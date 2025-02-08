https://ria.ru/20250208/svo-1998190374.html

В НИИ имени Джанелидзе подтвердили выписку участника СВО

В НИИ имени Джанелидзе подтвердили выписку участника СВО - РИА Новости, 08.02.2025

В НИИ имени Джанелидзе подтвердили выписку участника СВО

Участник СВО, который якобы потерял сознание в Санкт-Петербурге сразу после выписки, получил медицинскую помощь в полном объеме, лечение было завершено и его... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T20:22:00+03:00

2025-02-08T20:22:00+03:00

2025-02-08T21:14:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Участник СВО, который якобы потерял сознание в Санкт-Петербурге сразу после выписки, получил медицинскую помощь в полном объеме, лечение было завершено и его выписка была запланирована, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что участник СВО, получивший тяжелое ранение головы, был выписан из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, несмотря на тяжелое состояние. Сообщалось, что он якобы сразу после выписки потерял сознание. "Пациент Владлен М. 1995 года рождения получил в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе медицинскую помощь в полном объеме. Участник СВО находился на лечении в НИИ с 04.11.2024. Лечение было завершено, выписка из медицинского учреждения запланирована на 06.02.2025", - говорится в официальном комментарии НИИ. В медучреждении отметили, что участнику СВО в НИИ скорой помощи была проведена сложная высокотехнологичная операция по восстановлению костного дефекта черепа. Там сообщили, что врачи института на постоянной основе оказывают помощь участникам СВО. "Военнослужащий не был комиссован, поэтому решение о его дальнейшем статусе принимают структуры, не связанные с НИИ Джанелидзе", - добавили в медучреждении.

https://ria.ru/20250203/operatsiya-1996959551.html

https://ria.ru/20250127/moskva-1995732093.html

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общество, санкт-петербург, сво, россия, происшествия