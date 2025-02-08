В Петербурге нашли 12 мигрантов, не вставших на воинский учет
В бойцовском клубе в Петербурге нашли 12 мигрантов, не вставших на воинский учет
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Двенадцать уроженцев ближнего зарубежья, которые недавно получили российское гражданство, но вовремя не встали на воинский учет, выявила полиция в клубе единоборств в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, профилактический рейд прошел в бойцовском клубе в торгово-развлекательном комплексе на Бухарестской улице, где в число посетителей, по оперативным данным, входят молодые мигранты из стран ближнего зарубежья. Проверке подверглись около 50 спортсменов, половина из которых оказалась иностранными гражданами.
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"Было выявлено 12 уроженцев ближнего зарубежья, в недавнем прошлом получивших российское гражданство, но забывших об обязанности постановки на воинский учет. Им вручены соответствующие повестки для визита в военкомат", – говорится в сообщении.
Также шестеро выходцев из Средней Азии, у которых, по оценке правоохранителей, "имелись явные проблемы с документами", были доставлены в отдел полиции, где в отношении них составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (несоблюдение иностранным поданным правил въезда на территорию России или режима проживания (пребывания).
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