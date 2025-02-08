Рейтинг@Mail.ru
Татарстанские студенты отправили гумпомощь в Лисичанск и Рубежное - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
14:03 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/lisichansk-1998137962.html
Татарстанские студенты отправили гумпомощь в Лисичанск и Рубежное
Татарстанские студенты отправили гумпомощь в Лисичанск и Рубежное - РИА Новости, 08.02.2025
Татарстанские студенты отправили гумпомощь в Лисичанск и Рубежное
Студенты и преподаватели Набережночелнинского педагогического университета в Татарстане отправили одну тонну гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T14:03:00+03:00
2025-02-08T14:03:00+03:00
надежные люди
здоровье - общество
лисичанск
рубежное
луганская народная республика
сергей попов
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998137439_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_b18b90e4a5d79c0370dfa4445d8f08d9.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Студенты и преподаватели Набережночелнинского педагогического университета в Татарстане отправили одну тонну гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное Луганской Народной Республики, сообщили в партии "Единая Россия". "Челнинские студенты отправили гуманитарную помощь в Лисичанск и Рубежное… Одну тонну гуманитарного груза удалось собрать благодаря неравнодушным студентам и преподавателям Набережночелнинского педагогического университета", - говорится в сообщении на официальном сайте партии. Там отметили, что акцент в гуманитарном грузе сделан на наиболее востребованных товарах, так, в частности, он включает в себя консервы мясные и рыбные, крупы, сахар, предметы личной гигиены. "Это 8-я по счету адресная отправка гуманитарного груза в города ЛНР. Мы все вместе собирали и отсортировывали гуманитарную помощь. На этот раз мы решили отправить и частичку своей души – подготовили открытки со словами поддержки жителям Рубежное и Лисичанска. Каждая открытка сделана вручную студентами и содержит самые искренние пожелания", - цитируют на сайте партии слова руководителя "Добро.Центра НГПУ" Дарьи Даньшиной. В ЕР обратили внимание на то, что всего студенты и преподаватели собрали около 200 банок рыбных и мясных консервов, 77 килограммов риса, 72 литра подсолнечного масла. "В общей сложности – 22 наименования. Общий вес гуманитарного груза, подготовленного студентами и преподавателями педвуза, составляет около одной тонны", - уточнили в партии. В "Единой России" отметили, что акция проводится совместно с Набережночелнинским местным отделением партии. "Грузовую газель для транспортировки гумгруза в Казань предоставил депутат Госсовета Республики Татарстан, член политсовета Набережночелнинского отделения партии Андрей Ляпунов. Далее груз будет сформирован в общей колонне гуманитарной миссии Татарстанского реготделения партии и отправлен в ЛНР на следующей неделе", - прокомментировали в ЕР. Кроме того, в ЕР рассказали, что в Татарстане стартовала акция "Тепло для героя" в рамках федерального проекта партии "Старшее поколение". "В рамках акции жители республики вяжут носки, чулки, изготавливают домашние супы, травяные чаи", - отметили в партии… В каждом из районов Татарстана жители принимают в ней активное участие", - заявили в "Единой России". Так, старшее поколение села Болгар Сухаревского сельского поселения Нижнекамского района своими руками прядут шерсть, а затем из неё вяжут шерстяные носки для бойцов-земляков, проходящих службу на приграничных территориях РФ. "Наши люди – и стар, и млад – участвуют во всех мероприятиях, направленных на оказание помощи бойцам, и сами выходят с инициативой помощи военнослужащим. Наше основное желание – чтобы ребята чувствовали тепло малой родины, любовь и поддержку земляков", - приводятся на сайте ЕР слова главы поселения, секретаря первичного отделения партии №36, депутата Ришата Галимова. По его словам, такие подарки от бабушек – проявление огромной заботы и неравнодушия к тем, кто защищает Родину. Кроме того, в