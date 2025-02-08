Рогов назвал заявление Гросси о ЗАЭС предвзятым
Рогов назвал заявление Гросси о причастных к обстрелам ЗАЭС предвзятым
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал предвзятым заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси об отсутствии точных данных о причастных к обстрелам Запорожской АЭС.
Ранее Гросси заявил, что пока у МАГАТЭ не будет неопровержимых доказательств, кто производит атаки на ЗАЭС, эта информация не может быть включена в отчеты агентства, так как "небольшие фрагменты пластика или дерева от дронов не позволяют нам говорить об их происхождении".
"Всему миру очевидно, что Запорожскую АЭС обстреливает режим Зеленского, и только Россия гарантирует ее безопасность и защиту. Что касается Гросси, то его заявление окончательно растаптывает авторитет МАГАТЭ, способность быть объективной, независимой и непредвзятой организацией в действиях. К сожалению, Гросси - подневольный человек, который зависит от политической воли западных стран", - сказал Рогов РИА Новости.
При этом он призвал представителей МАГАТЭ помнить, что они являются международной организацией, а не "американской или британской".
"МАГАТЭ получает взносы от всех членов организации, но, к сожалению, отстаивает интересы коллективного Запада, прежде всего - США и Британии", - сказал Рогов.
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