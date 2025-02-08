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"Не дружит с головой": в Раде одним примером разоблачили Зеленского - РИА Новости, 08.02.2025
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06:25 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/zelenskiy-1998104227.html
"Не дружит с головой": в Раде одним примером разоблачили Зеленского
"Не дружит с головой": в Раде одним примером разоблачили Зеленского - РИА Новости, 08.02.2025
"Не дружит с головой": в Раде одним примером разоблачили Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский цинично врет о потерях в рядах ВСУ, которые, по его утверждению, составляют 45 тысяч человек. Об этом заявил в своем... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T06:25:00+03:00
2025-02-08T06:25:00+03:00
в мире
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александр дубинский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский цинично врет о потерях в рядах ВСУ, которые, по его утверждению, составляют 45 тысяч человек. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Зеленский не дружит ни с головой, ни с совестью, ни с калькулятором", — написал парламентарий.По словам Дубинского, если потеряно приблизительно 20 процентов территории, то из 29 тысяч населенных пунктов на территории Украины до начала СВО под контролем Киева осталось 23 тысячи."Согласно заявлению &lt;…&gt; (Зеленского. — Прим. ред.), у нас 45 тысяч погибших. То есть, на каждом кладбище в любом селе не больше двух могил украинских ребят, — сыронизировал политик, — Но это же &lt;…&gt; (Вранье! — Прим. ред.). И чтобы понять это, надо просто выйти на любое кладбище, и увидеть, как оно усеяно могилами с флагами…".Ранее депутат Верховной рады Анна скороход перешла на нецензурную лексику, комментируя слова Владимира Зеленского об украинских потеря, а обнародованные данные об украинских потерях назвала бредом.В конце января Минобороны России сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе армия лишилась 51 960 человек, в декабре 2024 года — 48 470, в ноябре — 60 805. В оборонном ведомстве отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.
https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1997804707.html
https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html
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в мире, украина, киев, александр дубинский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Не дружит с головой": в Раде одним примером разоблачили Зеленского

Дубинский: Зеленский цинично соврал о потерях ВСУ в 45 тысяч человек

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский цинично врет о потерях в рядах ВСУ, которые, по его утверждению, составляют 45 тысяч человек. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Зеленский не дружит ни с головой, ни с совестью, ни с калькулятором", — написал парламентарий.
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"Согласно заявлению <…> (Зеленского. — Прим. ред.), у нас 45 тысяч погибших. То есть, на каждом кладбище в любом селе не больше двух могил украинских ребят, — сыронизировал политик, — Но это же <…> (Вранье! — Прим. ред.). И чтобы понять это, надо просто выйти на любое кладбище, и увидеть, как оно усеяно могилами с флагами…".
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В конце января Минобороны России сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе армия лишилась 51 960 человек, в декабре 2024 года — 48 470, в ноябре — 60 805. В оборонном ведомстве отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.
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