https://ria.ru/20250208/deti-1998164245.html

В Казахстане эвакуировали детей из застрявших в снежном заносе автобусов

В Казахстане эвакуировали детей из застрявших в снежном заносе автобусов - РИА Новости, 08.02.2025

В Казахстане эвакуировали детей из застрявших в снежном заносе автобусов

Спасатели эвакуировали 11 детей из двух автобусов, застрявших в снежном заносе на автодороге на севере Казахстана, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T17:46:00+03:00

2025-02-08T17:46:00+03:00

2025-02-08T17:46:00+03:00

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АСТАНА, 8 фев - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 11 детей из двух автобусов, застрявших в снежном заносе на автодороге на севере Казахстана, сообщает МЧС республики. "Сегодня в 20 километрах от села Амантогай Костанайской области на а/д областного значения "Аулиеколь-Жолдама" два автобуса с детьми, следующие на соревнование, застряли в снежном заносе. Сотрудниками МЧС из автобуса в ближайший пункт обогрева в село Амантогай эвакуировано 13 человек, из них - 11 детей", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в медицинской помощи никто не нуждался. Два автобуса и семь легковых автомобилей отбуксированы на очищенный участок дороги, добавили в МЧС.

https://ria.ru/20250201/politsejskie-1996814455.html

казахстан

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казахстан, в мире, костанайская область