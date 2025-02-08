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Володин поздравил ученых с Днем российской науки - РИА Новости, 08.02.2025
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Наука
 
10:46 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/volodin-1998120321.html
Володин поздравил ученых с Днем российской науки
Володин поздравил ученых с Днем российской науки - РИА Новости, 08.02.2025
Володин поздравил ученых с Днем российской науки
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки, отметив вклад ученых в развитие экономики, укрепление... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T10:46:00+03:00
2025-02-08T10:46:00+03:00
наука
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
российская академия наук
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки, отметив вклад ученых в развитие экономики, укрепление обороноспособности РФ и повышение качества жизни граждан. "Ученые вносят вклад в развитие экономики, укрепление обороноспособности страны, повышение качества жизни граждан, сохраняя лучшие традиции", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Государственная Дума уделяет особое внимание развитию науки и законодательному обеспечению достижения высоких показателей в различных наукоемких отраслях, отметил Володин. "Для регулирования непосредственно вопросов науки Государственной Думой с 2021 года принято 26 федеральных законов. На рассмотрении находится 22 законопроекта, 11 из которых приняты в первом чтении", — добавил председатель ГД. По словам Володина, фундаментальные и прикладные исследования, применение передовых разработок в различных отраслях способствуют обеспечению технологического суверенитета России. "Принят закон о технологической политике в Российской Федерации... Фактически это концепция обеспечения технологического суверенитета нашей страны и создания условий для ускоренной разработки и внедрения инноваций. Сегодня тот, кто владеет технологиями, владеет миром", - напомнил Володин. По его словам, вопросам технологического лидерства уделено особое внимание при формировании бюджета на очередную трехлетку. "На финансирование достижения этих целей в совокупном объеме заложено около 6,091 триллиона рублей на три года, в первую очередь на исполнение послания президента РФ, а также стимулирование развития приоритетных отраслей, в том числе станко- и автомобилестроения, сельскохозяйственного и специализированного машиностроения, развитие радио- и микроэлектроники", — добавил председатель ГД. Володин подчеркнул, что среди принятых инициатив — закон о создании попечительского совета в Российской академии наук, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. По словам председателя ГД, главная цель этих изменений — максимально использовать потенциал РАН для развития науки и наукоемких отраслей экономики в нашей стране. "Общие объемы финансирования на научные исследования и разработки гражданского назначения на 2025 год были увеличены на 232,019 миллиарда до 1,46 триллиона рублей. Развитие науки и высоких технологий - одна из приоритетных задач, стоящих перед нашей страной", — добавил он.
https://ria.ru/20250206/putin-1997811445.html
https://ria.ru/20250207/nauka-1925633830.html
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россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, российская академия наук
Наука, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Российская академия наук
Володин поздравил ученых с Днем российской науки

Володин: российские ученые вносят вклад в укрепление обороноспособности страны

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки, отметив вклад ученых в развитие экономики, укрепление обороноспособности РФ и повышение качества жизни граждан.
"Ученые вносят вклад в развитие экономики, укрепление обороноспособности страны, повышение качества жизни граждан, сохраняя лучшие традиции", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
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Государственная Дума уделяет особое внимание развитию науки и законодательному обеспечению достижения высоких показателей в различных наукоемких отраслях, отметил Володин.
"Для регулирования непосредственно вопросов науки Государственной Думой с 2021 года принято 26 федеральных законов. На рассмотрении находится 22 законопроекта, 11 из которых приняты в первом чтении", — добавил председатель ГД.
По словам Володина, фундаментальные и прикладные исследования, применение передовых разработок в различных отраслях способствуют обеспечению технологического суверенитета России.
"Принят закон о технологической политике в Российской Федерации... Фактически это концепция обеспечения технологического суверенитета нашей страны и создания условий для ускоренной разработки и внедрения инноваций. Сегодня тот, кто владеет технологиями, владеет миром", - напомнил Володин.
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По его словам, вопросам технологического лидерства уделено особое внимание при формировании бюджета на очередную трехлетку.
"На финансирование достижения этих целей в совокупном объеме заложено около 6,091 триллиона рублей на три года, в первую очередь на исполнение послания президента РФ, а также стимулирование развития приоритетных отраслей, в том числе станко- и автомобилестроения, сельскохозяйственного и специализированного машиностроения, развитие радио- и микроэлектроники", — добавил председатель ГД.
Володин подчеркнул, что среди принятых инициатив — закон о создании попечительского совета в Российской академии наук, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. По словам председателя ГД, главная цель этих изменений — максимально использовать потенциал РАН для развития науки и наукоемких отраслей экономики в нашей стране.
"Общие объемы финансирования на научные исследования и разработки гражданского назначения на 2025 год были увеличены на 232,019 миллиарда до 1,46 триллиона рублей. Развитие науки и высоких технологий - одна из приоритетных задач, стоящих перед нашей страной", — добавил он.
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НаукаРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФРоссийская академия наук
 
 
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