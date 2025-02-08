https://ria.ru/20250208/ugrozy-1998091768.html

Главный редактор ИА "Регнум" прокомментировала поступающие ей угрозы

Главный редактор ИА "Регнум" прокомментировала поступающие ей угрозы - РИА Новости, 08.02.2025

Главный редактор ИА "Регнум" прокомментировала поступающие ей угрозы

Главный редактор ИА "Регнум" Марина Ахмедова, комментируя поступающие ей сообщения с угрозами, рассказала RT, что заподозрила причастность к этому украинских... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T00:22:00+03:00

2025-02-08T00:22:00+03:00

2025-02-08T00:22:00+03:00

россия

баку

донецк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Главный редактор ИА "Регнум" Марина Ахмедова, комментируя поступающие ей сообщения с угрозами, рассказала RT, что заподозрила причастность к этому украинских спецслужб. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что Ахмедова получала угрозы в свой адрес, глава СК РФ поручил возбудить дело по данному факту. Ахмедова рассказала, что все началось с того, что она написала пост со своей реакцией на закрытие "Русского дома" в Баку, и в ту же ночь на ее номер стали приходит сообщения с угрозами. Позже на почте также появились письма с подобным содержанием. Главный редактор агентства отметила, что "потом что-то ощутимо поменялось в настроении сообщений от иных отправителей", ей прислали фотографию девочки из Донецка и песочницы, в которой она погибла. Ахмедова сообщила, что именно это ее и натолкнуло на подозрения. "Вот в этой волне сообщений я заподозрила уже вмешательство Украины - её спецслужбы всегда рады покачать национальную повестку у нас в стране. В принципе, они на это только и рассчитывают - победить нас на фронте невозможно, вся надежда на межнациональную резню. И представьте, как бы им стало хорошо, если бы я выложила вот эти скрины с погибшим ребёнком и кричала, что это мне шлют представители Азербайджана. Но я так делать не стала", - говорится в комментарии Ахмедовой, опубликованном в Telegram-канале RT.

https://ria.ru/20250207/regnum-1998078249.html

россия

баку

донецк

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россия, баку, донецк, следственный комитет россии (ск рф)