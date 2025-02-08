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RT Arabic представил документальный фильм "Кинжал" в Эрмитаже - РИА Новости, 08.02.2025
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Культура
 
23:47 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/kinzhal-1998204308.html
RT Arabic представил документальный фильм "Кинжал" в Эрмитаже
RT Arabic представил документальный фильм "Кинжал" в Эрмитаже - РИА Новости, 08.02.2025
RT Arabic представил документальный фильм "Кинжал" в Эрмитаже
RT Arabic к годовщине дипломатических отношений между Россией и Оманом показал документальный фильм "Кинжал" в Государственном Эрмитаже. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T23:47:00+03:00
2025-02-08T23:47:00+03:00
культура
россия
оман
александр прохоренко
ольга любимова
rt arabic
государственный эрмитаж
санкт-петербург
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. RT Arabic к годовщине дипломатических отношений между Россией и Оманом показал документальный фильм "Кинжал" в Государственном Эрмитаже. "В Государственном Эрмитаже состоялся специальный показ документального фильма "Кинжал", который был создан RT Arabic в сотрудничестве с Национальным музеем и Министерством информации Султаната Оман. Премьера приурочена к 40-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Оманом", - говорится в сообщении на сайте RT. Уточняется, что мероприятие посетили около 150 гостей, включая востоковедов, студентов-арабистов, журналистов, представителей туристической отрасли и культурологов. Проект стал важным шагом на пути развития российско-оманских отношений и укрепления культурных связей между двумя государствами. Министр культуры РФ Ольга Любимова в приветственном видеообращении подчеркнула, что "Кинжал" - это история уникального артефакта, которая соединяет прошлое и будущее. По ее словам, 2025 год — знаковый для российско-оманских отношений. "Мы отмечаем 40-летие установления дипломатических связей. Этот фильм напоминает нам, что культура и искусство обладают силой сближать народы, оберегать многовековые ценности и традиции", - приводятся слова министра в сообщении. Замгендиректора Эрмитажа Александр Прохоренко, который также присутствовал на премьерном показе фильма в рамках церемонии открытия международного культурного проекта "Русские сезоны" в Маскате, порекомендовал зрителям обязательно ознакомиться с фильмом. "Что касается сегодняшнего события и показа фильма "Кинжал", я не буду его комментировать, поскольку в России есть хорошая поговорка: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", - добавил Прохоренко. Как отмечается на сайте, документальная картина погружает зрителей в многовековую историю российско-оманской дружбы на примере сотрудничества между Национальным музеем Султаната Оман и Государственным Эрмитажем. Фильм открывает тайну уникального кинжала султана Хамуда бин Мухаммада Аль-Бусаиди, который был передан на хранение из Национального музея в Маскате на выставку "Уголок Омана" в Государственном Эрмитаже. Автор фильма, руководитель службы программ арабского вещания RT Arabic Аниса Гордина, отметила, что "Кинжал" позволит зрителям погрузиться в культурное великолепие Омана. "Наш фильм — это не просто история перемещения кинжала из одного музея в другой. Это путешествие в самобытный мир Султаната Оман, в его традиции, особенности и символику страны, которая, как и Россия, стремится сохранить свою уникальность перед лицом глобализации", - сообщила она. Режиссёр фильма Карим Нагуиб поблагодарил своих единомышленников, которые трудились над созданием этого фильма. Он подчеркнул, что команда отправилась в путешествие по культуре и наследию Омана, чтобы исследовать историю кинжала и его значение в современности. По словам режиссера, этот проект не мог бы состояться без прекрасной команды, которая работала рука об руку, реализуя его видение.
https://ria.ru/20241123/rt-1985300211.html
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россия, оман, александр прохоренко, ольга любимова, rt arabic, государственный эрмитаж, санкт-петербург, телеканал rt
Культура, Россия, Оман, Александр Прохоренко, Ольга Любимова, RT Arabic, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Телеканал RT
RT Arabic представил документальный фильм "Кинжал" в Эрмитаже

RT Arabic к годовщине дружбы России и Омана показал фильм "Кинжал" в Эрмитаже

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГосударственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Государственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. RT Arabic к годовщине дипломатических отношений между Россией и Оманом показал документальный фильм "Кинжал" в Государственном Эрмитаже.
Государственном Эрмитаже состоялся специальный показ документального фильма "Кинжал", который был создан RT Arabic в сотрудничестве с Национальным музеем и Министерством информации Султаната Оман. Премьера приурочена к 40-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Оманом", - говорится в сообщении на сайте RT.
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Уточняется, что мероприятие посетили около 150 гостей, включая востоковедов, студентов-арабистов, журналистов, представителей туристической отрасли и культурологов. Проект стал важным шагом на пути развития российско-оманских отношений и укрепления культурных связей между двумя государствами.
Министр культуры РФ Ольга Любимова в приветственном видеообращении подчеркнула, что "Кинжал" - это история уникального артефакта, которая соединяет прошлое и будущее. По ее словам, 2025 год — знаковый для российско-оманских отношений.
"Мы отмечаем 40-летие установления дипломатических связей. Этот фильм напоминает нам, что культура и искусство обладают силой сближать народы, оберегать многовековые ценности и традиции", - приводятся слова министра в сообщении.
Замгендиректора Эрмитажа Александр Прохоренко, который также присутствовал на премьерном показе фильма в рамках церемонии открытия международного культурного проекта "Русские сезоны" в Маскате, порекомендовал зрителям обязательно ознакомиться с фильмом.
"Что касается сегодняшнего события и показа фильма "Кинжал", я не буду его комментировать, поскольку в России есть хорошая поговорка: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", - добавил Прохоренко.
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Как отмечается на сайте, документальная картина погружает зрителей в многовековую историю российско-оманской дружбы на примере сотрудничества между Национальным музеем Султаната Оман и Государственным Эрмитажем. Фильм открывает тайну уникального кинжала султана Хамуда бин Мухаммада Аль-Бусаиди, который был передан на хранение из Национального музея в Маскате на выставку "Уголок Омана" в Государственном Эрмитаже.
Автор фильма, руководитель службы программ арабского вещания RT Arabic Аниса Гордина, отметила, что "Кинжал" позволит зрителям погрузиться в культурное великолепие Омана.
"Наш фильм — это не просто история перемещения кинжала из одного музея в другой. Это путешествие в самобытный мир Султаната Оман, в его традиции, особенности и символику страны, которая, как и Россия, стремится сохранить свою уникальность перед лицом глобализации", - сообщила она.
Режиссёр фильма Карим Нагуиб поблагодарил своих единомышленников, которые трудились над созданием этого фильма. Он подчеркнул, что команда отправилась в путешествие по культуре и наследию Омана, чтобы исследовать историю кинжала и его значение в современности. По словам режиссера, этот проект не мог бы состояться без прекрасной команды, которая работала рука об руку, реализуя его видение.
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27 декабря 2024, 23:33
 
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