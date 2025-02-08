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В Приморье опровергли сообщения о раздаче гранат для отпугивания тигров - РИА Новости, 08.02.2025
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23:52 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/tigry-1998204663.html
В Приморье опровергли сообщения о раздаче гранат для отпугивания тигров
В Приморье опровергли сообщения о раздаче гранат для отпугивания тигров - РИА Новости, 08.02.2025
В Приморье опровергли сообщения о раздаче гранат для отпугивания тигров
Информация о якобы массовой раздаче жителям населенных пунктов Приморья страйкбольных гранат для отпугивания амурских тигров не соответствует действительности,... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T23:52:00+03:00
2025-02-08T23:52:00+03:00
россия
хабаровский край
амурская область
сергей арамилев
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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Информация о якобы массовой раздаче жителям населенных пунктов Приморья страйкбольных гранат для отпугивания амурских тигров не соответствует действительности, а лесозаготовитель может на своё усмотрение обеспечить сотрудников средствами отпугивания краснокнижного зверя в лесу, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что краснокнижный хищник якобы "пожевал" бензопилу на базе лесозаготовителей в районе таёжного села Дальний Кут в Приморье. Утверждалось, что тигр ночью пришёл на деляну, а после его визита от бензопилы остались лишь обломки. В субботу в соцсетях и Тelegram-каналах распространилось видео: в лесу мужчина показывает нескольким жителям, как бросать шумовую гранату при встрече тигра. Утверждалось, что местных жителей в приморских селах якобы стали "вооружать" шумовыми гранатами, чтобы отпугнуть тигров, так как якобы фиксируется массовый выход краснокнижных хищников в населённые пункты. "Страйкбольные гранаты раздал своим сотрудникам один из лесозаготовителей. И это не населённый пункт: на видео прекрасно видно, что это тайга, вокруг лес и даже до таежного населенного пункта достаточно далеко. Это право предпринимателя обеспечить своих работников, которые работают в лесу, где тигр, подчеркну, живёт. Тайга - это его дом. Но это не раздача страйкбольных гранат в населённых пунктах, чтобы отпугивать тигра в селах", - сказал Арамилев. Он также уточнил, что каждый случай выхода краснокнижного зверя в села тщательно проверяется. "Проверяется каждая поступившая информация, в том числе, и свежий случай о якобы выходе тигра в Дальнереченск", - отметил эксперт. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20250205/primore-1997419024.html
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хабаровский край
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россия, хабаровский край, амурская область, сергей арамилев
Россия, Хабаровский край, Амурская область, Сергей Арамилев
В Приморье опровергли сообщения о раздаче гранат для отпугивания тигров

Глава "Амурского тигра": приморцам не раздают гранаты для отпугивания тигров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский тигренок
Амурский тигренок - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурский тигренок. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Информация о якобы массовой раздаче жителям населенных пунктов Приморья страйкбольных гранат для отпугивания амурских тигров не соответствует действительности, а лесозаготовитель может на своё усмотрение обеспечить сотрудников средствами отпугивания краснокнижного зверя в лесу, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что краснокнижный хищник якобы "пожевал" бензопилу на базе лесозаготовителей в районе таёжного села Дальний Кут в Приморье. Утверждалось, что тигр ночью пришёл на деляну, а после его визита от бензопилы остались лишь обломки. В субботу в соцсетях и Тelegram-каналах распространилось видео: в лесу мужчина показывает нескольким жителям, как бросать шумовую гранату при встрече тигра. Утверждалось, что местных жителей в приморских селах якобы стали "вооружать" шумовыми гранатами, чтобы отпугнуть тигров, так как якобы фиксируется массовый выход краснокнижных хищников в населённые пункты.
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"Страйкбольные гранаты раздал своим сотрудникам один из лесозаготовителей. И это не населённый пункт: на видео прекрасно видно, что это тайга, вокруг лес и даже до таежного населенного пункта достаточно далеко. Это право предпринимателя обеспечить своих работников, которые работают в лесу, где тигр, подчеркну, живёт. Тайга - это его дом. Но это не раздача страйкбольных гранат в населённых пунктах, чтобы отпугивать тигра в селах", - сказал Арамилев.
Он также уточнил, что каждый случай выхода краснокнижного зверя в села тщательно проверяется. "Проверяется каждая поступившая информация, в том числе, и свежий случай о якобы выходе тигра в Дальнереченск", - отметил эксперт.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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