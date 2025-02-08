Рейтинг@Mail.ru
Главный редактор ИА "Регнум" прокомментировала поступающие ей угрозы - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/ugrozy-1998091768.html
Главный редактор ИА "Регнум" прокомментировала поступающие ей угрозы
Главный редактор ИА "Регнум" прокомментировала поступающие ей угрозы - РИА Новости, 08.02.2025
Главный редактор ИА "Регнум" прокомментировала поступающие ей угрозы
Главный редактор ИА "Регнум" Марина Ахмедова, комментируя поступающие ей сообщения с угрозами, рассказала RT, что заподозрила причастность к этому украинских... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T00:22:00+03:00
2025-02-08T00:22:00+03:00
россия
баку
донецк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829740413_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_58654445360b79e2c09f1192575654c8.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Главный редактор ИА "Регнум" Марина Ахмедова, комментируя поступающие ей сообщения с угрозами, рассказала RT, что заподозрила причастность к этому украинских спецслужб. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что Ахмедова получала угрозы в свой адрес, глава СК РФ поручил возбудить дело по данному факту. Ахмедова рассказала, что все началось с того, что она написала пост со своей реакцией на закрытие "Русского дома" в Баку, и в ту же ночь на ее номер стали приходит сообщения с угрозами. Позже на почте также появились письма с подобным содержанием. Главный редактор агентства отметила, что "потом что-то ощутимо поменялось в настроении сообщений от иных отправителей", ей прислали фотографию девочки из Донецка и песочницы, в которой она погибла. Ахмедова сообщила, что именно это ее и натолкнуло на подозрения. "Вот в этой волне сообщений я заподозрила уже вмешательство Украины - её спецслужбы всегда рады покачать национальную повестку у нас в стране. В принципе, они на это только и рассчитывают - победить нас на фронте невозможно, вся надежда на межнациональную резню. И представьте, как бы им стало хорошо, если бы я выложила вот эти скрины с погибшим ребёнком и кричала, что это мне шлют представители Азербайджана. Но я так делать не стала", - говорится в комментарии Ахмедовой, опубликованном в Telegram-канале RT.
https://ria.ru/20250207/regnum-1998078249.html
россия
баку
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829740413_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_1dae77a8d292c7784f4903f1855345a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, баку, донецк, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Баку, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ)
Главный редактор ИА "Регнум" прокомментировала поступающие ей угрозы

Главный редактор ИА "Регнум" Ахмедова заподозрила Киев в причастности к угрозам

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМарина Ахмедова
Марина Ахмедова - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Марина Ахмедова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Главный редактор ИА "Регнум" Марина Ахмедова, комментируя поступающие ей сообщения с угрозами, рассказала RT, что заподозрила причастность к этому украинских спецслужб.
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что Ахмедова получала угрозы в свой адрес, глава СК РФ поручил возбудить дело по данному факту.
Ахмедова рассказала, что все началось с того, что она написала пост со своей реакцией на закрытие "Русского дома" в Баку, и в ту же ночь на ее номер стали приходит сообщения с угрозами. Позже на почте также появились письма с подобным содержанием. Главный редактор агентства отметила, что "потом что-то ощутимо поменялось в настроении сообщений от иных отправителей", ей прислали фотографию девочки из Донецка и песочницы, в которой она погибла. Ахмедова сообщила, что именно это ее и натолкнуло на подозрения.
"Вот в этой волне сообщений я заподозрила уже вмешательство Украины - её спецслужбы всегда рады покачать национальную повестку у нас в стране. В принципе, они на это только и рассчитывают - победить нас на фронте невозможно, вся надежда на межнациональную резню. И представьте, как бы им стало хорошо, если бы я выложила вот эти скрины с погибшим ребёнком и кричала, что это мне шлют представители Азербайджана. Но я так делать не стала", - говорится в комментарии Ахмедовой, опубликованном в Telegram-канале RT.
Вручение национальной премии в области печатных СМИ Искра-2011 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Главреду ИА "Регнум" угрожали физической расправой
Вчера, 21:15
 
РоссияБакуДонецкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала