https://ria.ru/20250208/zelenskiy-1998196783.html

В Раде раскрыли коварный замысел Зеленского по конфликту на Украине

В Раде раскрыли коварный замысел Зеленского по конфликту на Украине - РИА Новости, 08.02.2025

В Раде раскрыли коварный замысел Зеленского по конфликту на Украине

Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене попытается подорвать усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил в Telegram-канале депутат РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T21:54:00+03:00

2025-02-08T21:54:00+03:00

2025-02-08T21:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

александр дубинский

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене попытается подорвать усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Он (Зеленский — Прим. ред.) готов в этом процессе выглядеть даже несколько неадекватным — опять требуя НАТО и ядерную бомбу. Цель же не в том, чтобы их получить, а в том, чтобы выставить заведомо невыполнимые условия", — написал он.При этом политик отметил, что предложения российского президента Владимира Путина по разрешению украинского кризиса, наоборот, вполне реализуемы.Конференция по безопасности в Мюнхене пройдет 14-16 февраля.В пятницу глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская делегация на конференции в Мюнхене представит свое видение завершения конфликта. Он добавил, что в Киеве хотят провести консультации с США перед тем, как Вашингтон составит планы по Украине.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.

https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998150292.html

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