https://ria.ru/20250208/putin-1998123863.html

Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины

Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины - РИА Новости, 08.02.2025

Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран, указано в перечне... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T11:37:00+03:00

2025-02-08T11:37:00+03:00

2025-02-08T12:29:00+03:00

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран, указано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля."Правительству России совместно с ФСБ России и МВД России <...> разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан России от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий", — сказано в документе.Срок исполнения — 1 июля 2025 года. Глава государства назначил ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, главу ФСБ Александра Бортникова и главу МВД Владимира Колокольцева.Этот вопрос вошел в перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024-го. На этом мероприятии Путин заявил, что обратит внимание госорганов на проблему мошеннических звонков с Украины.Злоумышленники из соседней страны массово совершают мошеннические звонки россиянам. При этом они не только крадут деньги, но и, манипулируя пострадавшими, заставляют их совершать поджоги административных зданий и банков, сообщали в Сбербанке.В январе украинские мошенники угрозами довели до самоубийства первокурсника МФТИ.В ФСБ отмечали, что злоумышленники из соседней страны действуют под контролем украинских спецслужб. При этом украденные у россиян деньги направляют на финансирование ВСУ.Как сообщал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, на территории Украины работают более тысячи мошеннических call-центров, атакующих россиян, за день из каждого совершается до десяти тысяч звонков.

https://ria.ru/20250127/moshenniki-1995786592.html

https://ria.ru/20250116/moshennik-1993992891.html

https://ria.ru/20250103/moshenniki-1992403653.html

украина

россия

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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, россия