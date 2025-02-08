https://ria.ru/20250208/ssha-1998034441.html

Джек Воробей против Трампа: у ФБР остались козыри в рукавах

Джек Воробей против Трампа: у ФБР остались козыри в рукавах - РИА Новости, 08.02.2025

Джек Воробей против Трампа: у ФБР остались козыри в рукавах

Из Вашингтона передали, что спецпредставителем президента Дональда Трампа по конфликту на Украине станет Стив Уиткофф. Это тянуло на сенсацию:... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T08:00:00+03:00

2025-02-08T08:00:00+03:00

2025-02-08T08:58:00+03:00

аналитика

сша

дональд трамп

кристофер рэй

кит келлог

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998039724_117:147:1676:1024_1920x0_80_0_0_b48205aa278c15b97e5f11ad596e94c1.jpg

Из Вашингтона передали, что спецпредставителем президента Дональда Трампа по конфликту на Украине станет Стив Уиткофф. Это тянуло на сенсацию: спецпредставителем обещали назначить Кита Келлога, а тут какой-то Уиткофф. Смена трендов? Нет, просто бардак. Час спустя сообщение аннулировали: Украиной займется все-таки Келлог, а Уиткофф — застройщик-миллиардер и партнер Трампа по гольфу — будет спецпредставлять президента на Ближнем Востоке.Ошибку списали на журналиста из президентского пула, так что Уиткоффу повезло, что ошибся именно журналист, а не Белый дом. Белый дом своих ошибок не признает, и пришлось бы тогда Уиткоффу мотаться до Киева на поезде (самолеты по-прежнему не летают) и слушать там нытье Владимира Зеленского, хотя сам он настроился застраивать сектор Газа небоскребами и кушать дубайский шоколад.Если у Трампа сказали "в Киев", значит, в Киев. Если доктор сказал "в морг", значит, в морг. Именно таким путем во главе Федерального бюро расследований оказался Брайан Дрисколл: из-за ошибки службы протокола.Главный пост в бюро предназначался для Роберта Киссана, шефа самого влиятельного регионального офиса — в Нью-Йорке (то есть на малой родине Трампа), а Дрисколл должен был стать его замом. Но в Белом доме перепутали фамилии и решили — сойдет. Пожав плечами, Дрисколл и Киссан поменялись кабинетами, а когда об ошибке прознали СМИ, Дрисколл стал легендой сопротивления и героем мемов.Он даже внешне не похож на главу специальной службы, какими их представляют: усат, патлат, кудряв. Такие люди чаще обучают серфингу и играют на гитаре хиты Боба Марли.Подписывается глава ФБР как Дризз. Друзья называют его Джеком Воробьем из-за внешнего сходства с кинопиратом, а коллеги полушутя сравнивают с Иисусом Христом, который был послан бюро божественным провидением и противостоит теперь силам зла в лице Дональда Трампа.Новый президент запланировал массовые чистки в ФБР, а начать хочет с тех сотрудников, которые занимались делом о штурме Капитолия сторонниками Трампа в 2021 году. Но Дризз отказывается раскрывать имена задействованных расследовании агентов.Точнее, участие одного агента он все-таки раскрыл: самого себя. А всего их таких — до шести тысяч. Целый отдел по работе с НЛО ждет теперь сокращения, поскольку на капитолийское расследование отправили всех свободных агентов, а отделу НЛО, как обычно, нечем было заняться.Со стороны Белого дома главным участником этого тянитолкая выступает Эмиль Бове — первый заместитель генерального прокурора, а вплоть до недавнего времени — личный адвокат Трампа по уголовным делам, то есть "свой человечек" президента. Именно его атаки отбивает Дризз, которого, напомним, вообще не должно было быть в кресле директора."Отдел кадров" у Трампа вообще своеобразный. Пентагон достался телеведущему, который искал в военной службе спасения от долгов и алкоголизма. Минздрав вот-вот возглавит бывший наркоман, которому червь-паразит съел часть мозга. Директором Национальной разведки готовится стать женщина, которую в этой самой разведке считают работающей на неприятеля.Все эти люди (Пит Хегсет, Роберт Кеннеди — младший и Тулси Габбард соответственно) далеко не самые худшие, напротив, весьма приятные личности, если сравнивать их с типичными представителями "вашингтонского болота". А вот то, что на ФБР периода "расчистки" поставили человека с конфликтом интересов, оправданий уже не имеет.Правда, по формальным признакам Дризз гораздо больше, чем упомянутые, соответствует своей должности. Его профилем в бюро было освобождение заложников, он участвовал в спасательных операциях, имеет ведомственные награды и описывается американской прессой как человек потрясающей невозмутимости. Эта невозмутимость, должно быть, жутко бесит Эмиля Бове, который теперь бьется головой о стену из-за бюрократической ошибки.Персональные мучения Бове скоро должны закончиться. На постоянку директором ФБР планируют назначить Кэша Пателя — эксцентричного и пришлого для бюро трамписта, который публично обещал уничтожить врагов своего босса. Дризз — исполняющий обязанности и местоблюститель, который греет кресло в ожидании, пока Пателя утвердит сенат.Такой переходный период понадобился бюро, поскольку предыдущий директор — Кристофер Рэй — стал личным врагом Трампа, которому грозили скандальной отставкой. Как следствие, Рэй ушел сам за день до инаугурации нового президента, оставив пост своему заму. Заняв Белый дом, трамписты вытурили этого зама на пенсию менее чем за сутки, заменив на Дризза, хотя должны были заменить на Киссана.В обстоятельствах гражданской войны (а то, что происходит между трампистами и "старой" бюрократией, действительно напоминает войну) те несколько недель, в ходе которых директором ФБР был "не тот" человек, могут дорого обойтись Трампу. При Джоне Папаше Гувере считалось, что глава бюро опаснее президента, поскольку президенты регулярно менялись, а Гувер был директором почти 40 лет — вплоть до своей смерти.Попытка Ричарда Никсона вмешаться в дела бюро и отдать руководство над ним своему ставленнику спровоцировала заговор, в котором участвовал даже этот самый ставленник, а практическим итогом заговора стал Уотергейт — первая в истории США досрочная отставка президента. Данная история наглядно иллюстрирует степень могущества конторы, с которой решил схлестнуться Трамп.Если воспринимать аппаратную войну в Вашингтоне именно как войну, сложно верить в удачу той армии, где назначение офицера в центральный штаб вызвано путаницей и закреплено принципом "сойдет".Кстати, Кристофер Рэй — тоже назначенец Трампа. Далеко не единственный ключевой назначенец, который своего босса впоследствии предал, — и вряд ли последний.За Брайана Дрисколла точно не скажем, но Джек Воробей непременно завернул бы поганку капитану Трампу и его абордажной команде.

https://ria.ru/20250203/ssha-1997188123.html

https://ria.ru/20250206/doge-1997714694.html

https://ria.ru/20250201/kapitoliy-1996747184.html

https://ria.ru/20250201/ekspert-1996769248.html

https://ria.ru/20250206/pentagon-1997638070.html

https://ria.ru/20250206/usa-1997667537.html

https://ria.ru/20250206/ssha-1997632781.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

аналитика, сша, дональд трамп, кристофер рэй, кит келлог