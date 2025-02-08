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Рогов назвал заявление Гросси о ЗАЭС предвзятым - РИА Новости, 08.02.2025
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13:36 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/rogov-1998135649.html
Рогов назвал заявление Гросси о ЗАЭС предвзятым
Рогов назвал заявление Гросси о ЗАЭС предвзятым - РИА Новости, 08.02.2025
Рогов назвал заявление Гросси о ЗАЭС предвзятым
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T13:36:00+03:00
2025-02-08T13:36:00+03:00
в мире
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рафаэль гросси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал предвзятым заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси об отсутствии точных данных о причастных к обстрелам Запорожской АЭС. Ранее Гросси заявил, что пока у МАГАТЭ не будет неопровержимых доказательств, кто производит атаки на ЗАЭС, эта информация не может быть включена в отчеты агентства, так как "небольшие фрагменты пластика или дерева от дронов не позволяют нам говорить об их происхождении". "Всему миру очевидно, что Запорожскую АЭС обстреливает режим Зеленского, и только Россия гарантирует ее безопасность и защиту. Что касается Гросси, то его заявление окончательно растаптывает авторитет МАГАТЭ, способность быть объективной, независимой и непредвзятой организацией в действиях. К сожалению, Гросси - подневольный человек, который зависит от политической воли западных стран", - сказал Рогов РИА Новости. При этом он призвал представителей МАГАТЭ помнить, что они являются международной организацией, а не "американской или британской". "МАГАТЭ получает взносы от всех членов организации, но, к сожалению, отстаивает интересы коллективного Запада, прежде всего - США и Британии", - сказал Рогов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250205/zaes-1997526232.html
https://ria.ru/20250206/zaes-1997681926.html
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в мире, сша, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, владимир рогов, магатэ
В мире, США, Днепр (город), Энергодар, Рафаэль Гросси, Владимир Рогов, МАГАТЭ
Рогов назвал заявление Гросси о ЗАЭС предвзятым

Рогов назвал заявление Гросси о причастных к обстрелам ЗАЭС предвзятым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал предвзятым заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси об отсутствии точных данных о причастных к обстрелам Запорожской АЭС.
Ранее Гросси заявил, что пока у МАГАТЭ не будет неопровержимых доказательств, кто производит атаки на ЗАЭС, эта информация не может быть включена в отчеты агентства, так как "небольшие фрагменты пластика или дерева от дронов не позволяют нам говорить об их происхождении".
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"Всему миру очевидно, что Запорожскую АЭС обстреливает режим Зеленского, и только Россия гарантирует ее безопасность и защиту. Что касается Гросси, то его заявление окончательно растаптывает авторитет МАГАТЭ, способность быть объективной, независимой и непредвзятой организацией в действиях. К сожалению, Гросси - подневольный человек, который зависит от политической воли западных стран", - сказал Рогов РИА Новости.
При этом он призвал представителей МАГАТЭ помнить, что они являются международной организацией, а не "американской или британской".
"МАГАТЭ получает взносы от всех членов организации, но, к сожалению, отстаивает интересы коллективного Запада, прежде всего - США и Британии", - сказал Рогов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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В миреСШАДнепр (город)ЭнергодарРафаэль ГроссиВладимир РоговМАГАТЭ
 
 
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