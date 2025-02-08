https://ria.ru/20250208/gosduma-1998094125.html

В ГД предложили ввести в школах индивидуальное расписание для учеников

В ГД предложили ввести в школах индивидуальное расписание для учеников - РИА Новости, 08.02.2025

В ГД предложили ввести в школах индивидуальное расписание для учеников

Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил ввести в школах стратовую систему обучения, когда каждый ученик будет иметь индивидуальное... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T01:08:00+03:00

2025-02-08T01:08:00+03:00

2025-02-08T01:08:00+03:00

общество

москва

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госдума рф

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил ввести в школах стратовую систему обучения, когда каждый ученик будет иметь индивидуальное расписание, набор предметов для расписания будут определять тестированием на способности и тип мышления. Президент России Владимир Путин ранее попросил Российскую академию наук (РАН) и Российскую академию образования (РАО) комплексно обновить программы по математике и естественным наукам, а также сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и интересным для школьников. "Назрела необходимость плавного перехода от классно-урочной системы к стратовой системе обучения сразу после начальной школы. Ребенок должен иметь индивидуальное расписание конкретных предметов. Набор таких предметов школа будет определять соответствующим тестированием, определяющим потребности каждого ребенка, его мышление и способности", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что учащиеся в рамках одной параллели будут разделены на группы для более глубокого изучения отдельных предметов. Он добавил, что такое предложение они обсуждали с уполномоченным по правам ребёнка в Москве Ольгой Ярославской. "Вячеслав Викторович Володин (председатель Госдумы) уже говорил о загруженности школьников. Возможно, причина этого - желание нашей образовательной системы вложить всё подряд каждому ребенку, не учитывая индивидуальный подход к каждому ученику", - считает парламентарий. Депутат отметил, что все дети разные и у всех разные способности и мышление. "Безусловно, у каждого есть свои сильные стороны, которые просто необходимо развивать. Учителя же пытаются "причесать" всех под одну общую удобную гребенку образовательных стандартов, не беря во внимание, что гениальному физику будет намного продуктивнее поставить ещё один урок математики или физики вместо, к примеру, литературы", - добавил Антропенко. Депутат считает, что процесс обучения как в школе, так и в вузах должен быть доступным, интересным и понятным, а не отбивать желание стремиться к новым знаниям. "В начальной школе есть предметы, к примеру, окружающий мир, который неинтересен большинству обучающихся, так как всё это они уже "прошли" на этапе просмотра образовательных мультфильмов в детском саду или дома. И получается, что таким детям можно давать более глубокие знания в области биологии, физики и химии, а им продолжают объяснять откуда вода в кране берётся", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250206/gosduma-1997628404.html

https://ria.ru/20250126/oge-1995518140.html

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общество, москва, владимир путин, ольга ярославская, госдума рф