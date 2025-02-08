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В Госдуме предложили вернуть двойки за поведение в школах
В Госдуме предложили вернуть двойки за поведение в школах - РИА Новости, 08.02.2025
В Госдуме предложили вернуть двойки за поведение в школах
Возвращение двоек за поведение учащихся поможет в борьбе с травлей в школах, считает председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, это одна из... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T17:56:00+03:00
2025-02-08T17:56:00+03:00
2025-02-08T19:48:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Возвращение двоек за поведение учащихся поможет в борьбе с травлей в школах, считает председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, это одна из мер, которая может способствовать борьбе с травлей в школах. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах и доложить до 1 июля. "Точно, что мы должны сделать — это вернуть двойку за поведение в дневник как одну из мер. Важно, чтобы не только двойка была, а полноценная система профилактики деструктива, особенно — школьной травли", — сказал Метелев журналистам.Как отмечается в сообщении, Государственная дума прорабатывает законопроект о борьбе с травлей в школах. Законодательная инициатива вошла в национальный проект "Молодежь и дети", планируется к рассмотрению и принятию до конца 2025 года. "Мы предлагаем системное решение проблемы. Во-первых, мы определяем, что такое травля — систематическое, более двух раз, причинение физического или психического страдания. К организаторам травли можно будет применять механизмы индивидуальной профилактической работы, разворачивать всю систему профилактики преступлений среди несовершеннолетних для решения этой проблемы", — отметил депутат. Метелев добавил, что необходимо внедрять механизмы противодействия и профилактики травли. "Готовить учителей, внедрять специализированные мероприятия в образовательный процесс, работать с учениками. В случае факта травли его нужно зафиксировать и передать в комиссию по делам несовершеннолетних. Пока с ситуацией будет разбираться КДН, в школе нужно оказать помощь жертве, вовлечь службы примирения и медиации, которые мы также предлагаем создать в каждой школе. Деятельность таких служб должна будет вестись не от случая к случаю, а на системной основе. Кстати, органы местного самоуправления тоже будут вправе создавать такие службы примирения в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи", — заключил Метелев.
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общество, россия, артем метелев (депутат), владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Артем Метелев (депутат), Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме предложили вернуть двойки за поведение в школах
Депутат Метелев: двойки за поведение помогут бороться с травлей в школах
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Возвращение двоек за поведение учащихся поможет в борьбе с травлей в школах, считает председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, это одна из мер, которая может способствовать борьбе с травлей в школах.
Президент России Владимир Путин
поручил кабмину обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах и доложить до 1 июля.
"Точно, что мы должны сделать — это вернуть двойку за поведение в дневник как одну из мер. Важно, чтобы не только двойка была, а полноценная система профилактики деструктива, особенно — школьной травли", — сказал Метелев
журналистам.
Как отмечается в сообщении, Государственная дума прорабатывает законопроект о борьбе с травлей в школах. Законодательная инициатива вошла в национальный проект "Молодежь и дети", планируется к рассмотрению и принятию до конца 2025 года.
"Мы предлагаем системное решение проблемы. Во-первых, мы определяем, что такое травля — систематическое, более двух раз, причинение физического или психического страдания. К организаторам травли можно будет применять механизмы индивидуальной профилактической работы, разворачивать всю систему профилактики преступлений среди несовершеннолетних для решения этой проблемы", — отметил депутат.
Метелев добавил, что необходимо внедрять механизмы противодействия и профилактики травли. "Готовить учителей, внедрять специализированные мероприятия в образовательный процесс, работать с учениками. В случае факта травли его нужно зафиксировать и передать в комиссию по делам несовершеннолетних. Пока с ситуацией будет разбираться КДН, в школе нужно оказать помощь жертве, вовлечь службы примирения и медиации, которые мы также предлагаем создать в каждой школе. Деятельность таких служб должна будет вестись не от случая к случаю, а на системной основе. Кстати, органы местного самоуправления тоже будут вправе создавать такие службы примирения в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи", — заключил Метелев.