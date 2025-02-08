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Россия отказалась от посредничества Швейцарии по конфликту на Украине - РИА Новости, 08.02.2025
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19:21 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/posol-1998182357.html
Россия отказалась от посредничества Швейцарии по конфликту на Украине
Россия отказалась от посредничества Швейцарии по конфликту на Украине - РИА Новости, 08.02.2025
Россия отказалась от посредничества Швейцарии по конфликту на Украине
Ни о каком посредничестве Швейцарии в конфликте на Украине не может быть и речи, пока Берн не изменит свой антироссийский курс в отношении РФ, заявил в интервью РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T19:21:00+03:00
2025-02-08T19:21:00+03:00
в мире
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украина
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владимир путин
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сергей гармонин
нато
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Ни о каком посредничестве Швейцарии в конфликте на Украине не может быть и речи, пока Берн не изменит свой антироссийский курс в отношении РФ, заявил в интервью РИА Новости по случаю дня дипломата посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. Ранее в январе новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что Берн готов выступить посредником в мирном процессе. "Ни о каком посредничестве Швейцарии не может быть и речи, и об этом неоднократно заявляли наши руководители, в том числе министр иностранных дел С.В. Лавров. Еще раз – пока не будет предпосылок в виде смены недружественного курса в отношении нашей страны, Москва не изменит свое отношение к Берну, а значит, и никакое посредничество мнимых нейтралов нам не нужно. Никаких авансов в ущерб российским интересам", - сказал он. Первый саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня минувшего года. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро". Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 20.00 мск.
https://ria.ru/20250208/obschenie-1998164392.html
https://ria.ru/20250208/shveytsariya-1998152832.html
https://ria.ru/20250208/posol-1998147310.html
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в мире, россия, украина, швейцария, владимир путин, владимир зеленский, сергей гармонин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Сергей Гармонин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Россия отказалась от посредничества Швейцарии по конфликту на Украине

Посол Гармонин: посредничество Швейцарии по конфликту на Украине России не нужно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги на одной из улиц Женевы, Швейцария
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Ни о каком посредничестве Швейцарии в конфликте на Украине не может быть и речи, пока Берн не изменит свой антироссийский курс в отношении РФ, заявил в интервью РИА Новости по случаю дня дипломата посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
Ранее в январе новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что Берн готов выступить посредником в мирном процессе.
Флаги России и Швейцарии - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Посол Гармонин рассказал о взаимодействии МИД России и Швейцарии
Вчера, 17:47
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"Ни о каком посредничестве Швейцарии не может быть и речи, и об этом неоднократно заявляли наши руководители, в том числе министр иностранных дел С.В. Лавров. Еще раз – пока не будет предпосылок в виде смены недружественного курса в отношении нашей страны, Москва не изменит свое отношение к Берну, а значит, и никакое посредничество мнимых нейтралов нам не нужно. Никаких авансов в ущерб российским интересам", - сказал он.
Первый саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня минувшего года. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Посол назвал условие исключения Швейцарии из списка недружественных стран
Вчера, 16:35
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 20.00 мск.
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Посол Гармонин отметил порядочность Швейцарии в отношении российских СМИ
Вчера, 15:46
 
В миреРоссияУкраинаШвейцарияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСергей ГармонинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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