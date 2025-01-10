https://ria.ru/20250110/moshenniki-1993172606.html

Студент МФТИ покончил с собой из-за угроз от украинских мошенников

Студент МФТИ покончил с собой из-за угроз от украинских мошенников - РИА Новости, 10.01.2025

Студент МФТИ покончил с собой из-за угроз от украинских мошенников

Умер первокурсник Московского физико-технического института (МФТИ) Петр Ветчинкин, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. По словам близких студента, он... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:10:00+03:00

2025-01-10T18:10:00+03:00

2025-01-10T18:11:00+03:00

украина

московский физико-технический институт

происшествия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Умер первокурсник Московского физико-технического института (МФТИ) Петр Ветчинкин, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. По словам близких студента, он покончил с собой из-за угроз от украинских телефонных мошенников. "Первокурсник МФТИ Петр Ветчинкин трагически ушел из жизни 21 декабря 2024 года. Это произошло в выходной день, когда Петр находился вне кампуса Физтеха. О случившемся в вузе узнали от мамы погибшего", - рассказали в институте. По словам матери студента, 21 декабря Петр находился в непрерывной переписке с неизвестными лицами и отвечал на их звонки. Вечером он выключил мобильный телефон. "Тело было найдено в нескольких кварталах от дома. При ознакомлении с распечатками переписок в телеграмме с неустановленными лицами была получена информация об угрозах семье, шантаже, обвинении в участии в экстремизме", - написала Ольга Киселева в социальной сети "ВКонтакте". Татьяна Костенко, которая, по предварительной информации, состояла в отношениях с Петром, в свою очередь написала, что студент общался с мошенниками с Украины. "Скончался 21.12.2024 от мошенников-всушников. Они терроризировали его по телефону шесть часов", - сообщила Костенко в социальной сети "ВКонтакте". В МФТИ отметили, что в вузе на системной основе проводится работа по психологической и социальной поддержке студентов. В институте работает психологическая служба, специалисты которой в постоянном режиме оказывают помощь обучающимся и сотрудникам.

https://ria.ru/20250107/ekspert-1992747623.html

https://ria.ru/20211015/moshenniki-1754548265.html

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украина, московский физико-технический институт, происшествия