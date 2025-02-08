https://ria.ru/20250208/rogov-1998135649.html

Рогов назвал заявление Гросси о ЗАЭС предвзятым

Рогов назвал заявление Гросси о ЗАЭС предвзятым - РИА Новости, 08.02.2025

Рогов назвал заявление Гросси о ЗАЭС предвзятым

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T13:36:00+03:00

2025-02-08T13:36:00+03:00

2025-02-08T13:36:00+03:00

в мире

сша

днепр (город)

энергодар

рафаэль гросси

владимир рогов

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_256b0e83d65dd039bb0b9687d68def09.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал предвзятым заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси об отсутствии точных данных о причастных к обстрелам Запорожской АЭС. Ранее Гросси заявил, что пока у МАГАТЭ не будет неопровержимых доказательств, кто производит атаки на ЗАЭС, эта информация не может быть включена в отчеты агентства, так как "небольшие фрагменты пластика или дерева от дронов не позволяют нам говорить об их происхождении". "Всему миру очевидно, что Запорожскую АЭС обстреливает режим Зеленского, и только Россия гарантирует ее безопасность и защиту. Что касается Гросси, то его заявление окончательно растаптывает авторитет МАГАТЭ, способность быть объективной, независимой и непредвзятой организацией в действиях. К сожалению, Гросси - подневольный человек, который зависит от политической воли западных стран", - сказал Рогов РИА Новости. При этом он призвал представителей МАГАТЭ помнить, что они являются международной организацией, а не "американской или британской". "МАГАТЭ получает взносы от всех членов организации, но, к сожалению, отстаивает интересы коллективного Запада, прежде всего - США и Британии", - сказал Рогов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250205/zaes-1997526232.html

https://ria.ru/20250206/zaes-1997681926.html

сша

днепр (город)

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, владимир рогов, магатэ