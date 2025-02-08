https://ria.ru/20250208/valeriya-1997994457.html

"Заставил ее пойти на это". Первый муж Валерии раскрыл страшную правду

"Заставил ее пойти на это". Первый муж Валерии раскрыл страшную правду - РИА Новости, 08.02.2025

"Заставил ее пойти на это". Первый муж Валерии раскрыл страшную правду

Леонид Ярошевский, первый муж Валерии, молчал 30 лет. Теперь он решил рассказать свою версию событий, связанных с его отношениями с певицей. Не так давно он... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T09:00:00+03:00

2025-02-08T09:00:00+03:00

2025-02-08T09:00:00+03:00

валерия (алла перфилова)

иосиф пригожин

александр шульгин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291586_0:58:3094:1798_1920x0_80_0_0_747e50aa3a69d54c6d26cce834ba4f74.jpg

Леонид Ярошевский, первый муж Валерии, молчал 30 лет. Теперь он решил рассказать свою версию событий, связанных с его отношениями с певицей. Не так давно он выпустил книгу с говорящим названием "Валерия: "Паровоз" из Аткарска".Категорически противСаратов, 1985 год: 25-летний Леонид Ярошевский руководит популярным джазовым ансамблем и ищет вокалистку. На областном конкурсе ВИА он замечает юную Аллу Перфилову — будущую Валерию."Она произвела на меня сильное впечатление! Я отправился в Аткарск, расположенный в 90 км от Саратова. Это было ранней весной, и повсюду лежал снег, смешанный с грязью. Об Алле я знал только, что ее отец — директор музыкальной школы, но адреса у меня не было. Долго блуждал, пока не наткнулся на местный Дом культуры, где, к счастью, репетировал ансамбль, в котором пела Перфилова!" — вспоминает Леонид.Мать Аллы была категорически против: дочь претендовала на золотую медаль и готовилась поступать на исторический факультет. Но Ярошевский сыграл козырную карту — пообещал помочь с поступлением в Гнесинку. Москва перевесила Саратов, и мама дала согласие.Суровая школа жизниПервые гастроли стали настоящим испытанием. Полтора зимних месяца в холодных гостиницах с уличными туалетами, автобусы без отопления, по 2-3 концерта в день в промерзших клубах."Парням было чуть легче — они были старше и крепче, а тут — 17-летняя девушка, только что из школы и из-под маминой опеки, оказавшаяся в таких условиях".Но Алла не жаловалась. Готовила на электроплитке, грела воду кипятильником. В магазинах — только лук, масло, повидло и хлеб. Болеть было нельзя — отмена концерта означала потерю заработка."Приходилось выживать, как получалось. Болеть было нельзя. Если кто-то заболевал, концерты отменялись".Продлился недолгоМало кто знает, но у Ярошевского уже была жена. О первой супруге никаких сведений нет, кроме того, что этот брак продлился недолго и, вероятно, именно Алла послужила причиной распада семьи.Так или иначе, Леонид и Алла были неразлучны. Когда дружба переросла в нечто большее, Ярошевский надел лучший костюм, взял букет роз и отправился делать предложение."В тот момент мама Аллы, Галина Николаевна, находились в Саратове у родственников. Это оказалось как нельзя кстати, ведь без одобрения матери предложение было бы невозможным. К моему удивлению, все прошло быстро и гладко: Алла согласилась, и ее мама не возражала".В 1987-м они поженились. Жениху было 27 лет, невесте 19. Медовый месяц прошел на гастролях у моря: теплая вода, яркое солнце, фрукты и вино. Казалось, счастье будет вечным.Жесткий дефицитСобрав достаточно средств на выступлениях в саратовском ресторане "Центральный", пара решила попытать счастье в Москве.Столица встретила молодоженов пустыми прилавками и отсутствие работы."Полки магазинов пустели на глазах. Продукты исчезали с каждым днем, и в итоге остались только пельмени с капустой, которые потом тоже пропали, оставив лишь капусту, — вспоминал Леонид. — Алла тогда научилась готовить изумительные котлеты из капусты. Конечно, мы ели не только ее. Несмотря на дефицит в Москве, кое-что еще можно было найти. Но вкус тех котлет я помню до сих пор" — вспоминает Леонид.Ради заработка приходилось браться за любые выступления. Однажды Алла согласилась участвовать в эротическом шоу "Стоп-СПИД"."Это был сборный концерт, организованный в Москве армянскими предпринимателями. Эротика заключалась в том, что девушки выступали в коротких юбках, а одна гимнастка танцевала топлес с обручами. И это в то время! Но Алла не смущалась — выбора не было, работа есть работа".Позже супругам повезло устроиться в престижный бар на Таганке, известный как бар Высоцкого. Каждый вечер они развлекали иностранных гостей — обычных посетителей туда не пускали.Судьбоносная встречаИменно в "Высоцком" появился Александр Шульгин — молодой продюсер в стильном костюме и дорогих очках. Молодые люди быстро нашли общий язык и Александр предложил Алле поездку в Германию для записи в мюнхенской студии. Она согласилась не раздумывая."Они поехали вместе, но что-то пошло не так, они поссорились и вернулись по отдельности. У меня уже тогда возникли подозрения. Хотя Алла уверяла: "Да Шульгин такой толстый, неприятный, представляешь его рыхлое тело? Я видела его на пляже". Оказалось, это была версия для меня".Жизнь потеряла смыслПоведение Аллы после той поездки изменилось. Вскоре она попросила разрешения поехать к Шульгину "посмотреть видео"."Я онемел. Меня смутило не столько само предложение, сколько то, как оно прозвучало. Что может означать "посмотреть видео" ночью с женщиной, у которой есть муж, было очевидно. Но она, моя жена, спрашивает об этом! Ну что ж, езжай… Ты ведь взрослая и сама знаешь, что можно, а что нет".Вечером позвонила: "Ой, уже поздно, наверное, останусь до утра"."Что говорят в таких ситуациях? Потемнело в глазах? Мир рухнул? Земля ушла из-под ног? Жизнь закончилась? Все это на меня обрушилось одновременно. Моя жизнь потеряла смысл", — признается музыкант.На следующий день она вернулась без извинений и объяснений: "Саша считает, что нам нужно расстаться". При этом какое-то время продолжала жить с бывшим мужем, деля один диван.Тяжелая депрессияЯрошевский пережил тяжелую депрессию, пытался покончить с собой. В 1993 году уехал в Австрию, где присоединился к хору Bolschoi Don Kosaken. Сейчас живет в Германии.В начале 2000-х, когда Валерия развелась с Шульгиным и рассказала о домашнем насилии, Леонид же это опровергает."Зная Аллу, я с трудом верю, что кто-то мог бы позволить себе повысить на нее голос, не говоря уже о физической агрессии. Избитая мужем — что ж, это очень удобная репутация".Ярошевский участвовал в передаче Андрея Малахова, где собрались все бывшие мужья известной певицы."На записи все выглядело так благочестиво, будто святые. Я хотел сказать правду, но мне не дали такой возможности. Поэтому я решил написать книгу, где изложил все как есть — чтобы все знали".Валерия в ответ заявила, что добилась бы всего сама: "С детства занималась вокалом и знала, что буду на большой сцене. После школы с золотой медалью планировала поступать в МГУ, где была активная студенческая жизнь"."Что он сделал для Леры? — поддержал певицу нынешний муж продюсер Иосиф Пригожин. — Они жили в холодной комнате с тараканами! Этот человек не имел отношения к успеху Валерии. Был вроде первой любовью, а стал первой ошибкой".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валерия (алла перфилова), иосиф пригожин, александр шульгин