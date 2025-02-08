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В Москве пройдут бесплатные показы фильмов, приуроченные к 80-летию Победы - РИА Новости, 08.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:23 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/moskino-1998139518.html
В Москве пройдут бесплатные показы фильмов, приуроченные к 80-летию Победы
В Москве пройдут бесплатные показы фильмов, приуроченные к 80-летию Победы - РИА Новости, 08.02.2025
В Москве пройдут бесплатные показы фильмов, приуроченные к 80-летию Победы
Сеть "Москино" подготовила специальные бесплатные показы фильмов ко Дню защитника Отечества 23 февраля, приуроченные к 80-летию победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T14:23:00+03:00
2025-02-08T14:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ленинград
москва
сергей собянин
сергей эйзенштейн
москино
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сеть "Москино" подготовила специальные бесплатные показы фильмов ко Дню защитника Отечества 23 февраля, приуроченные к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Двадцать третьего февраля в кинотеатрах сети "Москино" пройдут бесплатные показы, приуроченные ко Дню защитника Отечества. В рамках программы "Москино". Во имя памяти" зрители увидят две картины: "Сталинград" и "28 панфиловцев". Фильмы можно посмотреть в кинотеатрах "Космос", "Тула", "Вымпел", "Жуковский", "Ангара", "Спутник", "Искра" и "Сатурн", - написал он в своем личном блоге. Мэр отметил, что программа "Москино". Во имя памяти" приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Она включает ежемесячные бесплатные показы фильмов о войне и раскрывает отдельные ее темы, такие как блокада Ленинграда, женщины и война, дети военного времени и многие другие. Зрители увидят не только киновоплощения масштабных сражений, но и проникновенные истории храбрых людей, с достоинством и честью перенесших все тяготы времени. В программу вошли как выдающиеся советские картины, так и наиболее яркие российские работы последних лет, добавил Собянин. "Государственное бюджетное учреждение культуры "Московское кино" ("Москино") - организация в структуре столичного Департамента культуры, курирующая развитие городских кинотеатров, киносъемки в Москве и другие общегородские проекты в сфере кино. Сеть кинотеатров "Московское кино" выполняет культурно-просветительскую деятельность, предоставляя зрителям всех возрастов возможность смотреть не только развлекательные фильмы, но и авторские, советские ленты и редкую киноклассику на большом экране", - написал мэр. Собянин добавил, что московский кинокластер - это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта "Москва - город кино". В него входят кинопарк "Москино", Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод "Москино", сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссия и киноплатформа "Москино".
https://ria.ru/20250206/pobeda-1997670495.html
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ленинград, москва, сергей собянин, сергей эйзенштейн, москино, россия, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ленинград, Москва, Сергей Собянин, Сергей Эйзенштейн, Москино, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Москве пройдут бесплатные показы фильмов, приуроченные к 80-летию Победы

Сеть "Москино" подготовила бесплатные показы фильмов ко Дню защитника Отечества

© Pixabay / Bru-nOКинотеатр
Кинотеатр - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Pixabay / Bru-nO
Кинотеатр. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сеть "Москино" подготовила специальные бесплатные показы фильмов ко Дню защитника Отечества 23 февраля, приуроченные к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Двадцать третьего февраля в кинотеатрах сети "Москино" пройдут бесплатные показы, приуроченные ко Дню защитника Отечества. В рамках программы "Москино". Во имя памяти" зрители увидят две картины: "Сталинград" и "28 панфиловцев". Фильмы можно посмотреть в кинотеатрах "Космос", "Тула", "Вымпел", "Жуковский", "Ангара", "Спутник", "Искра" и "Сатурн", - написал он в своем личном блоге.
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Мэр отметил, что программа "Москино". Во имя памяти" приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Она включает ежемесячные бесплатные показы фильмов о войне и раскрывает отдельные ее темы, такие как блокада Ленинграда, женщины и война, дети военного времени и многие другие. Зрители увидят не только киновоплощения масштабных сражений, но и проникновенные истории храбрых людей, с достоинством и честью перенесших все тяготы времени. В программу вошли как выдающиеся советские картины, так и наиболее яркие российские работы последних лет, добавил Собянин.
"Государственное бюджетное учреждение культуры "Московское кино" ("Москино") - организация в структуре столичного Департамента культуры, курирующая развитие городских кинотеатров, киносъемки в Москве и другие общегородские проекты в сфере кино. Сеть кинотеатров "Московское кино" выполняет культурно-просветительскую деятельность, предоставляя зрителям всех возрастов возможность смотреть не только развлекательные фильмы, но и авторские, советские ленты и редкую киноклассику на большом экране", - написал мэр.
Собянин добавил, что московский кинокластер - это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта "Москва - город кино". В него входят кинопарк "Москино", Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод "Москино", сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссия и киноплатформа "Москино".
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