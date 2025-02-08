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Кравцов оценил опыт билингвального обучения в Абхазии - РИА Новости, 08.02.2025
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15:39 08.02.2025
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Кравцов оценил опыт билингвального обучения в Абхазии
Кравцов оценил опыт билингвального обучения в Абхазии - РИА Новости, 08.02.2025
Кравцов оценил опыт билингвального обучения в Абхазии
Опыт билингвального обучения в республике Абхазия можно использовать и в России, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на лекции о взаимодействии... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T15:39:00+03:00
2025-02-08T15:39:00+03:00
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россия
пятигорск
сергей кравцов
татьяна васильева (актриса)
константин федоренко
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ПЯТИГОРСК, 8 фев - РИА Новости. Опыт билингвального обучения в республике Абхазия можно использовать и в России, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на лекции о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" на Ставрополье. "Тот опыт, который есть в республике Абхазия, можно использовать в нашей стране. Когда вернулся, давал поручение в части изучения языков. Хороший опыт в республике Абхазия в билингвальном обучении, есть те наработки, которые мы также должны использовать. Поэтому такой взаимообмен между республикой Абхазией и нашей страной, на мой взгляд, очень полезен для детей и для нашей системы образования", - заявил Кравцов. С 6 по 9 февраля в центре знаний "Машук" в Пятигорске проходит программа повышения квалификации, объединившая более 150 представителей образовательных учреждений Республики Абхазия. Перед участниками выступили генеральный директор центра "Машук" Антон Сериков, министр просвещения Абхазии Инал Габлия, заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева, директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко, статс-секретарь - заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов и другие ведущие эксперты в области образования. Абхазия ранее обратилась к России за помощью в налаживании на абхазской территории механизмов, подобных российской программе "Лидеры России". Эту тему обсуждали видный политический деятель Абхазии Бадра Гунба и замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе недавней встречи в Москве.
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абхазия, россия, пятигорск, сергей кравцов, татьяна васильева (актриса), константин федоренко, артек
Абхазия, Россия, Пятигорск, Сергей Кравцов, Татьяна Васильева (актриса), Константин Федоренко, Артек
Кравцов оценил опыт билингвального обучения в Абхазии

Кравцов: опыт абхазского билингвального обучения можно использовать и в России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 8 фев - РИА Новости. Опыт билингвального обучения в республике Абхазия можно использовать и в России, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на лекции о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" на Ставрополье.
«
"Тот опыт, который есть в республике Абхазия, можно использовать в нашей стране. Когда вернулся, давал поручение в части изучения языков. Хороший опыт в республике Абхазия в билингвальном обучении, есть те наработки, которые мы также должны использовать. Поэтому такой взаимообмен между республикой Абхазией и нашей страной, на мой взгляд, очень полезен для детей и для нашей системы образования", - заявил Кравцов.
С 6 по 9 февраля в центре знаний "Машук" в Пятигорске проходит программа повышения квалификации, объединившая более 150 представителей образовательных учреждений Республики Абхазия. Перед участниками выступили генеральный директор центра "Машук" Антон Сериков, министр просвещения Абхазии Инал Габлия, заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева, директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко, статс-секретарь - заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов и другие ведущие эксперты в области образования.
Абхазия ранее обратилась к России за помощью в налаживании на абхазской территории механизмов, подобных российской программе "Лидеры России". Эту тему обсуждали видный политический деятель Абхазии Бадра Гунба и замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе недавней встречи в Москве.
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АбхазияРоссияПятигорскСергей КравцовТатьяна Васильева (актриса)Константин ФедоренкоАртек
 
 
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