"Не дружит с головой": в Раде одним примером разоблачили Зеленского
Дубинский: Зеленский цинично соврал о потерях ВСУ в 45 тысяч человек
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский цинично врет о потерях в рядах ВСУ, которые, по его утверждению, составляют 45 тысяч человек. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
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"Зеленский не дружит ни с головой, ни с совестью, ни с калькулятором", — написал парламентарий.
По словам Дубинского, если потеряно приблизительно 20 процентов территории, то из 29 тысяч населенных пунктов на территории Украины до начала СВО под контролем Киева осталось 23 тысячи.
"Согласно заявлению <…> (Зеленского. — Прим. ред.), у нас 45 тысяч погибших. То есть, на каждом кладбище в любом селе не больше двух могил украинских ребят, — сыронизировал политик, — Но это же <…> (Вранье! — Прим. ред.). И чтобы понять это, надо просто выйти на любое кладбище, и увидеть, как оно усеяно могилами с флагами…".
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Ранее депутат Верховной рады Анна скороход перешла на нецензурную лексику, комментируя слова Владимира Зеленского об украинских потеря, а обнародованные данные об украинских потерях назвала бредом.
В конце января Минобороны России сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе армия лишилась 51 960 человек, в декабре 2024 года — 48 470, в ноябре — 60 805. В оборонном ведомстве отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.