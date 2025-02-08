https://ria.ru/20250208/lukashevich-1998153347.html

Александр Лукашевич: ОБСЕ балансирует на грани "искусственной комы"

Александр Лукашевич: ОБСЕ балансирует на грани "искусственной комы" - РИА Новости, 08.02.2025

Александр Лукашевич: ОБСЕ балансирует на грани "искусственной комы"

ОБСЕ переживает один из самых сложных периодов в своей истории: организация балансирует на грани политического кризиса, а ее работа все больше сводится к... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T18:00:00+03:00

2025-02-08T18:00:00+03:00

2025-02-08T18:00:00+03:00

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ОБСЕ переживает один из самых сложных периодов в своей истории: организация балансирует на грани политического кризиса, а ее работа все больше сводится к антироссийской повестке. О перспективах восстановления конструктивного диалога, первых шагах Финляндии в роли председателя ОБСЕ и контактах с новым генсеком организации, а также о ключевых задачах российской дипломатии на этой площадке в интервью, приуроченном ко Дню российского дипломата, корреспонденту РИА Новости Светлане Берило рассказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.– Какие ключевые задачи стоят сегодня перед российской дипломатией в ОБСЕ в условиях текущей международной обстановки?– В качестве ключевой задачи в ОБСЕ российская дипломатия ставит сохранение и поддержание каналов многостороннего взаимодействия по широкому кругу тем. Вместе с нашими союзниками, прежде всего по ОДКБ и СНГ, продвигаем объединительную, неконфронтационную повестку, отвечающую интересам наших государств. При этом традиционно не отгораживаемся от контактов с нашими оппонентами. Ведь, как известно, магистральная задача дипломатии – сближение позиций сторон в условиях несовпадающих интересов.– Какие дипломатические уроки, на ваш взгляд, можно извлечь из работы ОБСЕ в последние годы? Какой опыт вы считаете наиболее ценным для будущей деятельности организации?– Важнейший урок – необходимость использовать все возможности для защиты и продвижения российских интересов. Российские загранучреждения в странах коллективного Запада функционируют в крайне агрессивной среде, и именно по ним проходит первая "линия обороны". На площадке ОБСЕ, несмотря на попытки подчинить ее антироссийской повестке, мы продолжаем эффективно доносить нашу аргументированную позицию по всем вопросам, затрагивающим интересы России.– Есть ли, на ваш взгляд, надежда на возрождение роли ОБСЕ как эффективной площадки для диалога в 2025 году? Какие шаги необходимо предпринять для достижения этой цели?– Ближайшее будущее организации будет зависеть от практических шагов Финляндии в качестве действующего председателя. Мы не скрываем: ОБСЕ балансирует на грани "искусственной комы". Если финнам удастся не допустить скатывания в неконсенсусную плоскость и направить работу в русло реального диалога, шансы на политическое выживание организации останутся. Мы напутствовали мининдел Финляндии Элине Валтонен осмотрительно и мудро выстраивать совместную работу, строго соблюдать правила процедуры и беречь консенсусный принцип принятия решений как гарантию учета интересов всех без исключения государств-участников.– Начались ли у вас контакты с Финляндией как новым председателем ОБСЕ в 2025 году?– Мы ведем с председательством диалог и настраиваем его, по крайней мере, на принцип "не навреди". Убеждаем, что нельзя продолжать "украинизировать" ОБСЕ – сводить всю работу только к теме Украины. Про какую-то позитивную повестку дня финнов пока говорить не приходится.– Замечаете ли вы стремление Хельсинки к восстановлению конструктивного диалога в рамках организации?– Откровенно говоря, ожидания от финского председательства у нас невысокие. Финляндия совершила политический разворот – от нейтрально-дружественного соседа нашей страны к резко антироссийской позиции и вступлению в НАТО. Поэтому всерьез рассчитывать, что Хельсинки сможет "наводить мосты между Востоком и Западом", трудно.– Как вы оцениваете первые действия Финляндии в ее роли председателя ОБСЕ? Видите ли вы конкретные усилия с их стороны по налаживанию контактов и снижению напряженности между участниками?