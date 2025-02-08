https://ria.ru/20250208/ukraina-1998132043.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.02.2025
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины,... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:57:00+03:00
2025-02-08T12:57:00+03:00
2025-02-08T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Сумской области звучит более трех часов. В 12.30 мск тревогу объявили во всех остальных указанных регионах. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250207/ukraina-1997895906.html
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россия, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской и еще пяти областях Украины объявлена воздушная тревога