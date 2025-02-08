https://ria.ru/20250208/garmonin-1998165688.html

Сергей Гармонин: России не нужно посредничество Швейцарии по Украине

Сергей Гармонин: России не нужно посредничество Швейцарии по Украине - РИА Новости, 08.02.2025

Сергей Гармонин: России не нужно посредничество Швейцарии по Украине

В 2024 году Швейцария организовала "мирную конференцию" по Украине, не пригласив на нее Россию. Несмотря на заявленный нейтралитет, Берн, присоединившийся почти РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T20:00:00+03:00

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В 2024 году Швейцария организовала "мирную конференцию" по Украине, не пригласив на нее Россию. Несмотря на заявленный нейтралитет, Берн, присоединившийся почти ко всем антироссийским санкциям ЕС, движется в сторону военного сотрудничества со странами НАТО. О двусторонних отношениях России и Швейцарии и их перспективах, а также о решениях, принятых Берном в отношении российских СМИ и дипломатов, в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника рассказал посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. Беседовал Юрий Апрелефф.– По случаю Дня дипломата, как бы вы охарактеризовали отношения с вашими собеседниками в министерстве иностранных дел Швейцарии? Есть ли еще настоящие дипломаты в Берне?– Наше общение всегда носило профессиональный, взаимоуважительный характер и продолжает оставаться таковым. Наши точки зрения и оценки тех или иных событий могут расходиться, порой достаточно резко, но это не мешает нам вести предметный разговор с коллегами из внешнеполитического ведомства конфедерации.– Вы являетесь послом в Швейцарии с 2017 года. Учитывая ваш опыт, какие основные изменения вы наблюдаете в дипломатии конфедерации?– Если говорить про форму швейцарской дипломатии, то я бы прежде всего выделил существенный акцент на ее цифровизации в последние годы. Швейцарское внешнеполитическое ведомство стало отдавать предпочтение коммуникации через короткие и емкие сообщения в социальных сетях, прежде всего – в X, вместо традиционных форматов пресс-релизов и интервью руководства. Есть эксперименты и с другими социальными сетями. В целом, на мой взгляд, у такого подхода есть как свои плюсы, так и минусы.Если же говорить о содержании швейцарской дипломатии, то мы наблюдаем явный сдвиг во внешнеполитических установках: официальный Берн все чаще действует с оглядкой на Брюссель и Вашингтон. Спору нет, власти конфедерации вправе определять внешнеполитический курс страны по своему усмотрению, но на таком фоне их заверения в неизменности былого нейтралитета выглядят, мягко говоря, блекло и неубедительно.– Поход Суворова через Альпы стал поворотным моментом в истории Швейцарии, и во многом благодаря ему она занимает особое место на международной арене. Тем не менее, официально только Россия вспоминает это событие каждый год. Забыла ли Швейцария этот ключевой момент в своих исторических связях с Россией?– С 2022 года швейцарские власти полностью дистанцируются от "суворовских дней", хотя до этого на протяжении многих лет они отмечались здесь весьма достойно и не только в ущелье Шёлленен у памятника сподвижникам генералиссимуса, где участвовали представители местных властей и вооруженных сил, но и во многих городах Швейцарии, где с большим успехом выступали кадеты московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова; устраивались гастроли кадетов по многим кантонам Швейцарии, проводились выставки из экспозиций музея А.В. Суворова в Санкт-Петербурге.К сожалению, как уже было сказано выше, с 2022 года обстановка резко изменилась. Более того, последние три года власти кантона Ури пытаются обставить проведение мероприятий у Суворовского креста в ущелье Шёлленен множеством надуманных ограничений. Их цель очевидна: сократить число участников церемонии и ее освещение в СМИ. Иронично, что это сопровождается письменными заверениями в уважении к подвигу, как они пишут в своих документах, "советских солдат", пришедших-де вместе с Суворовым освобождать Швейцарию от французской оккупации. После таких утверждений не остается никаких сомнений ни в искренности кантональных властей, ни в глубине их исторических познаний.Но Швейцария – это не только государственные органы и чиновники, это и народ конфедерации. А они не забыли подвиг суворовцев: здесь, в швейцарских Альпах, по-прежнему есть люди, которые чествуют освободительный поход русской армии.– Швейцария также переняла почти все санкции против России и заморозила в общей сложности более 14 миллиардов франков как государственных, так и частных российских активов. Какое объяснение дают ваши собеседники в МИД Швейцарии, когда вы поднимаете вопрос о совместимости этой меры с заявленным Берном нейтралитетом?- В этом вопросе швейцарские представители прикрываются фиговым листком в виде крайне узкой трактовки нейтралитета, который, по их мнению, определяется только в Гаагской конвенции 1907 года о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны. Якобы все, что не запрещено этим документом нейтральным державам, не нарушает нейтралитета, а экономические санкции и заморозка финансовых средств в нем не упоминаются. Неудивительно: данная конвенция была принята без малого 120 лет назад.