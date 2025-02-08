https://ria.ru/20250208/putin-1998126432.html

Путин поручил улучшить систему образования для детей-инвалидов

Путин поручил улучшить систему образования для детей-инвалидов - РИА Новости, 08.02.2025

Путин поручил улучшить систему образования для детей-инвалидов

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по совершенствованию системы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:05:00+03:00

2025-02-08T12:05:00+03:00

2025-02-08T12:06:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

андрей фурсенко

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по совершенствованию системы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. "Правительству Российской Федерации совместно с межведомственной рабочей группой по вопросам развития системы образования, уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка и федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Институт коррекционной педагогики" провести комплексный анализ системы общего и дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и представить предложения о совершенствовании данной системы", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, советник президента РФ и Валерий Фадеев, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова, директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Институт коррекционной педагогики" Татьяна Соловьева.

https://ria.ru/20250125/invalid-1995456008.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, андрей фурсенко