Бавлинском районе к акции присоединились активисты Поповского первичного отделения ЕР, они связали 30 пар шерстяных носков, изготовили 350 пакетиков чая из трав для отправки землякам, находящимся в зоне СВО. "Активисты нашего первичного отделения вяжут и собирают теплые носки, шарфы, перчатки, иные теплые вещи. Всё собранное будет передано с очередным гуманитарным грузом нашим бойцам", - цитируют на сайте слова секретаря Поповского первичного отделения партии Сергея Попова. Также активисты Лебединского первичного отделения ЕР вязали чулки на культи для бойцов специальной военной операции, готовые изделия отправят в госпитали в составе гуманитарного груза партии. "Тысячи солдат в тяжелейших условиях отстаивают честь страны. Все они оказались вне дома, вдалеке от близких и друзей. Все мы знаем, как важна для наших военнослужащих любая поддержка. Всего за сегодняшний день связано около двадцати шерстяных чулков на раненые конечности. Эти вязаные изделия похожи на рукав, но без кисти. Они используются людьми с ампутированными конечностями, чтобы протез не натирал. Мы все переживаем за каждого бойца, как за своих детей", - приводятся на сайте партии слова активиста Лебединского первичного отделения ЕР Людмилы Типясевой.
https://ria.ru/20250208/moskvichi-1998131755.html
https://ria.ru/20250207/gumpomosch-1998005821.html
https://ria.ru/20250207/svo-1997908811.html
лисичанск
рубежное
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998137439_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_956a6739364afe9252ad4062dfd31caa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, лисичанск, рубежное, луганская народная республика, сергей попов, единая россия
Надежные люди, Здоровье - Общество, Лисичанск, Рубежное, Луганская Народная Республика, Сергей Попов, Единая Россия
Татарстанские студенты отправили гумпомощь в Лисичанск и Рубежное

Студенты из Татарстана отправили гумпомощь в Лисичанск и Рубежное ЛНР

© Фото : Единая Россия Татарстан/TelegramСтуденты и преподаватели Набережночелнинского педагогического университета в Татарстане отправили гуманитарную помощь в Лисичанск и Рубежное в ЛНР
Студенты и преподаватели Набережночелнинского педагогического университета в Татарстане отправили гуманитарную помощь в Лисичанск и Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : Единая Россия Татарстан/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Студенты и преподаватели Набережночелнинского педагогического университета в Татарстане отправили одну тонну гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное Луганской Народной Республики, сообщили в партии "Единая Россия".
"Челнинские студенты отправили гуманитарную помощь в Лисичанск и Рубежное… Одну тонну гуманитарного груза удалось собрать благодаря неравнодушным студентам и преподавателям Набережночелнинского педагогического университета", - говорится в сообщении на официальном сайте партии.
© Фото : Единая Россия Татарстан/TelegramСтуденты и преподаватели Набережночелнинского педагогического университета в Татарстане отправили гуманитарную помощь в Лисичанск и Рубежное в ЛНР
Студенты и преподаватели Набережночелнинского педагогического университета в Татарстане отправили гуманитарную помощь в Лисичанск и Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : Единая Россия Татарстан/Telegram
Студенты и преподаватели Набережночелнинского педагогического университета в Татарстане отправили гуманитарную помощь в Лисичанск и Рубежное в ЛНР
Там отметили, что акцент в гуманитарном грузе сделан на наиболее востребованных товарах, так, в частности, он включает в себя консервы мясные и рыбные, крупы, сахар, предметы личной гигиены.
"Это 8-я по счету адресная отправка гуманитарного груза в города ЛНР. Мы все вместе собирали и отсортировывали гуманитарную помощь. На этот раз мы решили отправить и частичку своей души – подготовили открытки со словами поддержки жителям Рубежное и Лисичанска. Каждая открытка сделана вручную студентами и содержит самые искренние пожелания", - цитируют на сайте партии слова руководителя "Добро.Центра НГПУ" Дарьи Даньшиной.
