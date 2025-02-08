Рейтинг@Mail.ru
Трамп не заинтересован в депортации принца Гарри из США - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 08.02.2025 (обновлено: 00:22 09.02.2025)
https://ria.ru/20250208/garri-1998176875.html
Трамп не заинтересован в депортации принца Гарри из США
Трамп не заинтересован в депортации принца Гарри из США - РИА Новости, 09.02.2025
Трамп не заинтересован в депортации принца Гарри из США
Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает депортации британского принца Гарри из страны. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-08T18:55:00+03:00
2025-02-09T00:22:00+03:00
в мире
сша
великобритания
дональд трамп
джо байден
меган маркл
министерство внутренней безопасности сша
принц гарри
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156361/73/1563617305_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3fadb176a8f78a084b5f52be85061f2a.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает депортации британского принца Гарри из страны. В марте 2024 года Трамп не исключил, что в случае победы на выборах вышлет принца Гарри, если выяснится, что он получил разрешение на пребывание в Штатах в нарушение закона. Основанием для его депортации могло послужить признание в том, что он употреблял наркотики."Я не хочу этого делать... Я оставлю его в покое. У него достаточно проблем с женой. Она ужасна", — заявил Трамп таблоиду New York Post. В 2023-м аналитический центр Heritage Foundation обратился в суд, чтобы добиться доступа к иммиграционным документам британского принца для выяснения законности его пребывания в Штатах с учетом признаний в употреблении наркотиков. Министерство внутренней безопасности США (МВБ) вопреки судебного постановлению отказалось дать ответ на вопрос о законности въезда принца Гарри.В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл уехали из Британии из-за ссоры с королевской семьей.
https://ria.ru/20240512/markl-1945319801.html
https://ria.ru/20240521/punkty-1947500865.html
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156361/73/1563617305_0:0:1902:1426_1920x0_80_0_0_9b729217262355e1e4f56eb8358636fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, дональд трамп, джо байден, меган маркл, министерство внутренней безопасности сша, принц гарри
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп, Джо Байден, Меган Маркл, Министерство внутренней безопасности США, Принц Гарри
Трамп не заинтересован в депортации принца Гарри из США

Трамп заявил, что не заинтересован в депортации британского принца Гарри из США

© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский принц Гарри
Британский принц Гарри - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Британский принц Гарри. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает депортации британского принца Гарри из страны.
В марте 2024 года Трамп не исключил, что в случае победы на выборах вышлет принца Гарри, если выяснится, что он получил разрешение на пребывание в Штатах в нарушение закона. Основанием для его депортации могло послужить признание в том, что он употреблял наркотики.
"Я не хочу этого делать... Я оставлю его в покое. У него достаточно проблем с женой. Она ужасна", — заявил Трамп таблоиду New York Post.
Меган, герцогиня Сассекская - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Супруга принца Гарри после ДНК-теста назвала Нигерию своей страной
12 мая 2024, 01:29
В 2023-м аналитический центр Heritage Foundation обратился в суд, чтобы добиться доступа к иммиграционным документам британского принца для выяснения законности его пребывания в Штатах с учетом признаний в употреблении наркотиков. Министерство внутренней безопасности США (МВБ) вопреки судебного постановлению отказалось дать ответ на вопрос о законности въезда принца Гарри.
В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл уехали из Британии из-за ссоры с королевской семьей.
Британский принц Гарри на аэродроме в Гудвуде, Западный Сассекс - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Принцу Гарри отказали включить в дело против медиагруппы некоторые пункты
21 мая 2024, 18:19
 
В миреСШАВеликобританияДональд ТрампДжо БайденМеган МарклМинистерство внутренней безопасности СШАПринц Гарри
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала