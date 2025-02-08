https://ria.ru/20250208/dagestan-1998161659.html

В Дагестане задержали второго фигуранта по делу о незаконной миграции

В Дагестане задержали второго фигуранта по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 08.02.2025

В Дагестане задержали второго фигуранта по делу о незаконной миграции

Правоохранители в Дагестане задержали второго подозреваемого по уголовному делу об организации незаконной миграции, по которому накануне был задержан депутат из РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T17:28:00+03:00

2025-02-08T17:28:00+03:00

2025-02-08T17:28:00+03:00

происшествия

россия

дербент

дербентский район

сергей меликов

единая россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 8 фев - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане задержали второго подозреваемого по уголовному делу об организации незаконной миграции, по которому накануне был задержан депутат из Дербента Ровшан Омаров. В пятницу в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении директора и бенефициара тепличного хозяйства в Дербентском районе Дагестана по факту организации незаконной миграции (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), один из подозреваемых был задержан. Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что задержанный – депутат городского собрания Дербента Ровшан Омаров, который ранее "замуровал" в торговый центр жилую квартиру, "Задержан второй подозреваемый по уголовному делу, возбужденному по факту организации незаконной миграции. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", – сообщили в пресс-службе СУСК РФ по республике. По данным следствия, подозреваемые в 2024 году организовали незаконное пребывание в России четырех иностранцев, которые не были поставлены на миграционный учет, не имели разрешения на работу и по истечении установленного срока временного пребывания уклонились от выезда из РФ. Подельники предоставили мигрантам место жительства, питание и работу. Год назад Омаров оказался в центре скандала из-за того, что начал строить торговый центр вокруг квартиры жительницы Дербента, которая отказалась продавать свою жилплощадь, и тем самым "замуровал" ее "однушку". Глава Дагестана Сергей Меликов тогда поручил проверить законность действий дербентского депутата. Руководитель региона заверил, что ситуация без внимания не останется и будет разрешена в рамках законодательства. После этого политсовет местного отделения "Единой России" принял решение исключить Омарова из партии.

https://ria.ru/20250207/derbent-1998089820.html

https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997528379.html

россия

дербент

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происшествия, россия, дербент, дербентский район, сергей меликов, единая россия, республика дагестан