Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил улучшить систему образования для детей-инвалидов - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 08.02.2025 (обновлено: 12:06 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/putin-1998126432.html
Путин поручил улучшить систему образования для детей-инвалидов
Путин поручил улучшить систему образования для детей-инвалидов - РИА Новости, 08.02.2025
Путин поручил улучшить систему образования для детей-инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по совершенствованию системы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:05:00+03:00
2025-02-08T12:06:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
андрей фурсенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_3ed8b7d945d2d206fce002ed466324ff.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по совершенствованию системы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. "Правительству Российской Федерации совместно с межведомственной рабочей группой по вопросам развития системы образования, уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка и федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Институт коррекционной педагогики" провести комплексный анализ системы общего и дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и представить предложения о совершенствовании данной системы", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, советник президента РФ и Валерий Фадеев, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова, директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Институт коррекционной педагогики" Татьяна Соловьева.
https://ria.ru/20250125/invalid-1995456008.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_79cb6a74734fcb3b0ec150b56aa20a07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, андрей фурсенко
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Фурсенко
Путин поручил улучшить систему образования для детей-инвалидов

Путин поручил представить варианты развития образования для детей-инвалидов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по совершенствованию системы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
"Правительству Российской Федерации совместно с межведомственной рабочей группой по вопросам развития системы образования, уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка и федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Институт коррекционной педагогики" провести комплексный анализ системы общего и дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и представить предложения о совершенствовании данной системы", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, советник президента РФ и Валерий Фадеев, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова, директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Институт коррекционной педагогики" Татьяна Соловьева.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Путин поручил проработать продление помощи многодетным с ребенком-инвалидом
25 января, 13:16
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАндрей Фурсенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала