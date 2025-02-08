https://ria.ru/20250208/professii-1998097982.html
Названы самые востребованные профессии в России в 2024 году
Названы самые востребованные профессии в России в 2024 году - РИА Новости, 08.02.2025
Названы самые востребованные профессии в России в 2024 году
Наиболее востребованными в России в 2024 году были работники ритейла (кассиры, водители, работники складов, курьеры и другие), сотрудники сферы производства и... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T02:48:00+03:00
2025-02-08T02:48:00+03:00
2025-02-08T05:56:00+03:00
технологии
россия
работа.ру
федеральная служба государственной статистики (росстат)
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103424/04/1034240472_0:0:1898:1067_1920x0_80_0_0_fc9880d9269bc2de5c537e57ff8f4b84.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Наиболее востребованными в России в 2024 году были работники ритейла (кассиры, водители, работники складов, курьеры и другие), сотрудники сферы производства и IT, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков."В 2024 году наиболее востребованными были сотрудники отрасли ритейла: кассиры, водители, работники складов, сортировщики, курьеры и прочие — именно в этой сфере открывалось больше всего новых вакансий, а прирост доли новых предложений год к году составлял до 70% ежемесячно", — сказал Ветерков. Также он отметил значительный спрос на сотрудников из сферы производства. Компании были заинтересованы в найме не только опытных сотрудников, но и молодежи. Крупные производственные работодатели укрепили сотрудничество с учебными заведениями, некоторые из них запустили свои программы подготовки и переподготовки кадров. "Активный найм наблюдался и в IT-сфере: здесь чаще искали опытных менеджеров и разработчиков, способных закрыть потребности в автоматизации рабочих процессов и наращивании производительности труда в компаниях", — уточнил эксперт. По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд был на минимуме в 2,4%, а в октябре показатель ушел до 2,3% и сохранился на нем в ноябре.
https://ria.ru/20250203/professii-1776484918.html
https://ria.ru/20250110/professii-1993034047.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103424/04/1034240472_11:0:1434:1067_1920x0_80_0_0_e16eb6f4f5bddd23b550550ff9d54ae7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, работа.ру, федеральная служба государственной статистики (росстат), кем стать
Технологии, Россия, Работа.ру, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Кем стать
Названы самые востребованные профессии в России в 2024 году
Кассиры, водители и курьеры стали самыми востребованными профессиями в 2024 году