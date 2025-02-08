https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998103111.html
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.02.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T05:52:00+03:00
2025-02-08T05:52:00+03:00
2025-02-08T05:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 21.07 мск пятницы, ее отменили спустя почти 9 часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250208/vzryvy-1998100846.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА