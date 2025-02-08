https://ria.ru/20250208/obrazovanie-1998099496.html

Опрос показал готовность ведущих вузов перейти на новую систему образования

Опрос показал готовность ведущих вузов перейти на новую систему образования - РИА Новости, 08.02.2025

Опрос показал готовность ведущих вузов перейти на новую систему образования

Ведущие российские университеты, опрошенные РИА Новости, готовы к переходу на новую систему высшего образования, которая, по мнению представителей вузов, не... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T03:34:00+03:00

2025-02-08T03:34:00+03:00

2025-02-08T03:34:00+03:00

общество

россия

дмитрий ливанов

московский авиационный институт

мисис

московский педагогический государственный университет

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Ведущие российские университеты, опрошенные РИА Новости, готовы к переходу на новую систему высшего образования, которая, по мнению представителей вузов, не потребует ощутимых финансовых изменений в плане стоимости обучения и подготовит квалифицированные кадры для разных отраслей экономики страны. "Как только появилась возможность запустить пилотные программы большей продолжительности, мы сразу ей воспользовались, и вот уже три года у нас реализуются образовательные программы со сроком обучения 6 лет взамен 4-летних программ бакалавриата. Да, мы готовы к новой системе и очень ее ждем", - рассказали в МГТУ имени Баумана. Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов, в свою очередь, отметил, что почти 90% выпускников бакалавриата МФТИ продолжают обучение по магистерским программам вуза. "Это свидетельствует о том, что четырехлетнего образования недостаточно не только для продолжения карьеры в науке, но и в индустрии", - отметил ректор. Он добавил, что в МФТИ серьезно обсуждается переход на основную пятилетнюю программу, которая будет дополняться однолетней или двухлетней магистратурой либо интегрированными программами. "Дискуссии о необходимости трансформации системы высшего образования ведутся не один год и до сих пор актуальны, потому что потребность в изменениях действительно назрела", - заявила проректор НИЯУ МИФИ Елена Весна. По ее словам, нововведения поспособствуют большей ориентированности на запросы рынка труда, также появится глубокая интеграция с работодателями в процессе подготовки кадров. "В (новом – ред.) дипломе будет указываться конкретная квалификация, отражающая область профессиональной деятельности. В результате развивающаяся экономика должна получить выпускников, которые сразу после окончания вуза готовы решать профессиональные задачи на рабочем месте, способны организовывать процессы, трудиться в команде, генерировать новые идеи", - заключила Весна. Проректор Президентской академии (РАНХиГС) Владимир Колодкин рассказал о едином ядре в образовательных программах – это также предусмотрено в новой системе высшего образования. "Мы прямо сейчас дорабатываем концепцию единых общеакадемических требований к фундаментальному содержанию всех образовательных программ и к компетентностному профилю выпускников – это наше понимание "ядра", через которое мы хотим развивать идентичность всех выпускников академии", - сказал Колодкин. По его словам, Президентская академия готова к модернизационным инициативам министерства в высшем образовании, вуз находится в стадии активной трансформации образовательной модели, начавшейся в сентябре 2024 года после более чем годовой подготовки. "К ощутимому изменению стоимости или требований к поступлению это не должно привести", - заключил проректор РАНХиГС. Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили РИА Новости, что российские университеты смогут переходить на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. К этому времени будет подготовлена соответствующая нормативная база. В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.

https://ria.ru/20250206/vysshee-1997824482.html

https://ria.ru/20250206/putin-1997817465.html

https://ria.ru/20250206/putin-1997817212.html

https://ria.ru/20250125/studenty-1995419988.html

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общество, россия, дмитрий ливанов, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет