https://ria.ru/20250208/volodin-1998120321.html

Володин поздравил ученых с Днем российской науки

Володин поздравил ученых с Днем российской науки - РИА Новости, 08.02.2025

Володин поздравил ученых с Днем российской науки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки, отметив вклад ученых в развитие экономики, укрепление... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T10:46:00+03:00

2025-02-08T10:46:00+03:00

2025-02-08T10:46:00+03:00

наука

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

российская академия наук

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки, отметив вклад ученых в развитие экономики, укрепление обороноспособности РФ и повышение качества жизни граждан. "Ученые вносят вклад в развитие экономики, укрепление обороноспособности страны, повышение качества жизни граждан, сохраняя лучшие традиции", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Государственная Дума уделяет особое внимание развитию науки и законодательному обеспечению достижения высоких показателей в различных наукоемких отраслях, отметил Володин. "Для регулирования непосредственно вопросов науки Государственной Думой с 2021 года принято 26 федеральных законов. На рассмотрении находится 22 законопроекта, 11 из которых приняты в первом чтении", — добавил председатель ГД. По словам Володина, фундаментальные и прикладные исследования, применение передовых разработок в различных отраслях способствуют обеспечению технологического суверенитета России. "Принят закон о технологической политике в Российской Федерации... Фактически это концепция обеспечения технологического суверенитета нашей страны и создания условий для ускоренной разработки и внедрения инноваций. Сегодня тот, кто владеет технологиями, владеет миром", - напомнил Володин. По его словам, вопросам технологического лидерства уделено особое внимание при формировании бюджета на очередную трехлетку. "На финансирование достижения этих целей в совокупном объеме заложено около 6,091 триллиона рублей на три года, в первую очередь на исполнение послания президента РФ, а также стимулирование развития приоритетных отраслей, в том числе станко- и автомобилестроения, сельскохозяйственного и специализированного машиностроения, развитие радио- и микроэлектроники", — добавил председатель ГД. Володин подчеркнул, что среди принятых инициатив — закон о создании попечительского совета в Российской академии наук, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. По словам председателя ГД, главная цель этих изменений — максимально использовать потенциал РАН для развития науки и наукоемких отраслей экономики в нашей стране. "Общие объемы финансирования на научные исследования и разработки гражданского назначения на 2025 год были увеличены на 232,019 миллиарда до 1,46 триллиона рублей. Развитие науки и высоких технологий - одна из приоритетных задач, стоящих перед нашей страной", — добавил он.

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https://ria.ru/20250207/nauka-1925633830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, российская академия наук