– Посмотрим, как Финляндия будет вести дела в ОБСЕ. Пока политический сезон в Вене начался "ни шатко, ни валко" – финны транслируют проукраинские лозунги, но иных резких антироссийских шагов пока не сделали. Оценивать их председательство будем по реальным действиям.— Ранее вы отмечали антироссийские высказывания нового финского председателя ОБСЕ Валтонен при представлении программы председательства. Как это повлияло на взаимодействие с финской стороной? Была ли на заявление российской стороны какая-либо реакция финнов?— Реакции с финской стороны не последовало. Они продолжают настаивать на своих неконсенсусных приоритетах и повторяют свою позицию, что "Украина — это все". Заявления, будто Украина борется за свою независимость и будущее всего человечества, звучат абсурдно. Председательство продолжает идти своим путем. Мы подчеркиваем, что это находится на грани допустимого. Похоже, что финская сторона настроена продолжать в том же духе, что может привести к негативным последствиям.Мы не раз обращали внимание министра, что мандат ОБСЕ — это путеводная звезда, согласованная всеми государствами-участниками. Приоритеты Финляндии не поддерживаются консенсусом, и поэтому она не имеет права их реализовывать, ей необходимо учитывать интересы всех государств-участников. Это прямо прописано в решениях организации. Точно так же, как и то, что в любых публичных заявлениях от имени ОБСЕ необходимо придерживаться консенсусных позиций. Вопрос Украины не имеет консенсусной позиции в ОБСЕ и не может ее иметь.В результате мы видим нарастающее противостояние с председательством. Такие действия Финляндии могут поставить под сомнение сам смысл председательства. Мальтийцы, к счастью, были более гибкими, и благодаря этому на Мальте удалось дать новый импульс институциональным решениям, в том числе согласовать новые назначения в ОБСЕ.— Удавалось ли обсудить эти вопросы с Финляндией в двусторонних контактах?— У нас есть официальный, еженедельный диалог с представителями Финляндии здесь, в Вене. Однако они не предоставляют разъяснений, ограничиваясь фразой "вот, что сказала министр", "воспринимайте как хотите". Но проблема в том, что министр дала поручение работать над тем или иным вопросом, а они не могут нам ничего сказать, и все остается неопределенным. Это напоминает искусственные модели, которые совершенно не соответствуют, во-первых, мандату председательства, которое должно консультироваться и учитывать мнение других, а во-вторых, действовать в интересах всех государств-участников ОБСЕ.Очевидно, что они представляют мнение лишь одной группы — пусть и большой, евроатлантической, которая хочет реформировать организацию и превратить в инструмент этой евроатлантической связки, которая, в свою очередь, остается под вопросом в свете изменений в американской администрации и того, как США будут взаимодействовать с Европой.Кроме того, Финляндия обязана представить свое видение на бюджет ОБСЕ на 2025 год, а уже февраль, и это не сделано. Мы спрашиваем их об этом, но ответ всегда один: "Мы работаем". Работают над чем? Непонятно.Российская позиция понятна. Мы готовы платить, но этот финансовый документ должен быть избавлен от политического влияния. При мальтийцах мы были близки к его согласованию, но из-за отсутствия развязки между Арменией и Азербайджаном этого не удалось сделать.– Ведется ли российской стороной уже работа с новыми главами ключевых институтов ОБСЕ? Как Вы оцениваете их готовность к конструктивной работе на площадке и поддержанию нейтральности Организации?– Считаем, что состоявшееся на СМИД на Мальте в декабре прошлого года назначение консенсусом новой "четверки" руководителей ведущих исполнительных структур ОБСЕ – генеральный секретарь, верховный комиссар по делам национальных меньшинств, директор бюро по демократическим институтам и правам человека, представитель по свободе СМИ – позитивное развитие для ОБСЕ, указывающее на сохраняющуюся у государств-участников заинтересованность в ее функционировании.Мы активно контактируем с новой "четверкой" руководителей ведущих исполнительных структур ОБСЕ. Они демонстрируют понимание того, что Европа сейчас "сидит на пороховой бочке", и что необходимо консолидировать дипломатические усилия, чтобы дальнейшая эскалация вокруг украинского конфликта не привела к общеевропейскому военному конфликту.