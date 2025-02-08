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В Казахстане эвакуировали детей из застрявших в снежном заносе автобусов - РИА Новости, 08.02.2025
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17:46 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/deti-1998164245.html
В Казахстане эвакуировали детей из застрявших в снежном заносе автобусов
В Казахстане эвакуировали детей из застрявших в снежном заносе автобусов - РИА Новости, 08.02.2025
В Казахстане эвакуировали детей из застрявших в снежном заносе автобусов
Спасатели эвакуировали 11 детей из двух автобусов, застрявших в снежном заносе на автодороге на севере Казахстана, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T17:46:00+03:00
2025-02-08T17:46:00+03:00
казахстан
в мире
костанайская область
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АСТАНА, 8 фев - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 11 детей из двух автобусов, застрявших в снежном заносе на автодороге на севере Казахстана, сообщает МЧС республики. "Сегодня в 20 километрах от села Амантогай Костанайской области на а/д областного значения "Аулиеколь-Жолдама" два автобуса с детьми, следующие на соревнование, застряли в снежном заносе. Сотрудниками МЧС из автобуса в ближайший пункт обогрева в село Амантогай эвакуировано 13 человек, из них - 11 детей", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в медицинской помощи никто не нуждался. Два автобуса и семь легковых автомобилей отбуксированы на очищенный участок дороги, добавили в МЧС.
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казахстан, в мире, костанайская область
Казахстан, В мире, Костанайская область
В Казахстане эвакуировали детей из застрявших в снежном заносе автобусов

В Казахстане эвакуировали 11 детей из двух застрявших в снежном заносе автобусов

© Фото : Саламат АязбайКазахстан
Казахстан - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : Саламат Аязбай
Казахстан. Архивное фото
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АСТАНА, 8 фев - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 11 детей из двух автобусов, застрявших в снежном заносе на автодороге на севере Казахстана, сообщает МЧС республики.
"Сегодня в 20 километрах от села Амантогай Костанайской области на а/д областного значения "Аулиеколь-Жолдама" два автобуса с детьми, следующие на соревнование, застряли в снежном заносе. Сотрудниками МЧС из автобуса в ближайший пункт обогрева в село Амантогай эвакуировано 13 человек, из них - 11 детей", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в медицинской помощи никто не нуждался. Два автобуса и семь легковых автомобилей отбуксированы на очищенный участок дороги, добавили в МЧС.
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