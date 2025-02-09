Петербуржцев отправили под арест за обман контрактников ВС России
Трех жителей Петербурга отправили под арест за хищения у контрактников ВС России
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Трех жителей Санкт-Петербурга отправили под стражу за присвоение средств контрактников, поступивших на службу в российскую армию, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы в своем Telegram-канале.
По версии следствия, обвиняемые — Михаил Иванов, Лариса Граф и Лия Давитян — в августе прошлого года придумали мошенническую схему, направленную на присвоение денежных средств, выплачиваемых гражданам Министерством обороны при поступлении на контрактную службу в Вооруженные силы России в размере 400 тысяч рублей.
Они убеждали доверчивых граждан передать им банковские карты, предназначенных для зачисления соответствующих выплат, а затем выводили эти деньги со счета.
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"Иванова, Граф, Давитян и иные лица осуществляли списание денежных средств с их банковских карт на сумму не менее 1 100 000 рублей, распорядившись полученным по своему усмотрению", — говорится в сообщении.
Фигурантам предъявили обвинения по статье 159 УК России "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".
Суд не удовлетворил прошение обвиняемых о назначении домашнего ареста или запрета определенных действий и назначил фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 марта 2025 года.
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