– На ваш взгляд, осознают ли западные участники ОБСЕ необходимость сохранения организации как уникальной площадки для многостороннего диалога?– Эмоциональные страсти на этот счет несколько улеглись. Вопрос о правомерности и безальтернативности российского участия в ОБСЕ вызрел, поскольку решение вопросов войны и мира в Европе без России невозможно. Это может кому-то не нравиться, но это "медицинский факт". Мы не пытаемся утверждать, что у ОБСЕ есть незаменимая роль в урегулировании застарелых проблем. Это во многом будет зависеть от коллективной воли государств-участников. На нынешнем этапе речь, скорее, идет об использовании имеющихся многосторонних каналов для предотвращения скатывания ситуации на более опасный уровень конфронтации и совместного поиска возможных развязок.– Какова текущая позиция России в ОБСЕ? На что Москва планирует сделать акцент в работе в текущем году? Какие направления работы остаются приоритетными?– Наши подходы в ОБСЕ в стартовавшем политическом сезоне принципиально не изменились: это защита интересов безопасности России дипломатическими методами.В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Готовим юбилейные мероприятия, совместные заявления с нашими единомышленниками. Ставим задачу напомнить всем, что годовщина Победы – это повод ещё активнее работать в ОБСЕ по темам сохранения исторической памяти, недопустимости фальсификации истории и возрождения человеконенавистнических идеологий. Именно победа над нацизмом в 1945 году сделала возможным Хельсинкский заключительный акт тридцатью годами позднее. В целом в ОБСЕ мы готовы обсуждать со всеми государствами-участниками любые вопросы в той мере, в какой сами партнёры будут на это готовы.– С какими инициативами Россия планирует выступить на площадке ОБСЕ в ближайшее время? Какие предложения Москвы могут способствовать снижению напряженности и восстановлению диалога?– Несмотря на остроту украинской темы, на повестке ОБСЕ стоят и другие насущные вопросы, напрямую затрагивающие безопасность и благосостояние всех жителей Европы. Это борьба с терроризмом, наркоугрозой, развитие информационно-коммуникационных технологий, экономико-экологические проблемы, права человека. Россия готова вести диалог и делиться опытом, но только при условии профессионального подхода всех участников.– Синирлиоглу обещал создать "новый климат", есть ли уже ощущение, что что-то меняется? Можно ли надеяться, что он будет способствовать предотвращению дальнейшей деградации ОБСЕ?– У нас есть определенные надежды на нового генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Это видный представитель турецкой дипломатической школы с большим международным опытом. Он прекрасно понимает, насколько важно аккуратно вести дипломатическую работу, не усиливая противоречия, а наоборот, возвращая взаимодействие между основными геополитическими игроками в цивилизованное русло.Работа ему предстоит титаническая, так как ему придется противостоять тем, кто оголтело хочет превратить ОБСЕ исключительно в инструмент обслуживания англосаксонских интересов в ущерб всем остальным государствам-участникам. Для нас новый генсекретарь – важный собеседник. Мы рассчитываем на полноценное развитие контактов с ним, в том числе на высоком уровне.— Вы уже встречались с ним после назначения?— Да, у меня налажены контакты с ним. Достаточно доверительные. Мы уже несколько раз встречались. И мы ощущаем, что это новый человек с новым видением, самостоятельный, с большим политическим и международным опытом, и мы надеемся, что он внесет конструктивную лепту в работу организации. Возможность сделать первые шаги к восстановлению диалога есть. Но насколько они будут реализованы, это будет зависеть и от председательства ОБСЕ, и от генсекретаря, и всех нас. Самое важное сейчас – работать над восстановлением доверия, потому что если нет доверия, нет диалога, тогда теряется смысл вообще смысл этого формата.

https://ria.ru/20250129/forum-1996118688.html

https://ria.ru/20250108/obse-1992850756.html

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https://ria.ru/20250208/finljandija-1998113727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, обсе, александр лукашевич, одкб, снг, финляндия