В ЕР обратили внимание на то, что всего студенты и преподаватели собрали около 200 банок рыбных и мясных консервов, 77 килограммов риса, 72 литра подсолнечного масла.
Пункты для сбора подарков участникам СВО к 23 Февраля в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Москвичи смогут передать подарки участникам СВО к 23 февраля
Вчера, 12:54
"В общей сложности – 22 наименования. Общий вес гуманитарного груза, подготовленного студентами и преподавателями педвуза, составляет около одной тонны", - уточнили в партии.
В "Единой России" отметили, что акция проводится совместно с Набережночелнинским местным отделением партии.
"Грузовую газель для транспортировки гумгруза в Казань предоставил депутат Госсовета Республики Татарстан, член политсовета Набережночелнинского отделения партии Андрей Ляпунов. Далее груз будет сформирован в общей колонне гуманитарной миссии Татарстанского реготделения партии и отправлен в ЛНР на следующей неделе", - прокомментировали в ЕР.
Кроме того, в ЕР рассказали, что в Татарстане стартовала акция "Тепло для героя" в рамках федерального проекта партии "Старшее поколение".
"В рамках акции жители республики вяжут носки, чулки, изготавливают домашние супы, травяные чаи", - отметили в партии… В каждом из районов Татарстана жители принимают в ней активное участие", - заявили в "Единой России".
Так, старшее поколение села Болгар Сухаревского сельского поселения Нижнекамского района своими руками прядут шерсть, а затем из неё вяжут шерстяные носки для бойцов-земляков, проходящих службу на приграничных территориях РФ.
Приморцы передали сети, антидроновые одеяла и гумпомощь морпехам ТОФ в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Приморцы передали сети и гумпомощь морпехам ТОФ в зону спецоперации
7 февраля, 16:10
"Наши люди – и стар, и млад – участвуют во всех мероприятиях, направленных на оказание помощи бойцам, и сами выходят с инициативой помощи военнослужащим. Наше основное желание – чтобы ребята чувствовали тепло малой родины, любовь и поддержку земляков", - приводятся на сайте ЕР слова главы поселения, секретаря первичного отделения партии №36, депутата Ришата Галимова.
По его словам, такие подарки от бабушек – проявление огромной заботы и неравнодушия к тем, кто защищает Родину.
Кроме того, в Бавлинском районе к акции присоединились активисты Поповского первичного отделения ЕР, они связали 30 пар шерстяных носков, изготовили 350 пакетиков чая из трав для отправки землякам, находящимся в зоне СВО.
"Активисты нашего первичного отделения вяжут и собирают теплые носки, шарфы, перчатки, иные теплые вещи. Всё собранное будет передано с очередным гуманитарным грузом нашим бойцам", - цитируют на сайте слова секретаря Поповского первичного отделения партии Сергея Попова.
Также активисты Лебединского первичного отделения ЕР вязали чулки на культи для бойцов специальной военной операции, готовые изделия отправят в госпитали в составе гуманитарного груза партии.
"Тысячи солдат в тяжелейших условиях отстаивают честь страны. Все они оказались вне дома, вдалеке от близких и друзей. Все мы знаем, как важна для наших военнослужащих любая поддержка. Всего за сегодняшний день связано около двадцати шерстяных чулков на раненые конечности. Эти вязаные изделия похожи на рукав, но без кисти. Они используются людьми с ампутированными конечностями, чтобы протез не натирал. Мы все переживаем за каждого бойца, как за своих детей", - приводятся на сайте партии слова активиста Лебединского первичного отделения ЕР Людмилы Типясевой.
Единая Россия и фонд Наша Правда передали технику военным группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали технику военным "Центра"
7 февраля, 11:27
 
Надежные людиЗдоровье - ОбществоЛисичанскРубежноеЛуганская Народная РеспубликаСергей ПоповЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала