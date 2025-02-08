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Названы самые востребованные профессии в России в 2024 году - РИА Новости, 08.02.2025
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02:48 08.02.2025 (обновлено: 05:56 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/professii-1998097982.html
Названы самые востребованные профессии в России в 2024 году
Названы самые востребованные профессии в России в 2024 году - РИА Новости, 08.02.2025
Названы самые востребованные профессии в России в 2024 году
Наиболее востребованными в России в 2024 году были работники ритейла (кассиры, водители, работники складов, курьеры и другие), сотрудники сферы производства и... РИА Новости, 08.02.2025
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Наиболее востребованными в России в 2024 году были работники ритейла (кассиры, водители, работники складов, курьеры и другие), сотрудники сферы производства и IT, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков."В 2024 году наиболее востребованными были сотрудники отрасли ритейла: кассиры, водители, работники складов, сортировщики, курьеры и прочие — именно в этой сфере открывалось больше всего новых вакансий, а прирост доли новых предложений год к году составлял до 70% ежемесячно", — сказал Ветерков. Также он отметил значительный спрос на сотрудников из сферы производства. Компании были заинтересованы в найме не только опытных сотрудников, но и молодежи. Крупные производственные работодатели укрепили сотрудничество с учебными заведениями, некоторые из них запустили свои программы подготовки и переподготовки кадров. "Активный найм наблюдался и в IT-сфере: здесь чаще искали опытных менеджеров и разработчиков, способных закрыть потребности в автоматизации рабочих процессов и наращивании производительности труда в компаниях", — уточнил эксперт. По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд был на минимуме в 2,4%, а в октябре показатель ушел до 2,3% и сохранился на нем в ноябре.
https://ria.ru/20250203/professii-1776484918.html
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технологии, россия, работа.ру, федеральная служба государственной статистики (росстат), кем стать
Технологии, Россия, Работа.ру, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Кем стать
Названы самые востребованные профессии в России в 2024 году

Кассиры, водители и курьеры стали самыми востребованными профессиями в 2024 году

© Fotolia / Frank BostonЖенщина-грузчик работает на складе
Женщина-грузчик работает на складе - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Fotolia / Frank Boston
Женщина-грузчик работает на складе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Наиболее востребованными в России в 2024 году были работники ритейла (кассиры, водители, работники складов, курьеры и другие), сотрудники сферы производства и IT, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков.
«
"В 2024 году наиболее востребованными были сотрудники отрасли ритейла: кассиры, водители, работники складов, сортировщики, курьеры и прочие — именно в этой сфере открывалось больше всего новых вакансий, а прирост доли новых предложений год к году составлял до 70% ежемесячно", — сказал Ветерков.
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Также он отметил значительный спрос на сотрудников из сферы производства. Компании были заинтересованы в найме не только опытных сотрудников, но и молодежи. Крупные производственные работодатели укрепили сотрудничество с учебными заведениями, некоторые из них запустили свои программы подготовки и переподготовки кадров.
"Активный найм наблюдался и в IT-сфере: здесь чаще искали опытных менеджеров и разработчиков, способных закрыть потребности в автоматизации рабочих процессов и наращивании производительности труда в компаниях", — уточнил эксперт.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд был на минимуме в 2,4%, а в октябре показатель ушел до 2,3% и сохранился на нем в ноябре.
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ТехнологииРоссияРабота.руФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Кем стать
 
 
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