Долгое время нейтралитет, кстати, в провозглашение которого Швейцарией решающий вклад на Венском конгрессе 1815 года внесла Россия, был залогом процветания конфедерации. Конечно, Берн вправе принимать решения по изменению статуса и собственной интерпретации нейтралитета, однако трактовки носят субъективный характер. Рано или поздно они, тем не менее, вступят в противоречие с его международно-правовым определением, закрепленным в Гаагских конвенциях. Неслучайно поэтому в швейцарском обществе в настоящее время идут такие острые дискуссии относительно современного понимания и толкования нейтралитета страны.– Несмотря на заявления в пользу Киева, Швейцария, тем не менее, неоднократно отказывалась вводить санкции против российских СМИ в отличие от всех своих западных соседей и партнеров. Как вы оцениваете эту позицию?– Действительно, официальный Берн занимает в данном конкретном вопросе особую позицию и последовательно её придерживается. Мы ценим, что швейцарские власти сохраняют порядочность в отношении российских корреспондентов, что резко контрастирует с подходом соседних европейских стран, которые дискриминируют представителей российских СМИ за паспорт с двуглавым орлом.– Точно так же Швейцария отказалась высылать российских дипломатов, несмотря на многочисленные голословные заявления СМИ и политиков об угрозе "российских шпионов". Облегчает ли эта позиция Берна диалог?– Конечно облегчает. По сути, это гарантия нормального функционирования загранпредставительства, и наши визави в Федеральном департаменте иностранных дел это хорошо понимают. Они также отдают себе отчет в том, что любые недружественные действия в отношении нашего дипломатического персонала получат соответствующий ответ в отношении швейцарских представительств в Москве и Санкт-Петербурге.Что же касается истерии в местных СМИ, то мы ее расцениваем как целенаправленную и проплаченную медиакампанию. Словно по графику, раз в полтора-два месяца поднимается тема ужасных "российских шпионов", даже если к этому нет никаких поводов. Смысл кампании очевиден – оказывать информационное давление на швейцарские власти и в итоге создать прецедент высылки российских дипломатов. Для достижения этой цели местные СМИ идут в своих публикациях на откровенную ложь и стращают швейцарцев тем, что высланные из других стран "российские шпионы" массово перебираются в конфедерацию, что полностью противоречит фактам, и о чем заявляют даже официальные власти Швейцарии.– Швейцария находится в списке "недружественных" России стран. Поступали ли от Берна какие-либо просьбы об исключении из списка, и при каких условиях это могло бы произойти?– Таких просьб не поступало – швейцарская дипломатия просто "приняла к сведению" данный факт. Условие покинуть этот список очень простое – отказ от недружественной политики в отношении России. На практике это означает отмену санкций, отказ от дискриминационных мер в отношении наших сограждан, неучастие в антироссийских инициативах по "реестру ущерба" Совета Европы или организации некоего судилища в отношении нашей страны.В последнее время мы отмечаем многочисленные попытки швейцарской прессы и отдельных официальных представителей нарисовать такую картинку, будто бы Россия стала в меньшей степени воспринимать конфедерацию недружественной страной. Это не так. Мы сознательно не обостряем наши отношения, но мы и не видим предпосылок к их потеплению, даже если кто-то очень сильно хочет примерить на себя роль посредника и миротворца.– Однако представители швейцарской дипломатии в прошлом году неоднократно заявляли о готовности Берна сыграть свою роль в разрешении конфликта на Украине. Выходит, что Россия не будет полагаться на Швейцарию, чтобы та сыграла посредническую роль?– Ни о каком посредничестве Швейцарии не может быть и речи, и об этом неоднократно заявляли наши руководители, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров. Еще раз – пока не будет предпосылок в виде смены недружественного курса в отношении нашей страны, Москва не изменит свое отношение к Берну, а значит и никакое посредничество мнимых нейтралов нам не нужно. Никаких авансов в ущерб российским интересам.– В 2026 году Берн станет председателем ОБСЕ. Есть ли у вас представление об их повестке дня в этой организации, и следует ли ожидать более активного возобновления диалога в этом году?– Швейцарцы еще не представили приоритеты своего будущего председательства. Впрочем, Берн располагает профильными специалистами и достаточным запасом времени, чтобы основательно подготовиться к своей "вахте" в организации. В любом случае хотели бы рассчитывать на то, что в этом году нам удастся сверить часы с коллегами из местного внешнеполитического ведомства по нашим подходам к взаимодействию в рамках ОБСЕ.– В заключение, что бы вы хотели видеть в диалоге между Россией и Швейцарией в 2025 году и в более долгосрочной перспективе?– Последовательное восстановление российско-швейцарского сотрудничества во всех сферах: политике, экономике, науке и культуре. Трезвый подход к вопросам безопасности, без фобий о мифической "русской угрозе" для конфедерации, которые раздувают швейцарские СМИ под диктовку Брюсселя. И развитие человеческих контактов между нашими народами. Это, возможно, даже самое важное, потому что никакая пропаганда по распространению антироссийских небылиц не будет иметь действие, если простые швейцарцы смогут спокойно и легко приехать в нашу страну, пообщаться с нашими согражданами и вживую убедиться, что правда, а что – проплаченная и сознательная ложь.

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https://ria.ru/20250206/germaniya-1997634510.html

https://ria.ru/20250208/lukashevich-1998157180.html

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Артем Смирнов

швейцария, россия, сергей гармонин, интервью, интервью - авторы