https://ria.ru/20250208/garri-1998176875.html
Трамп не заинтересован в депортации принца Гарри из США
Трамп не заинтересован в депортации принца Гарри из США - РИА Новости, 09.02.2025
Трамп не заинтересован в депортации принца Гарри из США
Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает депортации британского принца Гарри из страны. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-08T18:55:00+03:00
2025-02-08T18:55:00+03:00
2025-02-09T00:22:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает депортации британского принца Гарри из страны. В марте 2024 года Трамп не исключил, что в случае победы на выборах вышлет принца Гарри, если выяснится, что он получил разрешение на пребывание в Штатах в нарушение закона. Основанием для его депортации могло послужить признание в том, что он употреблял наркотики."Я не хочу этого делать... Я оставлю его в покое. У него достаточно проблем с женой. Она ужасна", — заявил Трамп таблоиду New York Post. В 2023-м аналитический центр Heritage Foundation обратился в суд, чтобы добиться доступа к иммиграционным документам британского принца для выяснения законности его пребывания в Штатах с учетом признаний в употреблении наркотиков. Министерство внутренней безопасности США (МВБ) вопреки судебного постановлению отказалось дать ответ на вопрос о законности въезда принца Гарри.В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл уехали из Британии из-за ссоры с королевской семьей.
https://ria.ru/20240512/markl-1945319801.html
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в мире, сша, великобритания, дональд трамп, джо байден, меган маркл, министерство внутренней безопасности сша, принц гарри
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп, Джо Байден, Меган Маркл, Министерство внутренней безопасности США, Принц Гарри
Трамп не заинтересован в депортации принца Гарри из США
Трамп заявил, что не заинтересован в депортации британского принца Гарри из США