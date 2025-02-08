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Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины - РИА Новости, 08.02.2025
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11:37 08.02.2025 (обновлено: 12:29 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/putin-1998123863.html
Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины
Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины - РИА Новости, 08.02.2025
Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины
Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран, указано в перечне... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T11:37:00+03:00
2025-02-08T12:29:00+03:00
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран, указано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.&quot;Правительству России совместно с ФСБ России и МВД России &lt;...&gt; разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан России от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий&quot;, — сказано в документе.Срок исполнения — 1 июля 2025 года. Глава государства назначил ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, главу ФСБ Александра Бортникова и главу МВД Владимира Колокольцева.Этот вопрос вошел в перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024-го. На этом мероприятии Путин заявил, что обратит внимание госорганов на проблему мошеннических звонков с Украины.Злоумышленники из соседней страны массово совершают мошеннические звонки россиянам. При этом они не только крадут деньги, но и, манипулируя пострадавшими, заставляют их совершать поджоги административных зданий и банков, сообщали в Сбербанке.В январе украинские мошенники угрозами довели до самоубийства первокурсника МФТИ.В ФСБ отмечали, что злоумышленники из соседней страны действуют под контролем украинских спецслужб. При этом украденные у россиян деньги направляют на финансирование ВСУ.Как сообщал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, на территории Украины работают более тысячи мошеннических call-центров, атакующих россиян, за день из каждого совершается до десяти тысяч звонков.
https://ria.ru/20250127/moshenniki-1995786592.html
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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, россия
Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Владимир Путин, Россия
Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины

Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков из других стран

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран, указано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
«

"Правительству России совместно с ФСБ России и МВД России <...> разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан России от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий", — сказано в документе.

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Срок исполнения — 1 июля 2025 года. Глава государства назначил ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, главу ФСБ Александра Бортникова и главу МВД Владимира Колокольцева.
Этот вопрос вошел в перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024-го. На этом мероприятии Путин заявил, что обратит внимание госорганов на проблему мошеннических звонков с Украины.
Злоумышленники из соседней страны массово совершают мошеннические звонки россиянам. При этом они не только крадут деньги, но и, манипулируя пострадавшими, заставляют их совершать поджоги административных зданий и банков, сообщали в Сбербанке.
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В ФСБ отмечали, что злоумышленники из соседней страны действуют под контролем украинских спецслужб. При этом украденные у россиян деньги направляют на финансирование ВСУ.
Как сообщал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, на территории Украины работают более тысячи мошеннических call-центров, атакующих россиян, за день из каждого совершается до десяти тысяч звонков.
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