https://ria.ru/20250208/peterburg-1998158445.html
В Петербурге задержали музыканта, подозреваемого в насилии над девочкой
В Петербурге задержали музыканта, подозреваемого в насилии над девочкой - РИА Новости, 08.02.2025
В Петербурге задержали музыканта, подозреваемого в насилии над девочкой
Музыкант задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в сексуальном насилии над девочкой, ранее его уже судили за аналогичное преступление, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T16:59:00+03:00
2025-02-08T16:59:00+03:00
2025-02-08T17:00:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
калининский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Музыкант задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в сексуальном насилии над девочкой, ранее его уже судили за аналогичное преступление, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Седьмого февраля у дома 1 литера А по Боткинской улице... сотрудниками управления уголовного розыска Главка совместно с коллегами из УМВД России по Калининскому району был задержан 41-летний музыкант, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении семилетней девочки", – говорится в сообщении. Ведомство отметило, что по оперативным данным, в августе прошлого года, будучи в гостях у знакомых, мужчина "неоднократно совершал противоправные действия в отношении их дочери". Отмечается, что подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление.
https://ria.ru/20250205/peterburg-1997465683.html
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происшествия, санкт-петербург, калининский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Калининский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Петербурге задержали музыканта, подозреваемого в насилии над девочкой
В Петербурге задержали музыканта по подозрению в насилии над семилетней девочкой