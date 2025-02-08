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В Нидерландах заявили о скором падении старых режимов в Европе - РИА Новости, 08.02.2025
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15:50 08.02.2025 (обновлено: 16:32 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/rezhimy-1998147828.html
В Нидерландах заявили о скором падении старых режимов в Европе
В Нидерландах заявили о скором падении старых режимов в Европе - РИА Новости, 08.02.2025
В Нидерландах заявили о скором падении старых режимов в Европе
Время нынешних лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца уже прошло, очень скоро старые режимы рухнут, заявил лидер крайне правой Партии... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T15:50:00+03:00
2025-02-08T16:32:00+03:00
в мире
нидерланды
франция
испания
эммануэль макрон
олаф шольц
герт вилдерс
европарламент
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ГААГА, 8 фев — РИА Новости. Время нынешних лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца уже прошло, очень скоро старые режимы рухнут, заявил лидер крайне правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс, выступая на встрече правой фракции Европарламента "Патриоты за Европу" в Мадриде. "Мы сделаем Нидерланды, мы сделаем Испанию, мы сделаем Европу снова великими. И, мои друзья, это означает, что старые режимы рухнут. Мы живем в историческую эпоху. И мое послание всем старым лидерам — от Макрона до Шольца, а также вашему Педро Санчесу: ваше время уже прошло. Они уже — история", — сказал он.По словам политика, президент США Дональд Трамп пообещал Америке "золотой век", необходимо сделать то же самое для Европы, чтобы она вновь стала великой. Кроме того, Герт считает провалом политику массовой иммиграции. "Они (европейцы. — Прим. ред.) хотят безопасных границ. Они хотят положить конец массовой иммиграции. Они хотят, чтобы мы выслали нелегальных иммигрантов и преступников из наших стран", — констатировал лидер Партии свободы, добавив, что правые по всей Европе будут бороться за свои ценности. В 2024 году глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, среди которых — Нидерланды, Франция, Испания, Италия.
https://ria.ru/20250207/posol-1997927945.html
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в мире, нидерланды, франция, испания, эммануэль макрон, олаф шольц, герт вилдерс, европарламент, партия свободы, европа, германия
В мире, Нидерланды, Франция, Испания, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Герт Вилдерс, Европарламент, Партия Свободы, Европа, Германия
В Нидерландах заявили о скором падении старых режимов в Европе

Политик Вилдерс: время Макрона и Шольца уже прошло, старые режимы скоро рухнут

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ГААГА, 8 фев — РИА Новости. Время нынешних лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца уже прошло, очень скоро старые режимы рухнут, заявил лидер крайне правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс, выступая на встрече правой фракции Европарламента "Патриоты за Европу" в Мадриде.
"Мы сделаем Нидерланды, мы сделаем Испанию, мы сделаем Европу снова великими. И, мои друзья, это означает, что старые режимы рухнут. Мы живем в историческую эпоху. И мое послание всем старым лидерам — от Макрона до Шольца, а также вашему Педро Санчесу: ваше время уже прошло. Они уже — история", — сказал он.
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По словам политика, президент США Дональд Трамп пообещал Америке "золотой век", необходимо сделать то же самое для Европы, чтобы она вновь стала великой.
Кроме того, Герт считает провалом политику массовой иммиграции.
"Они (европейцы. — Прим. ред.) хотят безопасных границ. Они хотят положить конец массовой иммиграции. Они хотят, чтобы мы выслали нелегальных иммигрантов и преступников из наших стран", — констатировал лидер Партии свободы, добавив, что правые по всей Европе будут бороться за свои ценности.
В 2024 году глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, среди которых — Нидерланды, Франция, Испания, Италия.
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В миреНидерландыФранцияИспанияЭммануэль МакронОлаф ШольцГерт ВилдерсЕвропарламентПартия СвободыЕвропаГермания
 
 
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