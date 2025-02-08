https://ria.ru/20250208/lisichansk-1998137962.html

Татарстанские студенты отправили гумпомощь в Лисичанск и Рубежное

Татарстанские студенты отправили гумпомощь в Лисичанск и Рубежное - РИА Новости, 08.02.2025

Татарстанские студенты отправили гумпомощь в Лисичанск и Рубежное

Студенты и преподаватели Набережночелнинского педагогического университета в Татарстане отправили одну тонну гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T14:03:00+03:00

2025-02-08T14:03:00+03:00

2025-02-08T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Студенты и преподаватели Набережночелнинского педагогического университета в Татарстане отправили одну тонну гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное Луганской Народной Республики, сообщили в партии "Единая Россия". "Челнинские студенты отправили гуманитарную помощь в Лисичанск и Рубежное… Одну тонну гуманитарного груза удалось собрать благодаря неравнодушным студентам и преподавателям Набережночелнинского педагогического университета", - говорится в сообщении на официальном сайте партии. Там отметили, что акцент в гуманитарном грузе сделан на наиболее востребованных товарах, так, в частности, он включает в себя консервы мясные и рыбные, крупы, сахар, предметы личной гигиены. "Это 8-я по счету адресная отправка гуманитарного груза в города ЛНР. Мы все вместе собирали и отсортировывали гуманитарную помощь. На этот раз мы решили отправить и частичку своей души – подготовили открытки со словами поддержки жителям Рубежное и Лисичанска. Каждая открытка сделана вручную студентами и содержит самые искренние пожелания", - цитируют на сайте партии слова руководителя "Добро.Центра НГПУ" Дарьи Даньшиной. В ЕР обратили внимание на то, что всего студенты и преподаватели собрали около 200 банок рыбных и мясных консервов, 77 килограммов риса, 72 литра подсолнечного масла. "В общей сложности – 22 наименования. Общий вес гуманитарного груза, подготовленного студентами и преподавателями педвуза, составляет около одной тонны", - уточнили в партии. В "Единой России" отметили, что акция проводится совместно с Набережночелнинским местным отделением партии. "Грузовую газель для транспортировки гумгруза в Казань предоставил депутат Госсовета Республики Татарстан, член политсовета Набережночелнинского отделения партии Андрей Ляпунов. Далее груз будет сформирован в общей колонне гуманитарной миссии Татарстанского реготделения партии и отправлен в ЛНР на следующей неделе", - прокомментировали в ЕР. Кроме того, в ЕР рассказали, что в Татарстане стартовала акция "Тепло для героя" в рамках федерального проекта партии "Старшее поколение". "В рамках акции жители республики вяжут носки, чулки, изготавливают домашние супы, травяные чаи", - отметили в партии… В каждом из районов Татарстана жители принимают в ней активное участие", - заявили в "Единой России". Так, старшее поколение села Болгар Сухаревского сельского поселения Нижнекамского района своими руками прядут шерсть, а затем из неё вяжут шерстяные носки для бойцов-земляков, проходящих службу на приграничных территориях РФ. "Наши люди – и стар, и млад – участвуют во всех мероприятиях, направленных на оказание помощи бойцам, и сами выходят с инициативой помощи военнослужащим. Наше основное желание – чтобы ребята чувствовали тепло малой родины, любовь и поддержку земляков", - приводятся на сайте ЕР слова главы поселения, секретаря первичного отделения партии №36, депутата Ришата Галимова. По его словам, такие подарки от бабушек – проявление огромной заботы и неравнодушия к тем, кто защищает Родину. Кроме того, в Бавлинском районе к акции присоединились активисты Поповского первичного отделения ЕР, они связали 30 пар шерстяных носков, изготовили 350 пакетиков чая из трав для отправки землякам, находящимся в зоне СВО. "Активисты нашего первичного отделения вяжут и собирают теплые носки, шарфы, перчатки, иные теплые вещи. Всё собранное будет передано с очередным гуманитарным грузом нашим бойцам", - цитируют на сайте слова секретаря Поповского первичного отделения партии Сергея Попова. Также активисты Лебединского первичного отделения ЕР вязали чулки на культи для бойцов специальной военной операции, готовые изделия отправят в госпитали в составе гуманитарного груза партии. "Тысячи солдат в тяжелейших условиях отстаивают честь страны. Все они оказались вне дома, вдалеке от близких и друзей. Все мы знаем, как важна для наших военнослужащих любая поддержка. Всего за сегодняшний день связано около двадцати шерстяных чулков на раненые конечности. Эти вязаные изделия похожи на рукав, но без кисти. Они используются людьми с ампутированными конечностями, чтобы протез не натирал. Мы все переживаем за каждого бойца, как за своих детей", - приводятся на сайте партии слова активиста Лебединского первичного отделения ЕР Людмилы Типясевой.

https://ria.ru/20250208/moskvichi-1998131755.html

https://ria.ru/20250207/gumpomosch-1998005821.html

https://ria.ru/20250207/svo-1997908811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, лисичанск, рубежное, луганская народная республика, сергей попов, единая россия