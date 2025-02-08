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Опрос показал готовность ведущих вузов перейти на новую систему образования - РИА Новости, 08.02.2025
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03:34 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/obrazovanie-1998099496.html
Опрос показал готовность ведущих вузов перейти на новую систему образования
Опрос показал готовность ведущих вузов перейти на новую систему образования - РИА Новости, 08.02.2025
Опрос показал готовность ведущих вузов перейти на новую систему образования
Ведущие российские университеты, опрошенные РИА Новости, готовы к переходу на новую систему высшего образования, которая, по мнению представителей вузов, не... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T03:34:00+03:00
2025-02-08T03:34:00+03:00
общество
россия
дмитрий ливанов
московский авиационный институт
мисис
московский педагогический государственный университет
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Ведущие российские университеты, опрошенные РИА Новости, готовы к переходу на новую систему высшего образования, которая, по мнению представителей вузов, не потребует ощутимых финансовых изменений в плане стоимости обучения и подготовит квалифицированные кадры для разных отраслей экономики страны. "Как только появилась возможность запустить пилотные программы большей продолжительности, мы сразу ей воспользовались, и вот уже три года у нас реализуются образовательные программы со сроком обучения 6 лет взамен 4-летних программ бакалавриата. Да, мы готовы к новой системе и очень ее ждем", - рассказали в МГТУ имени Баумана. Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов, в свою очередь, отметил, что почти 90% выпускников бакалавриата МФТИ продолжают обучение по магистерским программам вуза. "Это свидетельствует о том, что четырехлетнего образования недостаточно не только для продолжения карьеры в науке, но и в индустрии", - отметил ректор. Он добавил, что в МФТИ серьезно обсуждается переход на основную пятилетнюю программу, которая будет дополняться однолетней или двухлетней магистратурой либо интегрированными программами. "Дискуссии о необходимости трансформации системы высшего образования ведутся не один год и до сих пор актуальны, потому что потребность в изменениях действительно назрела", - заявила проректор НИЯУ МИФИ Елена Весна. По ее словам, нововведения поспособствуют большей ориентированности на запросы рынка труда, также появится глубокая интеграция с работодателями в процессе подготовки кадров. "В (новом – ред.) дипломе будет указываться конкретная квалификация, отражающая область профессиональной деятельности. В результате развивающаяся экономика должна получить выпускников, которые сразу после окончания вуза готовы решать профессиональные задачи на рабочем месте, способны организовывать процессы, трудиться в команде, генерировать новые идеи", - заключила Весна. Проректор Президентской академии (РАНХиГС) Владимир Колодкин рассказал о едином ядре в образовательных программах – это также предусмотрено в новой системе высшего образования. "Мы прямо сейчас дорабатываем концепцию единых общеакадемических требований к фундаментальному содержанию всех образовательных программ и к компетентностному профилю выпускников – это наше понимание "ядра", через которое мы хотим развивать идентичность всех выпускников академии", - сказал Колодкин. По его словам, Президентская академия готова к модернизационным инициативам министерства в высшем образовании, вуз находится в стадии активной трансформации образовательной модели, начавшейся в сентябре 2024 года после более чем годовой подготовки. "К ощутимому изменению стоимости или требований к поступлению это не должно привести", - заключил проректор РАНХиГС. Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили РИА Новости, что российские университеты смогут переходить на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. К этому времени будет подготовлена соответствующая нормативная база. В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.
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общество, россия, дмитрий ливанов, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет
Общество, Россия, Дмитрий Ливанов, Московский авиационный институт, МИСиС, Московский педагогический государственный университет
Опрос показал готовность ведущих вузов перейти на новую систему образования

Ведущие вузы России готовы к переходу на новую систему высшего образования

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМГТУ им.Н.Э.Баумана
МГТУ им.Н.Э.Баумана - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МГТУ им.Н.Э.Баумана. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Ведущие российские университеты, опрошенные РИА Новости, готовы к переходу на новую систему высшего образования, которая, по мнению представителей вузов, не потребует ощутимых финансовых изменений в плане стоимости обучения и подготовит квалифицированные кадры для разных отраслей экономики страны.
"Как только появилась возможность запустить пилотные программы большей продолжительности, мы сразу ей воспользовались, и вот уже три года у нас реализуются образовательные программы со сроком обучения 6 лет взамен 4-летних программ бакалавриата. Да, мы готовы к новой системе и очень ее ждем", - рассказали в МГТУ имени Баумана.
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Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов, в свою очередь, отметил, что почти 90% выпускников бакалавриата МФТИ продолжают обучение по магистерским программам вуза.
"Это свидетельствует о том, что четырехлетнего образования недостаточно не только для продолжения карьеры в науке, но и в индустрии", - отметил ректор.
Он добавил, что в МФТИ серьезно обсуждается переход на основную пятилетнюю программу, которая будет дополняться однолетней или двухлетней магистратурой либо интегрированными программами.
"Дискуссии о необходимости трансформации системы высшего образования ведутся не один год и до сих пор актуальны, потому что потребность в изменениях действительно назрела", - заявила проректор НИЯУ МИФИ Елена Весна.
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По ее словам, нововведения поспособствуют большей ориентированности на запросы рынка труда, также появится глубокая интеграция с работодателями в процессе подготовки кадров.
"В (новом – ред.) дипломе будет указываться конкретная квалификация, отражающая область профессиональной деятельности. В результате развивающаяся экономика должна получить выпускников, которые сразу после окончания вуза готовы решать профессиональные задачи на рабочем месте, способны организовывать процессы, трудиться в команде, генерировать новые идеи", - заключила Весна.
Проректор Президентской академии (РАНХиГС) Владимир Колодкин рассказал о едином ядре в образовательных программах – это также предусмотрено в новой системе высшего образования.
"Мы прямо сейчас дорабатываем концепцию единых общеакадемических требований к фундаментальному содержанию всех образовательных программ и к компетентностному профилю выпускников – это наше понимание "ядра", через которое мы хотим развивать идентичность всех выпускников академии", - сказал Колодкин.
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По его словам, Президентская академия готова к модернизационным инициативам министерства в высшем образовании, вуз находится в стадии активной трансформации образовательной модели, начавшейся в сентябре 2024 года после более чем годовой подготовки.
"К ощутимому изменению стоимости или требований к поступлению это не должно привести", - заключил проректор РАНХиГС.
Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили РИА Новости, что российские университеты смогут переходить на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. К этому времени будет подготовлена соответствующая нормативная база.
В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).
В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.
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Опрос показал, чего ждут от образования первокурсники
25 января, 01:24
 
ОбществоРоссияДмитрий ЛивановМосковский авиационный институтМИСиСМосковский педагогический государственный университет
 
 
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