версии следствия, обвиняемые — Михаил Иванов, Лариса Граф и Лия Давитян — в августе прошлого года придумали мошенническую схему, направленную на присвоение денежных средств, выплачиваемых гражданам Министерством обороны при поступлении на контрактную службу в Вооруженные силы России в размере 400 тысяч рублей.Они убеждали доверчивых граждан передать им банковские карты, предназначенных для зачисления соответствующих выплат, а затем выводили эти деньги со счета."Иванова, Граф, Давитян и иные лица осуществляли списание денежных средств с их банковских карт на сумму не менее 1 100 000 рублей, распорядившись полученным по своему усмотрению", — говорится в сообщении.Фигурантам предъявили обвинения по статье 159 УК России "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".Суд не удовлетворил прошение обвиняемых о назначении домашнего ареста или запрета определенных действий и назначил фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250208/peterburg-1998158445.html

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россия, санкт-петербург