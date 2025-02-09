Рейтинг@Mail.ru
Петербуржцев отправили под арест за обман контрактников ВС России - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/arest-1998212525.html
Петербуржцев отправили под арест за обман контрактников ВС России
Петербуржцев отправили под арест за обман контрактников ВС России - РИА Новости, 09.02.2025
Петербуржцев отправили под арест за обман контрактников ВС России
Трех жителей Санкт-Петербурга отправили под стражу за присвоение средств контрактников, поступивших на службу в российскую армию, об этом сообщила объединенная... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T02:47:00+03:00
2025-02-09T02:47:00+03:00
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/51/1560735182_0:125:2999:1812_1920x0_80_0_0_b2585c62e0dc5f3aec00b58c6f47fc02.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Трех жителей Санкт-Петербурга отправили под стражу за присвоение средств контрактников, поступивших на службу в российскую армию, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы в своем Telegram-канале.По версии следствия, обвиняемые — Михаил Иванов, Лариса Граф и Лия Давитян — в августе прошлого года придумали мошенническую схему, направленную на присвоение денежных средств, выплачиваемых гражданам Министерством обороны при поступлении на контрактную службу в Вооруженные силы России в размере 400 тысяч рублей.Они убеждали доверчивых граждан передать им банковские карты, предназначенных для зачисления соответствующих выплат, а затем выводили эти деньги со счета."Иванова, Граф, Давитян и иные лица осуществляли списание денежных средств с их банковских карт на сумму не менее 1 100 000 рублей, распорядившись полученным по своему усмотрению", — говорится в сообщении.Фигурантам предъявили обвинения по статье 159 УК России "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".Суд не удовлетворил прошение обвиняемых о назначении домашнего ареста или запрета определенных действий и назначил фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250208/peterburg-1998158445.html
https://ria.ru/20250206/peterburg-1997675732.html
https://ria.ru/20250207/prigovor-1998082280.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/51/1560735182_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_49f97cd9688bff0caead409cc61fcbbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург
Россия, Санкт-Петербург
Петербуржцев отправили под арест за обман контрактников ВС России

Трех жителей Петербурга отправили под арест за хищения у контрактников ВС России

© Sputnik | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Трех жителей Санкт-Петербурга отправили под стражу за присвоение средств контрактников, поступивших на службу в российскую армию, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы в своем Telegram-канале.
По версии следствия, обвиняемые — Михаил Иванов, Лариса Граф и Лия Давитян — в августе прошлого года придумали мошенническую схему, направленную на присвоение денежных средств, выплачиваемых гражданам Министерством обороны при поступлении на контрактную службу в Вооруженные силы России в размере 400 тысяч рублей.
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В Петербурге задержали музыканта, подозреваемого в насилии над девочкой
Вчера, 16:59
Они убеждали доверчивых граждан передать им банковские карты, предназначенных для зачисления соответствующих выплат, а затем выводили эти деньги со счета.
«
"Иванова, Граф, Давитян и иные лица осуществляли списание денежных средств с их банковских карт на сумму не менее 1 100 000 рублей, распорядившись полученным по своему усмотрению", — говорится в сообщении.
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Петербурге мать, повздорив с сожителем, уронила на пол младенца
6 февраля, 11:05
Фигурантам предъявили обвинения по статье 159 УК России "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".
Суд не удовлетворил прошение обвиняемых о назначении домашнего ареста или запрета определенных действий и назначил фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 марта 2025 года.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Петербурге бизнесмен получил 11 лет за связь с террористами
7 февраля, 21:51
 
РоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала