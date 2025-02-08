https://ria.ru/20250208/uest-1998095213.html

Канье Уэст призвал освободить рэпера Diddy из-под стражи

Канье Уэст призвал освободить рэпера Diddy из-под стражи - РИА Новости, 08.02.2025

Канье Уэст призвал освободить рэпера Diddy из-под стражи

Американский рэпер Канье Уэст призвал освободить из-под стражи своего коллегу по жанру Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy и ныне находящегося... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T01:35:00+03:00

2025-02-08T01:35:00+03:00

2025-02-08T01:35:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст призвал освободить из-под стражи своего коллегу по жанру Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy и ныне находящегося под стражей по обвинению в ряде насильственных преступлений. На официальном портале бренда одежды Yeezy, принадлежащего Уэсту, также появились модели футболок с принтом "Шон Джон" - именем Комбса. В пятницу в аккаунте рэпера в соцсети X с различной периодичностью стало появляться большое число постов на разную тематику, в том числе признания в поддержке нацизма и симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. При этом почти все они написаны заглавными буквами без знаков препинания, некоторые содержат нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывают предположение, что аккаунт рэпера был взломан. "Пафф (один из псевдонимов Комбса - ред.) стал жертвой обвинений, да и я тоже. Свободу Паффу!" - говорится в публикации рэпера. Уэст предположил, что Diddy мог попасть в судебный скандал из-за денежных вопросов, а также обратился к предполагаемым жертвам Комбса, заявив, что они на самом деле якобы не подвергались изнасилованию. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях

https://ria.ru/20250203/diddy-1996941452.html

https://ria.ru/20250207/rubchinskij-1998006954.html

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нью-йорк (город), лос-анджелес, лас-вегас, канье уэст, адольф гитлер, forbes