https://ria.ru/20250208/peterburg-1998149180.html

В Петербурге нашли 12 мигрантов, не вставших на воинский учет

В Петербурге нашли 12 мигрантов, не вставших на воинский учет - РИА Новости, 08.02.2025

В Петербурге нашли 12 мигрантов, не вставших на воинский учет

Двенадцать уроженцев ближнего зарубежья, которые недавно получили российское гражданство, но вовремя не встали на воинский учет, выявила полиция в клубе... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T16:02:00+03:00

2025-02-08T16:02:00+03:00

2025-02-08T16:02:00+03:00

россия

санкт-петербург

средняя азия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Двенадцать уроженцев ближнего зарубежья, которые недавно получили российское гражданство, но вовремя не встали на воинский учет, выявила полиция в клубе единоборств в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, профилактический рейд прошел в бойцовском клубе в торгово-развлекательном комплексе на Бухарестской улице, где в число посетителей, по оперативным данным, входят молодые мигранты из стран ближнего зарубежья. Проверке подверглись около 50 спортсменов, половина из которых оказалась иностранными гражданами. "Было выявлено 12 уроженцев ближнего зарубежья, в недавнем прошлом получивших российское гражданство, но забывших об обязанности постановки на воинский учет. Им вручены соответствующие повестки для визита в военкомат", – говорится в сообщении. Также шестеро выходцев из Средней Азии, у которых, по оценке правоохранителей, "имелись явные проблемы с документами", были доставлены в отдел полиции, где в отношении них составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (несоблюдение иностранным поданным правил въезда на территорию России или режима проживания (пребывания).

https://ria.ru/20250202/mvd-1996921988.html

https://ria.ru/20241027/grazhdanstvo-1980367595.html

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средняя азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, санкт-петербург, средняя азия, происшествия